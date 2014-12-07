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Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Данни ван Поппель и Райан Маллен переходят в команду Bora-hansgrohe

Сэм Беннетт возвращается в велокоманду Bora-hansgrohe

 

 

  После двух лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step 30-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт (Sam Bennett) возвращается в велокоманду Bora-hansgrohe, в которой выступал с 2014 года (когда команда ещё была проконтинентальной и называлась NetApp-Endura и Bora-Argon 18).

 

  За время выступления в команде Deceunick-Quick Step Сэм Беннетт одержал 14 побед, в том числе два этапа и зелёную майку лучшего в очковой классификации на Тур де Франс-2020, этап Вуэльты Испании и  этапы Париж-Ниццы.

 

  С командой Bora-hansgrohe Беннетт подписал двухлетний контракт. Вместе с ирландским спринтером в команду Bora-hansgrohe возвращается его развозящий, 32-летний новозеландский гонщик Шейн Арчбольд (Shane Archbold), который вместе с Сэмом Беннеттом пришёл в команду Deceuninck-Quick Step из Bora-hansgrohe в 2020 году.

 

  В спринтерский поезд Беннетта в Bora-hansgrohe войдут также  28-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель (Danny van Poppel), который переходит из команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, а также 26-летний ирландский гонщик Райан Маллен (Ryan Mullen), который переходит в Bora-hansgrohe после четырёх лет выступления в команде Trek-Segafredo.

 

 

Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Данни ван Поппель и Райан Маллен переходят в команду Bora-hansgrohe

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Очень рад, что Сэм к нам возвращается. Мы несколько лет работали вместе, с нами он стал профессиональным велогонщиком, мы развили его в одного из лучших спринтеров пелотона. Не секрет, что его уход нас сильно ранил в то время. Однако я понимаю, что он воспринимал это как важный шаг в карьере. Я бы сказал, что сработало это только частично. Мы – команда, которая высоко ценит уважение, сплочённость и тесное сотрудничество. Всегда считали, что эти качества – залог долгосрочного успеха. Иногда случаются разногласия. Но пока все относятся друг к другу с уважением, всегда можно снова найти общий язык. Так происходит и в этом случае.

 

  С Сэмом мы ставим чёткие цели, уверен, что с нашей поддержкой в ближайшие годы он добьётся побед. Он бесспорно один из лучших спринтеров мира, что доказал, выиграв зелёную майку на Тур де Франс-2020. Мы хотим обеспечить ему сильный спринтерский поезд. Данни будет играть ключевую роль. У него есть опыт спринтера, скорость, умение найти позицию в быстрых финишах. Хотя он будет в новой для себя роли, я в нём уверен. Шейн был с нами много лет, мы знаем его сильные стороны. А у Райана есть скорость, необходимая, чтобы удержать ребят на позиции перед финальными километрами».

 

  Сэм Беннетт: «Очень рад возвращению в BORA – hansgrohe. В этой команде я провёл шесть невероятных лет, вырос здесь как профессиональный гонщик. Мне было тяжело решиться уйти, но я посчитал, что мне необходимо продолжить профессиональное и личное развитие в новом окружении.  

 

Хотя многие могут задаваться вопросом по поводу моего решения, я считаю, что возвращение в BORA – hansgrohe  - правильный шаг.

 

Я наслаждался двумя сезонами выступления в команде Deceuninck-Quick Step, команде, о которой мечтал ещё подростком. Я развивался и как гонщик, и как человек, у меня появились друзья на всю жизнь. Но чувствую сейчас, что готов вернуться домой, в команду, где смогу быть лидером. Я  этого хотел, и знаю, что команда Bora-hansgrohe тоже хотела, чтобы я вернулся.

 

Знаю, что теперь у команды немного другой состав, чем тот, в котором я работал, но костяк команды, люди, ответственные за успешные выступления, остались. Я готов взять на себя новую роль лидера команды, помогать команде двигаться вперёд, чтобы мы могли побеждать вместе.

 

Группа, отвечающая за выступление в команде Bora-hansgrohe, проницательно заключила контракты с тремя невероятно талантливыми гонщиками, с которыми буду вместе работать.

 

Райан Маллен – мой соотечественник, суперраздельщик, который всегда впечатлял меня мощностью, когда мы вместе гонялись в Ирландии.

 

Шейн Арчбольд – один из лучших и самых опытных развозящих, гонщик, чьи знания группового спринта превосходит лишь его собственная скорость в спринте. С ним я выступал больше всех ещё до того, как стал профессионалом.

 

Нет необходимости говорить, что Данни ван Поппель – сам успешный спринтер, редко какой гонщик сравнится с ним в умении читать гонку, он никогда не терял позиции даже в самых напряжённых по борьбе групповых спринтах.

 

У нас четверых разные сильные стороны, но благодаря объединению наших навыков мы сможем создать боевой поезд.

 

С нетерпением жду воссоединения с товарищами по команде, с которыми раньше делил победы – с Лукасом, Максом, Патриком, Эму, Чече, Феликсом. Великолепно вернуться в команду, где всё настолько знакомо. Дружба поможет боевому настрою.

 

Сейчас я всё ещё продолжаю лечение травмы колена, из-за которой пропустил Тур де Франс-2021, но уверен, что преодолею это небольшое препятствие и вернусь скоро к победам в гонках. Травмы – часть велоспорта, я справлялся с ними раньше.

 

Хочу поблагодарить персонал команды Deceuninck-Quick Step за великолепные два года. В команде много людей, по которым буду скучать, желаю им всего самого лучшего.

 

Наконец, хотел бы лично поблагодарить Ральфа Денка за то, что дал мне возможность вернуться в команду и получить такую поддержку. С нетерпением жду гонок, надеюсь, смогу внести вклад и отплатить команде Bora-hansgrohe победами в ближайшие сезоны».

 

  Данни ван Поппель: «С нетерпением жду перехода, это новый вызов, а команда Bora-hansgrohe – очень профессиональная. Для меня начинается новая глава карьеры, потому что до сих пор я всегда был спринтером, а теперь полностью сконцентрируюсь на развозе.

 

Я буду прилагать все силы, помогая Сэму. Будет интересно. Сэм не только один из самых быстрых спринтеров пелотона, он также отличный парень. В новой роли, наверное, мне придётся многому учиться. С другой стороны, у меня большой опыт спринта, поэтому есть уверенность, что мы сможем быть очень успешными».

 

  Шейн Арчбольд: «Приятно вернуться в команду Bora-hansgrohe, я очень мотивирован, в прошлом мы добивались успехов. У меня прекрасные взаимоотношения с персоналом, очень рад вернуться в команду в 2022. Хочу поблагодарить также команду Deceuninck-Quick Step за   сезоны выступления  с «Волчьей стаей», которые принесли радость. Желаю команде всего самого лучшего».

 

  Райан Маллен: «В команде Trek-Segafredo я провёл четыре великолепных сезона, но с нетерпением предвкушаю новый вызов с командой Bora-hansgrohe, где начну новую главу моей карьеры. Очень мотивирован добиваться успеха в гонках с командой, где выступают потрясающе талантливые гонщики».

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Данни ван Поппель Danny van Poppel Шейн Арчбольд Shane Archbold Райан Маллен Ryan Mullen BORA – Hansgrohe

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Кэв все равно не надолго. А вот

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 15:32 | Регистрация: 25.10.2019

    Да, тут-то всё понятно. Беннет хотел быть главной звездой, ездить на ТДФ, со всеми вытекающими. Пока в Боре был Саган, этого бы не случилось. Теперь Сагана нет и путь открыт. А вот почему с квиками не сложилось у меня есть два варианта: 1. Там звёзд и без Беннета достаточно 2. По зп не вытянул Лефевр

     

    Вот только из Боры-то он уходил со скандалом, если память мне не изменяет...

    Ох, и скользкий же этот Беннет)



    Шейн Арчбольд – один из лучших и самых опытных развозящих, гонщик, чьи знания группового спринта превосходит лишь его собственная скорость в спринте.

    Я, конечно, извиняюсь, но человек проехал 2 грандтура в карьере... Какой у него календарь в 2021 был?

    По-моему, лучше промолчать, чем такую откровенную чушь нести...

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 16:15 | Регистрация: 7.12.2014

    По крайней мере Денк не оскорблял и не унижал Беннета. В отличие от Лефевра. После последних высказываний Лефевра Беннет будет не единственным кто свалит от квиков. А с новые гонщики сильно подумают, стоит ли им связываться с "добрым дядюшкой" Патриком... Которого назвали "бельгийским Крестным отцом"...

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 17.05.2015

    "Добрый дядюшка", "Крестный отец"... В любом деле самое главное - профессионализм, что получается на выходе, РЕЗУЛЬТАТ. Вот главные критерии. В этом смысле Лефевр - большой молодец, талантливый организатор, мастер своего дела. Остальное - лирика, совершенно лишняя в товарно-денежной, рыночной, капиталистической системе координат.

    1. Имя: Рокко Сифреди

      patar

      Сегодня, 18:17 | Регистрация: 25.10.2019

      Кроме товарно-денежной, рыночной, капиталистической системы координат есть ещё много других в жи3ни и в велоспорте.
      И многие пока3ывают РЕЗУЛЬТАТ и бе3 Лефевровских 3амашек.

    2. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 7.12.2014

      Если человек готов гоняться за нищенскую зарплату и при этом еще терпеть оскорбления и унижения, то ему определенно нужен психиатр.

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Комментарии

  • Earl57
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Earl57-Фото
    Если человек готов гоняться за нищенскую зарплату и при этом еще терпеть оскорбления и унижения, то ему определенно нужен психиатр.
  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (18)
    Ернат-Фото
    для этого он сам должен быть сильнее, по мне он уже только регрессирует, чем прогрессирует, а на фоне, Погачара, вингегора, Алмейды.Ремко,Берналя и т д, у него шансов почти нет на ГТ
  • Геродот
    Спортивный директор команды Ju ... (3)
    Геродот-Фото

    Как я и говорил... Роглича - "фтопку".Вингегор - новый Ульрих (или Бассо))

  • patar
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    patar-Фото
    Кроме товарно-денежной, рыночной, капиталистической системы координат есть ещё много других в жи3ни и в велоспорте.
    И многие пока3ывают РЕЗУЛЬТАТ и бе3 Лефевровских 3амашек.
  • Адриен
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Адриен-Фото

    "Добрый дядюшка", "Крестный отец"... В любом деле самое главное - профессионализм, что получается на выходе, РЕЗУЛЬТАТ. Вот главные критерии. В этом смысле Лефевр - большой молодец, талантливый организатор, мастер своего дела. Остальное - лирика, совершенно лишняя в товарно-денежной, рыночной, капиталистической системе координат.

  • Earl57
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Earl57-Фото

    По крайней мере Денк не оскорблял и не унижал Беннета. В отличие от Лефевра. После последних высказываний Лефевра Беннет будет не единственным кто свалит от квиков. А с новые гонщики сильно подумают, стоит ли им связываться с "добрым дядюшкой" Патриком... Которого назвали "бельгийским Крестным отцом"...

  • patar
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    patar-Фото

    Да, тут-то всё понятно. Беннет хотел быть главной звездой, ездить на ТДФ, со всеми вытекающими. Пока в Боре был Саган, этого бы не случилось. Теперь Сагана нет и путь открыт. А вот почему с квиками не сложилось у меня есть два варианта: 1. Там звёзд и без Беннета достаточно 2. По зп не вытянул Лефевр

     

    Вот только из Боры-то он уходил со скандалом, если память мне не изменяет...

    Ох, и скользкий же этот Беннет)



    Шейн Арчбольд – один из лучших и самых опытных развозящих, гонщик, чьи знания группового спринта превосходит лишь его собственная скорость в спринте.

    Я, конечно, извиняюсь, но человек проехал 2 грандтура в карьере... Какой у него календарь в 2021 был?

    По-моему, лучше промолчать, чем такую откровенную чушь нести...

  • Astanaforever
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Кэв все равно не надолго. А вот
  • 1587
    Трансферные новости пелотона-2 ... (18)
    1587-Фото
    Слух из Колумбии, что Кинтана хочет перейти в команду посильнее
  • Arciv
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (1)
    Arciv-Фото
    Посмотрел финалы,такое чувство,что только нидерландцы задействовало весь состав! Некоторые прям со старта рассыпались,особенно поляки! И те же британцы! Закономерное золото Нидерланд

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