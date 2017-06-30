VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Патрик Лефевр о контракте Марка Кэвендиша, Фабио Якобсена и Элиа Вивиани

Патрик Лефевр о подписании спринтеров в команду Deceuninck-Quick Step на сезон 2022 года

 

 

36-летний британский спринтер Марк Кэвендиш, который в этом году принёс  Deceuninck-Quick Step 9 побед, включая четыре выигранных на Тур де Франс-2021 этапа и зелёную майку лучшего в очковой классификации, ещё не продлил контракт с бельгийской командой.

 

   Генеральный менеджер Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в своей еженедельной колонке в газете Het Nieuwsblad рассказал, что переговоры с Кэвендишем ещё продолжаются.  Лефевр раскрыл, что в команду может вернуться 32-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани, последние два сезона выступавший в команде Cofidis.

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Патрик Лефевр: «На данный момент у меня есть контракт на следующий год только с Фабио (Якобсеном). Конечно, один спринтер – это слишком мало. Вопрос в том, что будет с Кэвендишем. После Тура мы обедали с ним в двухзвёздочном ресторане «Boury» в Розелере, но там не договорились. Были разговоры о деле. Спонсоры предложили кампанию, лицом которой должен быть Марк, но не думаю, что на данный момент это имеет отношение к его зарплате. Тогда я предложил наслаждаться едой и на время отложить разговоры о контрактах и цифрах.

 

  Исходное условия простое – мы хотим, чтобы Марк остался в команде. Думаю, он тоже понимает, что трава больше нигде не будет зеленее. Но только он не должен переоценивать свою рыночную стоимость из-за эйфории с Тур де Франс. Если будут разумные предложения, тогда подумаем.

 

  На позицию третьего спринтера команды обдумываю вопрос конкретно об Элиа Вивиани. По крайней мере, насколько позволяет мой бюджет на будущий год. В нашей комнаде у него были лучшие годы карьеры. Но, конечно, его цена должна соответствовать его успехам. Пока не тороплюсь и обдумываю вариант - Вивиани или более молодой, а значит, более дешёвый спринтер.  

 

  Продлить контракт с Фабио на два года мы решили ещё в начале этого сезона. Мы знали, что он снова выйдет на свой уровень. И он тоже не хотел переходить в другую команду, потому что наши отношения стали крепче во время его реабилитации.

 

  Фабио высоко ценит, что команда, и я в частности, были с ним очень корректны. До его падения мы договорились, что в 2021 году он будет получать в два раза больше, чем в 2020. Команда полностью выполнила это обещание, хотя по правилам UCI мы не обязаны платить гонщику, который был неактивен больше шести месяцев. Осмелюсь сказать, что не все мои коллеги сделали бы то же самое. Контракт на 2022 и 2023 год мы заключили, когда Фабио едва мог участвовать в гонках. Но он тоже достиг своего уровня в 2021 году.

 

  Не хочу преуменьшать заслуги Яспера Филипсена, но позволю сказать, что если дать Фабио развоз как у Марка Кэвендиша на Туре, он уже выиграл бы три этапа Вуэльты Испании-2021. В нашем поезде Берт Ван Лерберг, Зденек Штыбар и Флориан Сенешаль, они делают всё, что в их силах, но у них нет такого опыта как у Мёркёва».

 

  В недавнем интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Cofidis Седрик Вассёр (Cedric Vasseur) упомянул, что Вивиани может вернуться в команду Патрика Лефевра: «Можете спросить Патрика Лефевра, а мы решили не торопиться с Элиа Вивиани. Конечно, мы разочарованы его результатами. Мы благодарны за то, что он дал команде в плане имиджа, но сегодня имени не достаточно. Это видно на примере команды Israel Start Up с Крисом Фрумом.

 

 Как менеджеру, мне приходится брать на себя тяжёлую обязанность объяснять гонщикам, почему кто-то  зарабатывает в десять или двадцать раз больше, чем ребята, которые сильнее. В велокомандах должна быть логичная шкала зарплат. Если кто-то просит много денег, он должен показывать результаты. Так что, хорошо, что у Элиа будет новый вызов. Надеемся, он сможет повторить путь Марка Кэвендиша».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 23:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот вам и ответ по поводу дальнейшей судьбы в Исраиле Фрумма. Седрик Вассер вам ответил доходчиво.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

19 - 22 августа 2021

Tour of Norway

26 - 29 августа 2021

Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр о контракте Марк ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот вам и ответ по поводу дальнейшей судьбы в Исраиле Фрумма. Седрик Вассер вам ответил доходчиво.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: tds
    Цитата: velodoctor
    Якобсен чует, что с приходом Вивиани и продлением Кэва, конкуренция в команде возрастёт до максимума, сегодня статья вышла об этом как раз. aggressive
    Можно ссылочку скинуть? Патрик обычно не жалует перебезчиков! За это ему уважение!

    Уже конец августа, а у Лефевра нет ни одного нового гонщика на следущий год. Только несколько продлений. Уходящие есть, а приходящих нет. Тут и Вивиани сгодится, который не факт что придет...

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (6)
    velodoctor-Фото

    Цитата: tds
    Можно ссылочку скинуть?
     ссылка

  • tds
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (6)
    tds-Фото
    Цитата: velodoctor
    Якобсен чует, что с приходом Вивиани и продлением Кэва, конкуренция в команде возрастёт до максимума, сегодня статья вышла об этом как раз. aggressive
    Можно ссылочку скинуть? Патрик обычно не жалует перебезчиков! За это ему уважение!
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    Высшая точка Вуельты и гора <2км. ещё и с детским как для профиков средним градиентом, но протяженность и её крутая середина компенсирует немного унылое впечатление от перевала. Другое дело Велефик, но больше, т.е. лучше то что гора финишная, а значит капитаны будут разбираться по серьёзному, к тому же в понедельник отходной, так что генеральщики просто обязаны устроить горный спектакль. Жду что то мощное и конкретное от Берналя и Йейтса... может и Ланда (?)
    Цитата: Kay82
    Жду от Марка Подуна победы на этапе, верю!
    Только за, но главное чтобы Микаэль (тот что капитан Ланда) не капнул на последней горе раньше времени. Кстати через гонку Ле-Ман 24, завтрашний такой королевский этап 3/4 на Евроспорт-2 и только 1/4 на Е1...жаль( Почему они не колесили (автогонки) в июне как обычно...?
  • nightbuster33
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Просмотрел по"Dany Pro Cycling".Да,вы правы,на асфальте вмятина.Повидимому была сделана,когда асфальт был горячим,длиннойболее 10-и инчей.Иместе мы сила!Спасибо.
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    marketbk-Фото

    Думаю, скорее надеюсь, как раз завтра должны быть разборки генеральщиков.

  • MVDP
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    MVDP-Фото

    Слишком полого в конце, так что опять колхоз.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (6)
    velodoctor-Фото

    Якобсен чует, что с приходом Вивиани и продлением Кэва, конкуренция в команде возрастёт до максимума, сегодня статья вышла об этом как раз. aggressive

  • Mima
    Лука Гуэрчилена временно остав ... (1)
    Mima-Фото
    Поправляйтесь! Здоровья здоровья и здоровья вам!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 августа

Stijn Steels (Deceuninck - Quick Step)

Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi)

22 августа

Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation)

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo)

23 августа

Morten Hulgaard (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (139)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)