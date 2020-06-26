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Ив Лампарт продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Команда Deceuninck-Quick Step продлила контракт с Ивом Лампартом до конца 2022 года

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик Ив Лампарт (Yves Lampaert) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step на два года (до конца 2022). Бывший чемпион Бельгии выступает в команде Патрика Лефевра с 2015 года и стал опорой команды. Свою силу Ив Лампарт проявил в весенних классиках, где дважды побеждал на Dwars door Vlaanderen (2017/18) и финишировал на подиуме Париж-Рубэ (3-е место в 2019). Он также является незаменимым помощником в составе команды на Гранд-турах.

 

 

Ив Лампарт продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

 

 

  Ив Лампарт: «Я счастлив продлить контракт. Рад, что Патрик и команда верят в меня! Это придаст мне больше сил на оставшуюся часть сезона, когда он возобновится. Теперь могу спокойно готовиться к предстоящим гонкам. Чувствую особую связь с этой командой, горжусь «Волками». Следующий сезон будет седьмым для меня в этой команде. Надеюсь,  их будет намного больше».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Ив уже давно заслужил наше доверие. Мы знаем, на что он способен, верим, что в ближайшие годы он будет становиться только сильнее. Его очень ценят коллеги, а он в свою очередь, не колеблясь, делает всё ради них. На первое место он ставит не себя, а команду, как и должно быть в «Волчьей стае». Мы очень рады, что он останется с нами ещё на два года».

 

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Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Earl57
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (15)
    Earl57-Фото
    Сам поймал. Говорит, что рыбное место нашел, поэтому каждый день с уловом.
  • Серафим
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (15)
    Серафим-Фото
    Все успевает, и лосося съесть и на велосипед сесть. Сам поймал, али в супермаркете выловил?
  • Earl57
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (15)
    Earl57-Фото

    Пока болелы рассуждают, на что Томас способен и на что нет, он усиленно тренируется. И гордо демонстрирует свои успехи...

     

  • litxaa
    Ники Терпстре понадобится 10-1 ... (1)
    litxaa-Фото

    "Второе падение произошло на 11-м этапе Тур де Франс-2020, когда Ники Терпстра сломал плечо и выбыл на пять недель."

     

    "Ники Терпстра не успеет восстановиться к старту Тур де Франс-2020, но сможет принять участие в классиках, которые пройдут в октябре."

     

    Кажется что-то не сходитсяangel

  • SportSpirit
    Джордж Беннетт об участии в Ту ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Когда удалил 3 ребра, а тебя сначала полностью заперли дома, а потом попросили оставить дома амбиции) 

     

    К Беннету отношусь с симпатией, желаю зацепить красивый горный этап. Но на счет ГК - это его иллюзии. 

     

     

     

     

  • veloster
    Джордж Беннетт об участии в Ту ... (4)
    veloster-Фото

    Роглич выиграет, если не упадет

  • AAA
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (15)
    AAA-Фото
    Вы просто забываете о контрактах и обязательствах. Начни Томас выпендриваться, не ясно на что жил бы сегодня...
  • AAA
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (15)
    AAA-Фото
    А еще через 5 лет ни кто и не вспомнит про условия, а на стене победителя будет висеть желтая майка и и все сопутствующее от премиальных.
  • rude_rider
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (15)
    rude_rider-Фото

    ну дык. юспостал жив в реанкарнации

     

  • Sezar
    Джордж Беннетт об участии в Ту ... (4)
    Sezar-Фото
    Это точно. Тут 2 подхода. Либо принять что за минусом группы риска вирус не слабее гриппа и тогда можно проводить велогонки относясь к короне как к гриппу, тем более вирус становится все слабее. Либо повторять мантры везде облажхххххся ВОЗ о страшном коронавирусе. Продолжать играть в эти игры. Тогда все грантуры будут испорчены. Учитывая повсеместный уровень глупости скорее будет принят 2 вариант.

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