Диего Роза: «Я пришёл в команду Sky ради своего будущего»

Диего Роза о целях, календаре гонок на 2017 год и о первых шагах в команде Sky

27-летний итальянский гонщик Диего Роза (Diego Rosa) начал сезон в команде Sky, куда перешёл после двух лет выступления в казахстанской команде Astana. Его программа гонок на сезон определена и связана в основном с итальянскими гонками - впервые в карьере он примет участие в Тиррено-Адриатико, а главной целью первой сезона будет Джиро д’Италия-2017, где Диего Роза собирается помогать лидеру команды Микелю Ланде.

Основной трудностью после первых дней в британской команде Диего Роза назвал необходимость общаться на английском языке, который гонщику сейчас приходится учить в срочном порядке.

Однако итальянский гонщик полон решимости и считает, что команда Sky, с которой Диего Роза заключил трёхлетний контракт – лучший вариант для его профессионального развития.

Диего Роза о причинах перехода в команду Sky

«Я хороший гонщик, но на данный момент не лидер. У меня есть возможность двигаться в этом направлении, а пока поеду гонки в качестве помощника, буду тестировать себя.

Я пришёл в команду Sky ради своего будущего. Думаю, это лучшая команда, где я могу работать над своей формой и результатами.

Astana – очень большая команда, но Sky намного больше. Она более организована во всём, от общения с прессой до тренировок. Когда пришёл в команду, мне прислали компьютер, я открыл его, и увидел, что там есть информация и слайды для всего. Это было невероятно».

Диего Роза о целях и календаре гонок на 2017 год

«В этом году я буду много выступать в итальянских гонках. Впервые поеду Тиррено-Адриатико, чему очень рад. Приму участие в Страде Бьянке, после - Тиррено и Джиро д’Италия.

Я никогда не ездил Тиррено-Адриатико. В прошлые годы мне хотелось принять в ней участие, но один год я стартовал на Париж-Ницце, в другой год в это время находился в тренировочном лагере. И, наконец, я поеду эту гонку.

На Джиро д’Италия буду помогать Ланде и команде. Но это трёхнедельная гонка, так что может быть удачный день, когда получится что-то сделать, хотя я собираюсь работать на команду.

В финальной части сезона поеду Вуэльту Испании и потом гонки в Италии».

Диего Роза о трудностях с английским

«Я не знаю английского. В «Астане» всегда разговаривал по-итальянски. Так что теперь.....

По-итальянски говорит Ваут Пулс, во время работы, когда мы ехали на велосипедах, он сказал:

- А, ты не говоришь по-английски

Я ответил:

- Разве ты не говоришь по-итальянски, почему не разговариваешь по-итальянски?

Начать учить язык мне помогает моя жена, но теперь Тим Керрисон тоже мне помогает, когда мы с ним общаемся, то разговариваем медленно.

Самая большая цель – улучшить мой английский, потому что мне действительно трудно, когда они разговаривают со мной по телефону, тогда мне кажется, что я слышу какой-то английский секретный код».