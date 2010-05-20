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Париж-Рубэ-2017. Результаты

Париж-Рубэ-2017. Результаты

Париж-Рубэ-2017. РезультатыCompiegne - Roubaix, 257 км


1. Greg Van Avermaet (Bel) BMC 
2. Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 
3. Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 
4. Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 
5. Gianni Moscon (Ita) Sky 

6. Arnaud Démare (Fra) FDJ
7. André Greipel (Ger) Lotto Soudal
8. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 
9. Adrien Petit (Fra) Direct Energie 
10. John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 

 

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта брусчатка однодневка Северный Ад Грег Ван Авермат

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  1. Имя: Buchtmann

    Buchtmann

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 12.09.2011

    Штыбар... глупец

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 18:08 | Регистрация: 21.01.2011

      Бездарная гонка в исполнении чеха.
      Ни себе, ни капитану...тьху!
      Авермата с победой - достоин!

    2. Имя: Иван

      StVano

      Сегодня, 18:23 | Регистрация: 21.09.2014

      Нравится мне Штыбар..., но не сегодня...! Было бы не справедливо, если бы он сегодня выграл. Грег выше всяких похвал!

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 18:06 | Регистрация: 17.08.2015

    Ван Авермат знает, что можно стартовать на гонке и не выигрывать ее? По-моему он забыл о такой возможности.

    1. Sm1T

      Сегодня, 18:37 | Регистрация: 1.01.2012

      :):):):):):):)

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 11.07.2015

    ГВА выиграл по делу.

     

     

    ТОМ СПАСИБО!!!!!

    спасибо за наши эмоции,наши переживания и волнения.

    благодаря тебе,я уверен,тысячи мальчишек и не только в России,сели на велосипед.

    СПАСИБО за твою несгибаемость,силу духа,упертость и БЛАГОРОДСТВО.

    ты отстанешься в наших сердцах настоящим КАПИТАНОМ,ЧЕЛОВЕКОМ И ПОБЕДИТЕЛЕМ.

    иконой велоспорта современности.

    удачи тебе в главной гонке под названием жизнь.

     

    пы сы.

    Петя сломался(

    чет не ладно с ним.

    в очередной раз разачаровала Катюша.

    вот как ни крути-с НАШИМИ менеджерами и гонцами Катя могла все.

    а теперь,каво,сборная водокачки.

    пыжаццо,а толку ноль.

    Данни Осу браво!!!!

    по сути он творец победы Грега.

     

     

     

    1. Sm1T

      Сегодня, 18:38 | Регистрация: 1.01.2012

      Петя отбился :( и зад и руки и спину

  4. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:14 | Регистрация: 20.05.2010

    Что за камни в Штыбара?... он пытался победить когда Томика уже не было. Опыта не хватило. На 200 м он бы ГВА сделал.

  5. Имя: Александр

    Саня

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 20.04.2011

    Грег напоминает Филжила, прежнего разлива... Уважуха! А Катя... Мачо, что там она могла с нашими, напомни, а то у меня склероз похоже.

    1. Sm1T

      Сегодня, 18:38 | Регистрация: 1.01.2012

      она могла алюминиевыми насосами по спине бить :)

  6. Имя: Паша

    pac1ent

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 10.07.2011

    Цитата: error
    Что за камни в Штыбара?... он пытался победить когда Томика уже не было. Опыта не хватило. На 200 м он бы ГВА сделал.

    Если бы... Да кабы... Они разбирались между собой, учитывая что Зденек ~ последние 20 км проколесничал.. И в этой разборке ГВА по делу забрал булыжник... 
    ПыСы: Тому респект

  7. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 22.05.2013

    Ожиданий было больше от гонки. Осс да молодец, в целом ГВА тянет здорово и команда поработала отлично.

    Очень не хватало терпстры, который упал в начале, мне кажется этиксу, повторюсь, не хватило именно его. 

     

     

  8. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:28 | Регистрация: 11.07.2015

    Штыбара зря ругаете.

    Том просто не потянул.чо было делать Штыбору? обнимать Грега и валить в канаву с криком давай полежим чуток?

    он все делал верно,единственный его шанс был дернуть на треке,когда он поднялся вверх,а ГВА маленько зевнул.

    вот ТОГДА надо было пробовать рвать Грега.

    а так против лома нет приема.

    у ГВА после 250 км по булыге врядли кто мог выиграть финиш.

    так что не ругайте пианиста,он играет как умеет (с)

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 18:31 | Регистрация: 22.05.2013

      Во-во, чего его ругать. Он ждал до последнего Тома, но сам бельгиец не смог сегодня. А в спринте ясен пень ГВа нету равных среди этих ребят.

  9. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 4.10.2015

      Да нормальная гонка у Штыбара. Делал все, что положено ему было делать. 

           А то, что пытался поиграть в трекового спринтера, так это по наивности  -  " вдруг у Авермата с верхней позиции вырежу финиш". По любому вряд ли получилось. У Авермата на фоне сильной усталости очень хорошая резкость. Тут и Сагану вряд ли бы обломилось. По сегодняшней готовности.

  10. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 1.10.2012

    А по-моему не все, на смены он мог и раньше начать выходить, а не на последних 3 км, по справедливости у Штыбара должно было быть 5-е место.

  11. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 11.07.2015

    ЗАЧЕМ Штыбору было выходить на смены?))) ему Лефевр явно сказал-суши гонку,вдруг Том оживет и догонит.

    1. Имя: Паша

      pac1ent

      Сегодня, 18:46 | Регистрация: 10.07.2011

      Ну я сомневаюсь что Лефевр такие прямо слова говорил... Во первых с Томом ехали Грайпель/Демар/Деге.. Во вторых - тогда бы я сомневаюсь что Штыбар проверял бы попутчиков за 4 км до финиша...
      Ну а так - он все правильно делал по тактике, он не лидер команды и имел полное право "ждать" своего капитана, но все равно не воспользовался этим.

  12. Sm1T

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 1.01.2012

    так себе выпуск Рубэ. хорошо что Грег выиграл, давно пора.
    жаль что не Боонен.
    жаль, что не Хейман, во была бы прикольная штука :)

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Комментарии

  • pac1ent
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
    pac1ent-Фото
    Ну я сомневаюсь что Лефевр такие прямо слова говорил... Во первых с Томом ехали Грайпель/Демар/Деге.. Во вторых - тогда бы я сомневаюсь что Штыбар проверял бы попутчиков за 4 км до финиша...
    Ну а так - он все правильно делал по тактике, он не лидер команды и имел полное право "ждать" своего капитана, но все равно не воспользовался этим.
  • Sm1T
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
    Sm1T-Фото

    так себе выпуск Рубэ. хорошо что Грег выиграл, давно пора.
    жаль что не Боонен.
    жаль, что не Хейман, во была бы прикольная штука :)

  • Sm1T
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
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    она могла алюминиевыми насосами по спине бить :)
  • Sm1T
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
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    Петя отбился :( и зад и руки и спину
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    ЗАЧЕМ Штыбору было выходить на смены?))) ему Лефевр явно сказал-суши гонку,вдруг Том оживет и догонит.

  • Sm1T
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
    Sm1T-Фото
    :):):):):):):)
  • Student
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
    Student-Фото
    А по-моему не все, на смены он мог и раньше начать выходить, а не на последних 3 км, по справедливости у Штыбара должно было быть 5-е место.
  • Student
    Алехандро Вальверде в третий р ... (16)
    Student-Фото
    Странные какие-то понятия универсализма. На данный момент у Контадора не хватает сил бодаться с сильными в горах, Париж-Ницца не показтельна, там слабый состав был. Может в тройке на Туре будет.
  • Андрон
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (19)
    Андрон-Фото

      Да нормальная гонка у Штыбара. Делал все, что положено ему было делать. 

           А то, что пытался поиграть в трекового спринтера, так это по наивности  -  " вдруг у Авермата с верхней позиции вырежу финиш". По любому вряд ли получилось. У Авермата на фоне сильной усталости очень хорошая резкость. Тут и Сагану вряд ли бы обломилось. По сегодняшней готовности.

  • ДимаЛел
    Алехандро Вальверде в третий р ... (16)
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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1898
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1235
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
7 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
10 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620

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