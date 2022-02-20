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Марк Кэвендиш надеется вернуться на велосипед через несколько недель после падения на «Шести днях Гента»

Марк Кэвендиш: «Повреждения были серьёзными, но я инстинктивно сразу поднялся, чтобы успокоить детей»

 

 

   Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) надеется, что уже через несколько недель после падения на треке во время «Шести дней Гента» сможет вернуться на велосипед, но признаёт, что полученная травма повлияет на начало сезона 2022 года.

  В интервью The Sun он объяснил, что, несмотря на серьёзность повреждений (перелом рёбер, одно из которых проткнуло лёгкое), инстинктивно поднялся с полотна трека сразу после падения, чтобы успокоить свои детей, которые были среди зрителей и видели, как он упал.

 

Марк Кэвендиш надеется вернуться на велосипед через несколько недель после падения на «Шести днях Гента»

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «Когда я упал, понял, что повреждение серьёзное, что упал неудачно. Это испугало, но на меня смотрели дети, и я инстинктивно поднялся, чтобы дать им знать, что я в порядке. Я прошёл пешком в кабинку, где мы останавливаемся на велодроме, и когда они ушли, меня на носилках отправили в больницу.

  Мы, профессиональные спортсмены, привыкли к сломанным костям, а лёгкое залечивается довольно быстро, так что я должен вернуться в седло через несколько недель. Это может задержать немного начало моего сезона, какое-то время поболит, но у меня всё хорошо заживает, так что всё не так плохо.

 

  Инцидент был странным, причиной падения стала вода на треке, которую пролил гонщик. Колёса тех, кто ехал впереди, заскользили, что привело к цепной реакции и вызвало падение. Я приземлился на велосипед, сломал рёбра, которые проткнули лёгкое. Повреждение находится рядом с сердцем, из-за чего труднее отслеживать травму, потому что её не видно на рентгене, но я выживу.

 

  Моя цель – выигрывать так много, как только смогу, и так долго, насколько это будет в моих силах. Нет особенного количества побед, которых хочу добиться. Семья так долго поддерживала меня на протяжении всей карьеры, что, прежде всего я должен делать то, что лучше для них. Но у меня есть варианты, а также желание и планы по поводу того, что делать дальше.

  То, что я был велогонщиком  - не везение, потому что мне пришлось много работать и многим жертвовать всю мою жизнь. Но каждый день, когда я на велосипеде, чувствую себя счастливым, что могу заниматься тем, что люблю, благодарю судьбу за то, где сейчас нахожусь, за то, что могу выбирать, чем заняться после карьеры».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Ернат
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (17)
    Ернат-Фото

    ДА тяжело ему будет против теперешних киндер сюрпризов )

  • RVL
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    RVL-Фото

    Лучше классики ставь себе целью и реальные победы, а не косвенные титулы...

    Странно слышать от него такое

  • red
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    red-Фото
    если так, то, как правило, капитану майку, а тебе жёлтые печатки
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Ван Арт хочет переодеться в зеленую майку просто потому что он и так ездит в желтой (командной). Ровно по этой же причине желтая майка ускользает от Роглича, другое дело - la roja) 

     

    Еще меня позабавило, что Ваут назвал себя "свободной пешкой" ("loose pawn" в оригинале), хотя по внешней стати и привычке разрушать шаблоны, он скорее похож на шахматного коня, который ходит буквой Г и может перепрыгивать другие фигуры, даже королей) 

  • sixpack
    Олимпийская чемпионка Анна Киз ... (1)
    sixpack-Фото

    ахринеть. не знал

  • RVL
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    RVL-Фото

    Интересно будет посмотреть)))

  • uran
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    uran-Фото
    Из лучшего раздельщика в посредственного классика всегда успеет. Но попробовать стоит, нужно всегда развиваться. Мартин в супер форме не только ITT брал, при этом не теряя разделку, как и Канчеллара.
  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: sixpack
    ван Арт помощник словенца, а не конкурент. конкуренты на зеленую не претендуют

    блин об этом не подумал..

    апдейт покерных правил велоспорта!

    если ты с зелёной и в десятке, а жёлтая (вдруг!) у твоего капитана, то - по жёлтой майке - обоим! )

  • Shalam s Urala
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: дрокер
    Вполне вероятно, по стопам Спартака

    по мне - пока сомнительно. у Спартака если уж и не было стопудового финиша (хотя поучаствовать всегда мог), то точно был оооч злой спурт. благодаря которому у него, хотя-бы иногда, получалось стряхивать с колеса острых хитрованов. у Ганны такого фулл-газа я чёт не припомню (может пропустил?). соббсно как и у бельгийского анфан-терибля. просто иметь индивидуальный ход - этого мало. надо ещё суметь как-то организовать его сугубо индивидуальную демонстрацию )

  • дрокер
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    дрокер-Фото
    Вполне вероятно, по стопам Спартака

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