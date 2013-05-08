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Диего Роза: «Я пришёл в команду Sky ради своего будущего»

Диего Роза о целях, календаре гонок на 2017 год и о первых шагах в команде Sky

 

 

  27-летний итальянский гонщик Диего Роза (Diego Rosa) начал сезон в команде Sky, куда перешёл после двух лет выступления в казахстанской команде Astana. Его программа гонок на сезон определена  и связана в основном с итальянскими гонками - впервые в карьере он примет участие в Тиррено-Адриатико, а главной целью первой сезона будет Джиро д’Италия-2017, где Диего Роза собирается помогать лидеру команды Микелю Ланде.

 

  Основной трудностью после первых дней в британской команде Диего Роза назвал необходимость общаться на английском языке, который гонщику сейчас приходится учить в срочном порядке.

 

  Однако итальянский гонщик полон решимости и считает, что команда Sky, с которой Диего Роза заключил трёхлетний контракт – лучший вариант для его профессионального развития.  

 

Диего Роза о целях, календаре гонок на 2017 год и о первых шагах в команде Sky

 

Диего Роза о причинах перехода в команду Sky

 

  «Я хороший гонщик, но на данный момент не лидер. У меня есть возможность двигаться в этом направлении, а пока поеду гонки в качестве помощника, буду тестировать себя.

 

  Я пришёл в команду Sky ради своего будущего. Думаю, это лучшая команда, где я могу работать над своей формой и результатами.

 

  Astana – очень большая команда, но Sky намного больше. Она более организована во всём, от общения с прессой до тренировок. Когда пришёл в команду, мне прислали компьютер, я открыл его, и увидел, что там есть информация и слайды для всего. Это было невероятно».

 

 

Диего Роза о целях и календаре гонок на 2017 год

 

  «В этом году я буду много выступать в итальянских гонках. Впервые поеду Тиррено-Адриатико, чему очень рад. Приму участие в Страде Бьянке, после  - Тиррено и Джиро д’Италия.

 

  Я никогда не ездил Тиррено-Адриатико. В прошлые годы мне хотелось принять в ней участие, но один год я стартовал на Париж-Ницце, в другой год в это время находился в тренировочном лагере. И, наконец, я поеду эту гонку.

 

  На Джиро д’Италия буду помогать Ланде и команде. Но это трёхнедельная гонка, так что может быть удачный день, когда получится что-то сделать, хотя я собираюсь работать на команду.

 

  В финальной части сезона поеду Вуэльту Испании и потом гонки в Италии».

 

Диего Роза о трудностях с английским

 

  «Я не знаю английского. В «Астане» всегда разговаривал по-итальянски. Так что теперь.....

По-итальянски говорит Ваут Пулс, во время работы, когда мы ехали на велосипедах, он сказал:

- А, ты не говоришь по-английски

Я ответил:

- Разве ты не говоришь по-итальянски, почему не разговариваешь по-итальянски?

 

  Начать учить язык мне помогает моя жена, но теперь Тим Керрисон тоже мне помогает, когда мы с ним общаемся, то разговариваем медленно.

Самая большая цель – улучшить мой английский, потому что мне действительно трудно, когда они разговаривают со мной по телефону, тогда мне кажется, что я слышу какой-то английский секретный код».

 

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Теги к статье: Диего Роза Sky Diego Rosa

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 09:56 | Регистрация: 8.05.2013

    По программе гонок - идеальная программа, ничего лишнего. Про Sky - тут видимо нужно очень чётко всегда разграничивать общее и личное, иначе укатают и "выплюнут"... В любом случае удаче Розе.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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23 - 29 января 2017

Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

26 - 29 января 2017

Mallorca Challenge

29 января 2017

Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana


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Комментарии

  • Cyrill
    Диего Роза: «Я пришёл в команд ... (1)
    Cyrill-Фото

    По программе гонок - идеальная программа, ничего лишнего. Про Sky - тут видимо нужно очень чётко всегда разграничивать общее и личное, иначе укатают и "выплюнут"... В любом случае удаче Розе.

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    Уже смеются - неизвестно, кто будет первым - Гавирия или Боннен, но вторым точно будет Вивиани.

    Дамиано Кунего жалко. Еще одна жертва этой гонки. "Уронили" практически на первых километрах этапа. И для него гонка закончилась.

    Кстати, сегодня 5-й этап начнется раньше чем обычно, в 15:00 по московскому времени. Если кто-то хочет посмотреть.

  • evgeny1330
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 4 (2)
    evgeny1330-Фото

    Вивиани по стопам Сагана пошел- уже третье 2-е место, и все в одной гонке, и еще три этапа впереди, из них- два равнинных.

  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Ну как же нет? С десяток статей в год есть. Юра Крайний, например.
    Вот среди тех, у кого есть личный опыт, кто делится им, стоит разыграть приз.
    Хотя бы символический. Сделать ОПРОС. Это же стимул, в конце концов.

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (10)
    motte-Фото
    Огромное спасибо!
    Смотрим....
  • Антон Рыбаков
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (10)
    Антон Рыбаков-Фото
    Спасибо
  • RVL
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (18)
    RVL-Фото
    Спасибо! ценник вполне демократичный, а с учетом полученных эмоций-почти даром)))
  • Андрон
    Видишь российский трековый вел ... (30)
    Андрон-Фото

     В конце 19 - начале 20 столетий велоспорт в России, особенно в южной России был популярен не менее, чем в Европе. Одесский велотрек ( тогда говорили чаще "циклодром") был забит до отказа зрителями. Только посмотреть на Сергея Уточкина собирались толпы болельщиков. Один из первых русских авиаторов и известный велогонщик - трековик международного уровня.

       Так что традиции начинались очень даже неплохие, просто война, революция, потом международная изоляция и т.д. сделали свое дело.

       Почти любой пацан, гоняющий по двору на велосипеде, с радостью попробовал бы покататься по велотреку. И кто-то из них обязательно захотел бы остаться, проехать на настоящем трековом фикседе. Просто большинство из них даже не знает, как выглядит этот самый велотрек.

       Нельзя полюбить велоспорт теоретически и прийти им заниматься. Нужно все увидеть своими глазами, пощупать своими руками и после этого кто-то скажет - да, это мне нравится, это моё. Здесь скорость, адреналин, азарт - всё, как я люблю. 

      Не в традициях только всё дело - если ты лишен возможности прикоснуться к чему-то и полюбить, то ты и не полюбишь.

      Извините, если не в тему.

       

     

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Видишь российский трековый вел ... (30)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    в общем тема сисек не раскрыта.

    потому что их нет.

    и это,не кнокайте автора.

    каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны (с)

    можете написать круче? ну давайте-почитаем)

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Боонен и Элиа Вивиани о 2- ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    фига чо Том творит) выиграть у Вивиани спринт-это просто круть)

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