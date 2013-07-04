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Патрик Лефевр о Марке Кэвендише и Сэме Беннетте

Патрик Лефевр продолжает переговоры с Марком Кэвендишем и выстраивает календарь Сэма Беннетта на оставшийся сезон

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, и Марк Кэвендиш, который хочет остаться в бельгийской команде на следующий сезон, продолжают переговоры о новом контракте. Марк Кэвендиш  едва не закончил карьеру в 2020 году, но в последний момент вошёл в состав Deceuninck-Quick Step, и принёс команде 9 побед в сезоне, включая четыре этапа Тур де Франс, а также надел вторую в карьере зелёную майку лучшего в очковой классификации французского Гранд-тура. Однако Патрик Лефевр не уверен, что 36-летний британский спринтер сумеет повторить такой успех в следующем сезоне.

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  В своём Твиттере 15 сентября Патрик Лефевр написал: «Слишком глубокая вода между Марком Кэвендишем и Deceuninck-Quick Step. Мы же говорим не о пакетике картошки фри. Насколько глубокая вода: 1 сантиметр или 25 метров? Немного доброты, и всегда найдётся мост».

 

Ранее в интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр так высказался о новом контракте с Марком Кэвендишем:

 

  «Я уважаю Марка Кэвендиша. Мы спасли его шкуру, дали ему все рабочие инструменты. Он принял вызов, справился. А теперь началось. Теперь он считает, что пришло время снова говорить о деньгах. Сможет ли он повторить успех? Мне это кажется маловероятным. А потом началось следующее обсуждение – сколько он должен зарабатывать в следующем году.

 

Это очень трудный вопрос даже для меня. Едва ли я могу назначать тому, кто выиграл четыре этапа Тур де Франс и зелёную майку, четыре этапа Тура Турции и этап Тура Бельгии, зарплату как в этом году. В этом отношении ожидания Марка Кэвендиша очень высоки. Я же смотрю совершенно реалистично. И согласия достичь сложно.

 

  Сейчас он начинает говорить мне о своём имидже. О том, что с таким имиджем стоит больше. Я ему ответил: «При всём уважении, твой имидж в Лондоне отличается от твоего имиджа в Западной Фландрии. Никто из моих западно-фламандских спонсоров не собирается больше платить Марку Кэвендишу за его имидж.

 

  Его программа – ещё один вопрос. Марк всегда говорил одно и то же: «В следующем году главный – Фабио, он быстрейший в мире, он молод, он должен ехать Тур». Но это было до того, как он сам выиграл четыре этапа и сравнялся с рекордом Меркса.

 

  Я чувствую, что теперь он хочет снова поехать на Тур де Франс в следующем году. Но я не поеду на Тур с двумя спринтерами. В следующем году Фабио Якобсен будет нашим капитаном на Туре.

 

Я понимаю Марка, представьте, если он выиграет ещё этап на Тур де Франс, тогда Марк Кэвендиш войдёт в историю. Но должен ли я рисковать и жертвовать кем-то, кто может спринтовать быстрее Марка? Для рекорда это важно, но бесполезно для нашей команды. И потом, если он побьёт рекорд, он может у меня и бонус попросить.

 

  И дальше возникает вопрос, что с ним делать? Многие гонщики становятся тренерами, опираясь на свой опыт, но  этому тоже надо учиться. Он также предложил, что может стать агентом по связям с общественностью. Я ответил: «Тебе не повезло, я подписал контракт с главными спонсорами до 2027 года, и чему ты собираешься меня учить?»

 

  Попутно Патрик Лефевр решает проблемы с ещё одним спринтером команды, ирландцем Сэмом Беннеттом, не выступавшим в гонках с начала мая. Беннетт, который собирается переходить в команду Bora-hansgrohe, принял участие в чемпионате Европы, что вызвало гнев генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step. Сэм Беннетт успел стартовать в гонке пока не истекли три месяца без соревнований. В противном случае в соответствии с правилами UCI команда имела право наполовину урезать его зарплату. И теперь Патрик Лефевр решил ставить Сэма Беннетта в состав всех гонок, которые остались в этом сезоне.

 

  Sporza цитирует слова Патрика Лефевра о Сэме Беннетте: «Гонщику, который неактивен 3 месяца, мы имеем право наполовину урезать зарплату. Беннетт принял участие в чемпионате Европы. Он проехал семь километров. Мы не могли запретить вносить его в состав сборной Ирландии, и он избежал применения правила UCI.

 

  Поэтому я должен продолжать платить ему полную зарплату.  Теперь пусть стартует в каждой гонке, пусть едет "Kampioenschap van Vlaanderen", затем "Gooikse Pijl", потом "Textielprijs van Vichte" и во всех, которые пройдут потом. Я не шучу. Он сам захотел, чтобы было так. Во всех гонках, где мы стартуем, будет Беннетт. Жаль, что Тур Гуанси в Китае отменили, в противном случае он и туда бы поехал».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот же мавр этот Патрик.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 4.07.2013

    Вот такой он Патрик Лефевр ))

    Автору поста Спасибо!

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