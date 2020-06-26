Ив Лампарт продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 22:18
Команда Deceuninck-Quick Step продлила контракт с Ивом Лампартом до конца 2022 года
29-летний бельгийский велогонщик Ив Лампарт (Yves Lampaert) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step на два года (до конца 2022). Бывший чемпион Бельгии выступает в команде Патрика Лефевра с 2015 года и стал опорой команды. Свою силу Ив Лампарт проявил в весенних классиках, где дважды побеждал на Dwars door Vlaanderen (2017/18) и финишировал на подиуме Париж-Рубэ (3-е место в 2019). Он также является незаменимым помощником в составе команды на Гранд-турах.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images
Ив Лампарт: «Я счастлив продлить контракт. Рад, что Патрик и команда верят в меня! Это придаст мне больше сил на оставшуюся часть сезона, когда он возобновится. Теперь могу спокойно готовиться к предстоящим гонкам. Чувствую особую связь с этой командой, горжусь «Волками». Следующий сезон будет седьмым для меня в этой команде. Надеюсь, их будет намного больше».
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Ив уже давно заслужил наше доверие. Мы знаем, на что он способен, верим, что в ближайшие годы он будет становиться только сильнее. Его очень ценят коллеги, а он в свою очередь, не колеблясь, делает всё ради них. На первое место он ставит не себя, а команду, как и должно быть в «Волчьей стае». Мы очень рады, что он останется с нами ещё на два года».
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