Патрик Лефевр подтвердил, что Марк Кэвендиш остаётся в команде Quick Step-Alpha Vinyl

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 19:11
Марк Кэвендиш и Патрик Лефевр достигли соглашения о продлении контракта на 1 год
Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) будет выступать в велокоманде Quick Step-Alpha Vinyl в 2022 году и на следующей неделе присоединится к товарищам по команде на сборах в Кальпе (Испания).
О том, что все условия контракта на 1 год согласованы, в интервью Sporza рассказал генеральный менеджер команды Патрик Лефевр. Он отметил, что не хватает последней подписи, так как Марк Кэвендиш сейчас восстанавливается после падения на треке на «Шести днях Гента».
Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
Патрик Лефевр: «Марк захотел продолжения своей сказки, а я не хотел отнимать у него этот шанс. Дело сделано. Он остаётся с нами ещё на один год. Не хватает только подписи, но скоро всё будет. Я хотел, чтобы Марк выиграл пятый этап в Париже и сказал «чао», но чем старше спортсмен, тем труднее попрощаться.
После презентации маршрута Тур де Франс-2022 в октябре мы с ним снова поговорили. Я спросил, хочет ли он выступать в гонках ещё год. Он сказал, что даже если бы выиграл этап в Париже, захотел бы продолжать. А что будет дальше? Пока не знаем, но больше чем на год я подписываться не готов.
Марк приедет в Испанию, но пока ему нельзя летать из-за характера травм, поэтому он приедет на машине. У велогонщиков есть программа активности и обязательства с 8 утра до 8 вечера, также они будут проходить тесты. В первые несколько дней сборов у них едва ли будет время выехать на велосипеде, но мы хотим, чтобы он тоже был с командой».
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