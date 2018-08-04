Итан Вернон – новый велогонщик команды Quick Step

Итан Вернон начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Quick Step

21-летний британец Итан Вернон (Ethan Vernon) начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Quick Step-Alpha Vinyl, с которой подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года). В этом году британский гонщик одержал победу на этапе Тура де л’Авенир и вошёл в топ-10 в индивидуальной гонке среди андеров на чемпионате мира-2021. Прежде, чем переключиться на шоссе и трек, Итан Вернон начинал в BMX, стал серебряным призёром в километровой индивидуальной гонке на чемпионате Европы по велоспорту на треке в 2020 году.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Harry Trump / Getty Images - Photo credit: ©Harry Trump / Getty Images

Итан Вернон: «Очень рад присоединиться к этой фантастической команде Deceuninck-Quick Step, которая доказала спортивными достижениями, что помогает молодым гонщикам. Не мог бы найти лучшего места для начала профессиональной карьеры на шоссе. В команде досконально знают всё, что касается спринта, где я хочу стать специалистом. С нетерпением хочу приступить к работе, хочу всему научиться, посмотрим, куда это меня приведёт».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы обратили внимание на Итана этим летом. Мы знали, что его подпись на контракте хотели бы увидеть и другие команды, поэтому мы счастливы, что он присоединится к нам. На уровне до 23 лет он доказал, что обладает быстрым финишем, а также показывает хорошие результаты в разделках, силён в нескольких дисциплинах. Мы с нетерпением ждём начала работы, посмотрим, чего он сможет добиться вместе с нами».