Патрик Лефевр о переговорах и новом контракте с Марком Кэвендишем

Патрик Лефевр почти достиг соглашения о продлении контракта с Марком Кэвендишем

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) объявил, что почти достиг соглашения по поводу продления контракта с британским спринтером Марком Кэвендишем. Об этом Патрик Лефевр написал в своей еженедельной колонке, которую ведёт в издании Het Nieuwsblad.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

36-летний Марк Кэвендиш, выступавший в команде Патрика Лефевра с 2013 по 2015 год, вернулся в команду в 2021 году. Выиграв в этом сезоне с командой Deceuninck-Quick Step четыре этапа Тур де Франс-2021 и зелёную майку, британский спринтер выразил желание продолжать выступать в команде Лефевра уже на новых условиях и остаться в ней после завершения карьеры.

Патрик Лефевр: «Я читал, что мои переговоры с Марком Кэвендишем называют трудными, что вода глубока. Реальность, однако, немного другая. Я встречусь с Марком лично в Бельгии в следующие выходные, когда он приедет на чемпионат мира. Так легче, чем обсуждать по телефону. На данный момент мы достигли соглашения по поводу заработной платы и бонусов. Единственный нерешённый вопрос – что будет делать Марк, когда завершит карьеру. Он хочет остаться работать в нашей команде, именно это я и должен обсудить с ним.

Частично дело касается финансов. То, что Марк хочет заработать в этом году, мы можем растянуть на два года. Но в любом случае, он не хочет получать деньги формально. Марк хочет делать что-то значимое. А что именно, я бы хотел узнать от него лично. Из своего опыта я знаю, что сегодня все гонщики хотят стать менеджерами, отвечающими за выступление команды. Проблема в том, что они часто слишком делают свой опыт точкой отсчёта. А то, что работает для одного, не обязательно сработает с кем-то ещё.

Ещё один вариант, который Марк мне предложил, позиция в администрации. Марк из тех, перед кем открываются двери. У него есть имя, он умеет объяснять. Такие компании как “Science In Sport” и “McLaren” пришли в велоспорт благодаря Марку. У него также отличные отношения с производителем энергетических напитков “Monster”. В этой роли он точно будет полезен нашей команде, хотя, как я уже говорил, с главными спонсорами мы заключили договор до 2027 года. Договоры со вторыми спонсорами тоже заключены на два или три года.

В этом году мы не могли в достаточной степени сделать ставку на имидж Марка. Он выступал по минимальному контракту и не думал, что это было частью соглашения, за что я не могу его винить. В этом плане мы тоже всё проясним на следующей неделе».