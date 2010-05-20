- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:04
Париж-Рубэ-2017. Результаты
Compiegne - Roubaix, 257 км
1. Greg Van Avermaet (Bel) BMC
2. Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors
3. Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac
4. Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo
5. Gianni Moscon (Ita) Sky
6. Arnaud Démare (Fra) FDJ
7. André Greipel (Ger) Lotto Soudal
8. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo
9. Adrien Petit (Fra) Direct Energie
10. John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo
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