«Quick-Step Alpha Vinyl» - новое название команды Патрика Лефевра с 2022 года

«Quick-Step» - образец ламинита, деревянных и виниловых напольных покрытий, расширяет сотрудничество с велокомандой Патрика Лефевра. В следующем сезоне команда будет называться «Quick-Step Alpha Vinyl».

Партнёрское соглашение с Quick Step было продлено ещё на 6 лет, до 2027 года, а теперь название нового продукта Alpha Vinyl войдёт в название команды.

Рубен Десмет (Ruben Desmet), президент компании Unilin Flooring, стоящей за брендом Quick-Step: «Мы очень рады продолжать нашу спонсорскую поддержку, которой уже более двух десятков лет, и также рады, что новым названием команды станет название новой линейки нашего продукта – напольных покрытий Alpha Vinyl.

Конечно, бренд Quick-Step связан с ламинатом, но мы предлагаем гораздо больше, включая высококачественные виниловые покрытия. Спрос на винил растёт, и Quick-Step хочет доминировать на этом рынке, как нам уже удалось с покрытиями из ламината.

Полы Quick-Step Alpha Vinyl – твёрдые, на 100% влагонепроницаемые, ультрапрочные, почти неотличимы от настоящего дерева или камня. Они могут быть использованы на разных поверхностях и уровнях, даже очень неровных.

В том, что касается выступления, воплощения, стиля, дизайна и деталей - Alpha Vinyl – настоящий лидер, как и велокоманда с более чем 800 победами. Как и гонщики «Волчьей стаи», Alpha Vinyl расширяет границы в разных областях».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы разделяем ценности. Красота, инновации, лидерство, воплощение мечты в реальность – эти ценности продолжают быть ключом к успеху и для команды, и для Quick-Step. Мы с воодушевлением хотим продолжить побеждать под флагом Quick-Step и Alpha Vinyl».