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«Quick-Step Alpha Vinyl» - новое название команды Патрика Лефевра с 2022 года

«Quick-Step Alpha Vinyl» - новое название команды Патрика Лефевра с 2022 года

 

 

  «Quick-Step» - образец ламинита, деревянных и виниловых напольных покрытий, расширяет сотрудничество с велокомандой Патрика Лефевра. В следующем сезоне  команда будет называться «Quick-Step Alpha Vinyl».

 

 Партнёрское соглашение с Quick Step  было продлено ещё на 6 лет, до 2027 года, а теперь   название нового продукта Alpha Vinyl войдёт в название команды.

«Quick-Step Alpha Vinyl» - новое название команды Патрика Лефевра с 2022 года

 

 

  Рубен Десмет (Ruben Desmet), президент компании Unilin Flooring, стоящей за брендом Quick-Step: «Мы очень рады продолжать нашу спонсорскую поддержку, которой уже более двух десятков лет, и также рады, что новым названием команды станет название новой линейки нашего продукта – напольных покрытий Alpha Vinyl.

 

Конечно, бренд Quick-Step связан с ламинатом, но мы предлагаем гораздо больше, включая высококачественные виниловые покрытия. Спрос на винил растёт, и Quick-Step хочет доминировать на этом рынке, как нам уже удалось с покрытиями из ламината.

 

Полы Quick-Step Alpha Vinyl – твёрдые, на 100% влагонепроницаемые, ультрапрочные, почти неотличимы от настоящего дерева или камня. Они могут быть использованы на разных поверхностях и уровнях, даже очень неровных.

 

В том, что касается выступления, воплощения, стиля, дизайна и деталей - Alpha Vinyl – настоящий лидер, как и велокоманда с более чем 800 победами. Как и гонщики «Волчьей стаи», Alpha Vinyl расширяет границы в разных областях».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы разделяем ценности. Красота, инновации, лидерство, воплощение мечты в реальность – эти ценности продолжают быть ключом к успеху и для команды, и для Quick-Step. Мы с воодушевлением хотим продолжить побеждать под флагом Quick-Step и Alpha Vinyl».

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Теги к статье: Quick-Step Alpha Vinyl Deceuninck – Quick-Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Патрик умеет находить и убеждать спонсоров несомненно.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 02:59 | Регистрация: 1.10.2020

    Ха, гиря рядом, как тонкий тролинг фотографа:)

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 03:00 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Astanaforever
    Патрик умеет находить и убеждать спонсоров несомненно.

    Кого нашел то? Та же самая компания, только разные свои продукты продвигает через Лефевра. От спешей он много не возьмет, они предпочитают распределять свои денежки по разным командам - в шоссе кроме Лефевра еще две, в велокроссе есть, еще юниорская команда. Плюс титульное спонсорство в МТБ. В целом у квиков всего 10 спонсоров, большинство бельгийских.

    У небольшой континентальной команды Trinity Racing, например, в два раза больше спонсоров. И более солидных спонсоров - кроме тех же спешей еще BMW, Red Bull, Sram, Zwift... А там всего 15 молоденьких парней в команде.

    У AG2R Ситроен титульный спонсор. Лавеню не шумит, а денег куда больше получает.

     

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • дрокер
    Алехандро Вальверде в составе ... (14)
    дрокер-Фото
    Многие профики думают иначе.
    Интересное интервью с Ильнуром:

    https://www.youtube.com/watch?v=E25f_HecAiM
  • lazhu
    Алехандро Вальверде в составе ... (14)
    lazhu-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))

    Он своим шлемом задолбал уже вусмерть. Как будто нечем похвалиться больше - той же Рубэ. Никогда ни в каких видах не болею "против", единственное исключение - ГВА.

  • Виктор Сироткин
    Алехандро Вальверде в составе ... (14)
    Виктор Сироткин-Фото

    а я почему-то думал, что братья Исагирре - близнецы

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде в составе ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    а если совсем кратко - везёт тому, кто везёт

  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Патрик умеет находить и убеждать спонсоров несомненно.

    Кого нашел то? Та же самая компания, только разные свои продукты продвигает через Лефевра. От спешей он много не возьмет, они предпочитают распределять свои денежки по разным командам - в шоссе кроме Лефевра еще две, в велокроссе есть, еще юниорская команда. Плюс титульное спонсорство в МТБ. В целом у квиков всего 10 спонсоров, большинство бельгийских.

    У небольшой континентальной команды Trinity Racing, например, в два раза больше спонсоров. И более солидных спонсоров - кроме тех же спешей еще BMW, Red Bull, Sram, Zwift... А там всего 15 молоденьких парней в команде.

    У AG2R Ситроен титульный спонсор. Лавеню не шумит, а денег куда больше получает.

     

  • shain
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (3)
    shain-Фото

    Ха, гиря рядом, как тонкий тролинг фотографа:)

  • Astanaforever
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Патрик умеет находить и убеждать спонсоров несомненно.
  • Kay82
    После схода с Тур де Франс-202 ... (2)
    Kay82-Фото

    единственный мой любимый спринтер в велоспорте

  • Адриен
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (16)
    Адриен-Фото
    Когда за Астану гонялись Армстронг и Контадор, АНТИболельщики команды дружно помалкивали. А когда команда оказалась в трудной ситуации, так же дружно принялись злорадствовать... Как же хорошо себя чувствовать, когда у соседа корова сдохла, ведь правда ?
  • Shega
    После схода с Тур де Франс-202 ... (2)
    Shega-Фото

    Здоровья Петеру! Пусть восстановительный период пройдет без неожиданностей и по плану.
    И очень бы хотелось, чтобы поддержки в его жизни было гораздо больше, чем ехидных и язвительных комментариев.

     

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