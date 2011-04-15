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Патрик Лефевр о переговорах и новом контракте с Марком Кэвендишем

Патрик Лефевр почти достиг соглашения о продлении контракта с Марком Кэвендишем

 

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) объявил, что почти достиг соглашения по поводу продления контракта с британским спринтером Марком Кэвендишем. Об этом Патрик Лефевр написал в своей еженедельной колонке, которую ведёт в издании Het Nieuwsblad.

 

Патрик Лефевр о переговорах и новом контракте с Марком Кэвендишем

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  36-летний Марк Кэвендиш, выступавший в команде Патрика Лефевра с 2013 по 2015 год, вернулся в команду в 2021 году. Выиграв в этом сезоне с командой Deceuninck-Quick Step четыре этапа Тур де Франс-2021 и зелёную майку, британский спринтер выразил желание продолжать выступать в команде Лефевра уже на новых условиях и остаться в ней после завершения карьеры.

 

  Патрик Лефевр: «Я читал, что мои переговоры с Марком Кэвендишем называют трудными, что вода глубока. Реальность, однако, немного другая. Я встречусь с Марком лично в Бельгии в следующие выходные, когда он приедет на чемпионат мира. Так легче, чем обсуждать по телефону. На данный момент мы достигли соглашения по поводу заработной платы и бонусов. Единственный нерешённый вопрос – что будет делать Марк, когда завершит карьеру. Он хочет остаться работать в нашей команде, именно это я и должен обсудить с ним.

 

  Частично дело касается финансов. То, что Марк хочет заработать в этом году, мы можем растянуть на два года. Но в любом случае, он не хочет получать деньги формально. Марк хочет делать что-то значимое. А что именно, я бы хотел узнать от него лично. Из своего опыта я знаю, что сегодня все гонщики хотят стать менеджерами, отвечающими за выступление команды. Проблема в том, что они часто слишком делают свой опыт точкой отсчёта. А то, что работает для одного, не обязательно сработает с кем-то ещё.

 

  Ещё один вариант, который Марк мне предложил, позиция в администрации. Марк из тех, перед кем открываются двери. У него есть имя, он умеет объяснять. Такие компании как  “Science In Sport” и “McLaren” пришли в велоспорт благодаря Марку. У него также отличные отношения с производителем энергетических напитков “Monster”. В этой роли он точно будет полезен нашей команде, хотя, как я уже говорил, с главными спонсорами мы заключили договор до 2027 года. Договоры со вторыми спонсорами тоже заключены на два или три года.

 

  В этом году мы не могли в достаточной степени сделать ставку на имидж Марка. Он выступал по минимальному контракту и не думал, что это было частью соглашения, за что я не могу его винить. В этом плане мы тоже всё проясним на следующей неделе».

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: vitali

    dafik

    Сегодня, 00:52 | Регистрация: 15.04.2011

    Good news!

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Fghk
    Мигель Анхель Лопес уходит из ... (23)
    Fghk-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Miguel ?ngel L?pez heading back to Astana for Vinokourov reunionBy Patrick Fletcher about 2 hours agoColombian set for return following confirmation of Movistar exi.Miguel ?ngel L?pez Moreno attacks in the breakaway during stage 18 of Tour of Spain 2021 (Image credit: Getty Images)With his Movistar contract in tatters in the recycling bin, Miguel ?ngel L?pez is heading back to Astana, the team he left eight months ago.Cyclingnews understands that the move is a done deal and paves the way for the Colombian to race in Astana colours before the end of the season. Два часа назад Лопес подписал контракт с Астаной и выступит в цветах казахстанской команды еще в этом сезоне.. ))))
    Винокуров ради денег готов на все низкое, ему уже на имя Астана плевать, ещё больше денег с государства с сомнительных с точки зрения репутаций сделок..
  • Astanaforever
    Крис Анкер Сёренсен погиб в Бе ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ramzes
    Светлая память.
     
    «С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
    Вот и сейчас как холодом подуло...»
    В рок музыке цифра 27 роковая. Своего рода клуб 27и.: .Джими Хендрикс, Джимми Моррисон. Брайан Джонс . Курт Кобейн. Джанис Джоплин. Гарри Тейн.Эмми Вайнхаус. Неушта в мире велоспорта такой же клуб 37 и? Микеле Скарпони, Крис Соренсен....?. Да и дело не в цифрах. Сколько погибло в мире профессиональных велосипедистов на дорогах в целом. Целый список в несколько десятков. По моему мнению велосипедный спорт самый опасный и травмоопасный, где погибают гонщики почти каждый год. Вечная им память.
  • Ramzes
    Крис Анкер Сёренсен погиб в Бе ... (4)
    Ramzes-Фото

    Светлая память.

     

    «С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
    Вот и сейчас как холодом подуло...»

  • VeloVelo
    Тур Люксембурга-2021. Этап 4 (7)
    VeloVelo-Фото
    Согласен с вами в том, что Никите надо смотреть гонки с опытными комментаторами для того, чтобы в теме. Без этого никак.
  • Mike790
    Крис Анкер Сёренсен погиб в Бе ... (4)
    Mike790-Фото

    Ужас просто..светлая память.

    Ушел в 37лет как и М.Скарпони

  • EL-Fenomeno
    Крис Анкер Сёренсен погиб в Бе ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да что же это такое творится shok Кто водитель, как это случилось..ещё и в предверье ЧМ !?

    Вот так, поехал человек освещать соревнования в Бельгию и там нашёл свою смерть cray или она его нашла sad Почему то сразу вспомнился М.Скарпони.

    Вечная память Крису Анкеру, а семье и родственникам силы пережить это тяжкое и страшное горе.

  • dafik
    Патрик Лефевр о переговорах и ... (1)
    dafik-Фото
    Good news!
  • Sezar
    Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул ... (11)
    Sezar-Фото
    Ну это логично. Им дистанция больше всех и подходит. Воспользуются ли они этим - вопрос.
  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес уходит из ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Jedem das Seine - каждому свое. (каждому то, чего он заслуживает)

    Этого стоило ожидать после интервью Э.Унсуэ. Лично мне жаль Мигелито, но я понимаю руководство команды и не оправдываю колумбийского велогонщика в том поступке что он совершил на Вуэльте (за который, собственно, и поплатился работой, так сказать).

    М.А.Лопез взял королевский этап на Гамонитейру и стал первым в истории покорителем тяжёлой и крутой горы именно в майке МОВИСТАРа, добыл ещё 3 победы до этого по ходу сезона 2021 года, так что свой вклад в испаснкую команду Мигелито внёс, но жизнь продиктовала/внесла свои расклады в карьеру этого велогонщика опосля.

    Цитата: BaiGali
    Обратно а Астану?

    Скорее да, чем нет.

  • Ice
    Тур Словакии-2021. Этап 3 (3)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Саган король подиумов

    Это еще с Каннондейла пошло)

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