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Патрик Лефевр подтвердил, что Марк Кэвендиш остаётся в команде Quick Step-Alpha Vinyl

Марк Кэвендиш и Патрик Лефевр достигли соглашения о продлении контракта на 1 год

 

 

  Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) будет выступать в велокоманде Quick Step-Alpha Vinyl в 2022 году и на следующей неделе присоединится к товарищам по команде на сборах в Кальпе (Испания).

  О том, что все условия контракта на 1 год согласованы, в интервью Sporza рассказал генеральный менеджер команды Патрик Лефевр. Он отметил, что не хватает последней подписи, так как Марк Кэвендиш сейчас восстанавливается после падения на треке на «Шести днях Гента».

 

Патрик Лефевр подтвердил, что Марк Кэвендиш остаётся в команде Quick Step-Alpha Vinyl

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Патрик Лефевр: «Марк захотел продолжения своей сказки, а я не хотел отнимать у него этот шанс. Дело сделано. Он остаётся с нами ещё на один год. Не хватает только подписи, но скоро всё будет. Я хотел, чтобы Марк выиграл пятый этап в Париже и сказал «чао», но чем старше спортсмен, тем труднее попрощаться.

 

  После презентации маршрута Тур де Франс-2022 в октябре мы с ним снова поговорили. Я спросил, хочет ли он выступать в гонках ещё год. Он сказал, что даже если бы выиграл этап в Париже, захотел бы продолжать. А что будет дальше? Пока не знаем, но больше чем на год я подписываться не готов.

 

  Марк приедет в Испанию, но пока ему нельзя летать из-за характера травм, поэтому он приедет на машине. У велогонщиков есть программа активности и обязательства с 8 утра до 8 вечера, также они будут проходить тесты. В первые несколько дней сборов у них едва ли будет время выехать на велосипеде, но мы хотим, чтобы он тоже был с командой».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick Step-Alpha Vinyl

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 8.05.2013

    Аллилуйя !!! Верим, надеемся, ждём .... Но опять же - нет прямого ответа на вопрос - он едет ТДФ 2022 или будут с Фабио спички тянуть ???

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).

  2. SportSpirit

    Сегодня, 00:55 | Регистрация: 4.05.2019

    По логике истории у Кэва за пару недель до старта заболит колено) или что-то еще, все-таки возраст) 

     

    Возвращение этого года было сказкой, которую Кэв заслужил своим желанием гоняться даже за мизерный контракт. Сказкой, сопровождаемой большим кол-вом обстоятельств в виде схода Юэна, Сагана, отсутствия Беннета и Аккермана. Серьезного, но на момент ТДФ-2021 слегка робеющего соперника Филипсена. 

     

    Эта сказка плавно катилась к асболютно счастливому концу в Париже, но тут у истории был джокер (не пешка!) в лице ван Арта. Не верю, что Кэв продолжил бы (а Лефевр продлил), если бы статистический рекорд пал. 

     

    Прогнозирую средненький, а скорее слабый сезон. Закрома у госпожи удачи не бездонные. 

     

     

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:21 | Регистрация: 4.07.2013

    Да, это была сказка для Марка и его болельщиков — прошлый сезон и Тур.
    Тоже не верю, что Кэвендиш сможет такое повторить.

    Но, это Кэв. Все может быть, посмотрим )

     

     

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Комментарии

  • Freejazz
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (15)
    Freejazz-Фото
    Официальный комментарий от Deceuninck - одна из причин это нежелание Лефевра развивать женский велоспорт. Они видят это в системе Феникс-Пура, что позволяет им быть видимыми весь год в трех самых важных для них странах - Франции, Бельгии, Нидерландах.
    Кроме того СЕО Deceuninck посетовал, что их Лефевр даже не поблагодарил за годы сотрудничества.
  • VeloVelo
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да, это была сказка для Марка и его болельщиков — прошлый сезон и Тур.
    Тоже не верю, что Кэвендиш сможет такое повторить.

    Но, это Кэв. Все может быть, посмотрим )

     

     

  • VeloVelo
    Тим Деклерк четвёртый год подр ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Заслуженная награда! Браво, Тим!

  • SportSpirit
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (3)
    SportSpirit-Фото

    По логике истории у Кэва за пару недель до старта заболит колено) или что-то еще, все-таки возраст) 

     

    Возвращение этого года было сказкой, которую Кэв заслужил своим желанием гоняться даже за мизерный контракт. Сказкой, сопровождаемой большим кол-вом обстоятельств в виде схода Юэна, Сагана, отсутствия Беннета и Аккермана. Серьезного, но на момент ТДФ-2021 слегка робеющего соперника Филипсена. 

     

    Эта сказка плавно катилась к асболютно счастливому концу в Париже, но тут у истории был джокер (не пешка!) в лице ван Арта. Не верю, что Кэв продолжил бы (а Лефевр продлил), если бы статистический рекорд пал. 

     

    Прогнозирую средненький, а скорее слабый сезон. Закрома у госпожи удачи не бездонные. 

     

     

  • uran
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (15)
    uran-Фото
    В смысле в магазин какой-то особый дресс-код нужен? Ну там треники и тельняшка?) Совок это страна советов, если вы не в курсе ;)
  • flugegeheimen
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (15)
    flugegeheimen-Фото

    В партнерстве со Стаей рекламное место было посолиднее... наверное, денег зажали. 

    А в коментах душновато, откройте окно (от декеник, разумеется))

  • Cyrill
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (3)
    Cyrill-Фото

    Аллилуйя !!! Верим, надеемся, ждём .... Но опять же - нет прямого ответа на вопрос - он едет ТДФ 2022 или будут с Фабио спички тянуть ???

  • niktim
    Олимпийская чемпионка Анна Киз ... (2)
    niktim-Фото

    Большая умница.

  • RVL
    Международное агентство допинг ... (5)
    RVL-Фото
    Оч извращённое сознание..
    По вашему полиция, по какому же принципу существует...
    Увы. Бытие определяет...иногда
  • Геродот
    Международное агентство допинг ... (5)
    Геродот-Фото

    Платформа для того чтобы погрязнуть в лавине необоснованных обвинений? А те,кому Можно,как ездили - так и будут ездить)

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