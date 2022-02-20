Марк Кэвендиш надеется вернуться на велосипед через несколько недель после падения на «Шести днях Гента»

Марк Кэвендиш: «Повреждения были серьёзными, но я инстинктивно сразу поднялся, чтобы успокоить детей»

Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) надеется, что уже через несколько недель после падения на треке во время «Шести дней Гента» сможет вернуться на велосипед, но признаёт, что полученная травма повлияет на начало сезона 2022 года.

В интервью The Sun он объяснил, что, несмотря на серьёзность повреждений (перелом рёбер, одно из которых проткнуло лёгкое), инстинктивно поднялся с полотна трека сразу после падения, чтобы успокоить свои детей, которые были среди зрителей и видели, как он упал.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Марк Кэвендиш: «Когда я упал, понял, что повреждение серьёзное, что упал неудачно. Это испугало, но на меня смотрели дети, и я инстинктивно поднялся, чтобы дать им знать, что я в порядке. Я прошёл пешком в кабинку, где мы останавливаемся на велодроме, и когда они ушли, меня на носилках отправили в больницу.

Мы, профессиональные спортсмены, привыкли к сломанным костям, а лёгкое залечивается довольно быстро, так что я должен вернуться в седло через несколько недель. Это может задержать немного начало моего сезона, какое-то время поболит, но у меня всё хорошо заживает, так что всё не так плохо.

Инцидент был странным, причиной падения стала вода на треке, которую пролил гонщик. Колёса тех, кто ехал впереди, заскользили, что привело к цепной реакции и вызвало падение. Я приземлился на велосипед, сломал рёбра, которые проткнули лёгкое. Повреждение находится рядом с сердцем, из-за чего труднее отслеживать травму, потому что её не видно на рентгене, но я выживу.

Моя цель – выигрывать так много, как только смогу, и так долго, насколько это будет в моих силах. Нет особенного количества побед, которых хочу добиться. Семья так долго поддерживала меня на протяжении всей карьеры, что, прежде всего я должен делать то, что лучше для них. Но у меня есть варианты, а также желание и планы по поводу того, что делать дальше.

То, что я был велогонщиком - не везение, потому что мне пришлось много работать и многим жертвовать всю мою жизнь. Но каждый день, когда я на велосипеде, чувствую себя счастливым, что могу заниматься тем, что люблю, благодарю судьбу за то, где сейчас нахожусь, за то, что могу выбирать, чем заняться после карьеры».