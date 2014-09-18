Эстебан Чавес дебютирует на Тур де Франс-2017, братья Йейтс поедут Джиро д'Италия-2017

Эстебан Чавес дебютирует на Тур де Франс-2017, Адам и Саймон Йейтс – на Джиро д’Италия-2017

27-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес дебютирует на Тур де Франс-2017 в качестве капитана команды Orica-Scott, а 24-летние британские гонщики братья Адам и Саймон Йейтс также впервые стартуют на Джиро д’Италия-2017. На Вуэльте Испании-2017 три молодых горняка объединят силы в борьбе за общий зачёт.

Таким образом, руководство австралийской команды Orica-Scott распределило силы своих генеральщиков на Гран-туры сезона, несмотря на ранние заявления Эстебана Чавеса о том, что он стартует на Джиро д’Италия, где в прошлом году поднялся на вторую ступень подиума.

В начале года спортивный директор Orica-Scott Мэтт Уайт не делал секрета, что команда собирается бороться за генеральную классификацию на всех трёх Гран-турах.

Мэтт Уайт: «В прошлом году каждый из наших молодых ребят приятно удивил нас результатами, но у нас долгосрочные планы, мы не забегаем вперёд. Нашим приоритетом остаётся их развитие, которое должно идти тем темпом, который подходит каждому из них.

Эстебан доказал, что он готов, и заслужил эту возможность. Думаю, совершенно нереально ожидать, что кто-нибудь выиграет Тур де Франс в свой дебют на этой гонке. Но физически Эстебан показал, что он может бороться за генеральную классификацию на Гран-туре, он умеет справляться со стрессом.

План на Джиро д’Италия – использовать двойные атаки братьев Йейтс, которые поедут на генеральную классификацию. Этот выпуск Джиро д’Италия будет особенным, а последняя неделя, возможно, самая трудная из всех, что я видел на Гран-турах. Ребята готовы к вызову.

Люди со стороны могут посчитать странным, что мы не посылаем на Тур де Франс парня, который в прошлом году финишировал на гонке 4-м. Но всё просто. Мы хотим дать ребятам более широкую базу на будущее, потому что они обладают большим потенциалом.

Их результаты впечатляют, но самых лучших мы ещё не видели. Вместо этого мы решили, что они поедут два Гран-тура. Физическая зрелость и опыт Гран-туров дадут им огромное преимущество в ближайшие годы.

Мы не знаем, в какой форме Эстебан будет после Тур де Франс. В прошлом году он уже проехал два Гран-тура в сезоне, но не один за другим, так что нам необходима подстраховка.

Вуэльта Испании станет единственным Гран-туром в этом году, где мы увидим их вместе, эта перспектива нас воодушевляет».