Патрик Лефевр о контракте Марка Кэвендиша, Фабио Якобсена и Элиа Вивиани

Патрик Лефевр о подписании спринтеров в команду Deceuninck-Quick Step на сезон 2022 года

36-летний британский спринтер Марк Кэвендиш, который в этом году принёс Deceuninck-Quick Step 9 побед, включая четыре выигранных на Тур де Франс-2021 этапа и зелёную майку лучшего в очковой классификации, ещё не продлил контракт с бельгийской командой.

Генеральный менеджер Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в своей еженедельной колонке в газете Het Nieuwsblad рассказал, что переговоры с Кэвендишем ещё продолжаются. Лефевр раскрыл, что в команду может вернуться 32-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани, последние два сезона выступавший в команде Cofidis.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Патрик Лефевр: «На данный момент у меня есть контракт на следующий год только с Фабио (Якобсеном). Конечно, один спринтер – это слишком мало. Вопрос в том, что будет с Кэвендишем. После Тура мы обедали с ним в двухзвёздочном ресторане «Boury» в Розелере, но там не договорились. Были разговоры о деле. Спонсоры предложили кампанию, лицом которой должен быть Марк, но не думаю, что на данный момент это имеет отношение к его зарплате. Тогда я предложил наслаждаться едой и на время отложить разговоры о контрактах и цифрах.

Исходное условия простое – мы хотим, чтобы Марк остался в команде. Думаю, он тоже понимает, что трава больше нигде не будет зеленее. Но только он не должен переоценивать свою рыночную стоимость из-за эйфории с Тур де Франс. Если будут разумные предложения, тогда подумаем.

На позицию третьего спринтера команды обдумываю вопрос конкретно об Элиа Вивиани. По крайней мере, насколько позволяет мой бюджет на будущий год. В нашей комнаде у него были лучшие годы карьеры. Но, конечно, его цена должна соответствовать его успехам. Пока не тороплюсь и обдумываю вариант - Вивиани или более молодой, а значит, более дешёвый спринтер.

Продлить контракт с Фабио на два года мы решили ещё в начале этого сезона. Мы знали, что он снова выйдет на свой уровень. И он тоже не хотел переходить в другую команду, потому что наши отношения стали крепче во время его реабилитации.

Фабио высоко ценит, что команда, и я в частности, были с ним очень корректны. До его падения мы договорились, что в 2021 году он будет получать в два раза больше, чем в 2020. Команда полностью выполнила это обещание, хотя по правилам UCI мы не обязаны платить гонщику, который был неактивен больше шести месяцев. Осмелюсь сказать, что не все мои коллеги сделали бы то же самое. Контракт на 2022 и 2023 год мы заключили, когда Фабио едва мог участвовать в гонках. Но он тоже достиг своего уровня в 2021 году.

Не хочу преуменьшать заслуги Яспера Филипсена, но позволю сказать, что если дать Фабио развоз как у Марка Кэвендиша на Туре, он уже выиграл бы три этапа Вуэльты Испании-2021. В нашем поезде Берт Ван Лерберг, Зденек Штыбар и Флориан Сенешаль, они делают всё, что в их силах, но у них нет такого опыта как у Мёркёва».

В недавнем интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Cofidis Седрик Вассёр (Cedric Vasseur) упомянул, что Вивиани может вернуться в команду Патрика Лефевра: «Можете спросить Патрика Лефевра, а мы решили не торопиться с Элиа Вивиани. Конечно, мы разочарованы его результатами. Мы благодарны за то, что он дал команде в плане имиджа, но сегодня имени не достаточно. Это видно на примере команды Israel Start Up с Крисом Фрумом.

Как менеджеру, мне приходится брать на себя тяжёлую обязанность объяснять гонщикам, почему кто-то зарабатывает в десять или двадцать раз больше, чем ребята, которые сильнее. В велокомандах должна быть логичная шкала зарплат. Если кто-то просит много денег, он должен показывать результаты. Так что, хорошо, что у Элиа будет новый вызов. Надеемся, он сможет повторить путь Марка Кэвендиша».