Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Данни ван Поппель и Райан Маллен переходят в команду Bora-hansgrohe

Сэм Беннетт возвращается в велокоманду Bora-hansgrohe

После двух лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step 30-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт (Sam Bennett) возвращается в велокоманду Bora-hansgrohe, в которой выступал с 2014 года (когда команда ещё была проконтинентальной и называлась NetApp-Endura и Bora-Argon 18).

За время выступления в команде Deceunick-Quick Step Сэм Беннетт одержал 14 побед, в том числе два этапа и зелёную майку лучшего в очковой классификации на Тур де Франс-2020, этап Вуэльты Испании и этапы Париж-Ниццы.

С командой Bora-hansgrohe Беннетт подписал двухлетний контракт. Вместе с ирландским спринтером в команду Bora-hansgrohe возвращается его развозящий, 32-летний новозеландский гонщик Шейн Арчбольд (Shane Archbold), который вместе с Сэмом Беннеттом пришёл в команду Deceuninck-Quick Step из Bora-hansgrohe в 2020 году.

В спринтерский поезд Беннетта в Bora-hansgrohe войдут также 28-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель (Danny van Poppel), который переходит из команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, а также 26-летний ирландский гонщик Райан Маллен (Ryan Mullen), который переходит в Bora-hansgrohe после четырёх лет выступления в команде Trek-Segafredo.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Очень рад, что Сэм к нам возвращается. Мы несколько лет работали вместе, с нами он стал профессиональным велогонщиком, мы развили его в одного из лучших спринтеров пелотона. Не секрет, что его уход нас сильно ранил в то время. Однако я понимаю, что он воспринимал это как важный шаг в карьере. Я бы сказал, что сработало это только частично. Мы – команда, которая высоко ценит уважение, сплочённость и тесное сотрудничество. Всегда считали, что эти качества – залог долгосрочного успеха. Иногда случаются разногласия. Но пока все относятся друг к другу с уважением, всегда можно снова найти общий язык. Так происходит и в этом случае.

С Сэмом мы ставим чёткие цели, уверен, что с нашей поддержкой в ближайшие годы он добьётся побед. Он бесспорно один из лучших спринтеров мира, что доказал, выиграв зелёную майку на Тур де Франс-2020. Мы хотим обеспечить ему сильный спринтерский поезд. Данни будет играть ключевую роль. У него есть опыт спринтера, скорость, умение найти позицию в быстрых финишах. Хотя он будет в новой для себя роли, я в нём уверен. Шейн был с нами много лет, мы знаем его сильные стороны. А у Райана есть скорость, необходимая, чтобы удержать ребят на позиции перед финальными километрами».

Сэм Беннетт: «Очень рад возвращению в BORA – hansgrohe. В этой команде я провёл шесть невероятных лет, вырос здесь как профессиональный гонщик. Мне было тяжело решиться уйти, но я посчитал, что мне необходимо продолжить профессиональное и личное развитие в новом окружении.

Хотя многие могут задаваться вопросом по поводу моего решения, я считаю, что возвращение в BORA – hansgrohe - правильный шаг.

Я наслаждался двумя сезонами выступления в команде Deceuninck-Quick Step, команде, о которой мечтал ещё подростком. Я развивался и как гонщик, и как человек, у меня появились друзья на всю жизнь. Но чувствую сейчас, что готов вернуться домой, в команду, где смогу быть лидером. Я этого хотел, и знаю, что команда Bora-hansgrohe тоже хотела, чтобы я вернулся.

Знаю, что теперь у команды немного другой состав, чем тот, в котором я работал, но костяк команды, люди, ответственные за успешные выступления, остались. Я готов взять на себя новую роль лидера команды, помогать команде двигаться вперёд, чтобы мы могли побеждать вместе.

Группа, отвечающая за выступление в команде Bora-hansgrohe, проницательно заключила контракты с тремя невероятно талантливыми гонщиками, с которыми буду вместе работать.

Райан Маллен – мой соотечественник, суперраздельщик, который всегда впечатлял меня мощностью, когда мы вместе гонялись в Ирландии.

Шейн Арчбольд – один из лучших и самых опытных развозящих, гонщик, чьи знания группового спринта превосходит лишь его собственная скорость в спринте. С ним я выступал больше всех ещё до того, как стал профессионалом.

Нет необходимости говорить, что Данни ван Поппель – сам успешный спринтер, редко какой гонщик сравнится с ним в умении читать гонку, он никогда не терял позиции даже в самых напряжённых по борьбе групповых спринтах.

У нас четверых разные сильные стороны, но благодаря объединению наших навыков мы сможем создать боевой поезд.

С нетерпением жду воссоединения с товарищами по команде, с которыми раньше делил победы – с Лукасом, Максом, Патриком, Эму, Чече, Феликсом. Великолепно вернуться в команду, где всё настолько знакомо. Дружба поможет боевому настрою.

Сейчас я всё ещё продолжаю лечение травмы колена, из-за которой пропустил Тур де Франс-2021, но уверен, что преодолею это небольшое препятствие и вернусь скоро к победам в гонках. Травмы – часть велоспорта, я справлялся с ними раньше.

Хочу поблагодарить персонал команды Deceuninck-Quick Step за великолепные два года. В команде много людей, по которым буду скучать, желаю им всего самого лучшего.

Наконец, хотел бы лично поблагодарить Ральфа Денка за то, что дал мне возможность вернуться в команду и получить такую поддержку. С нетерпением жду гонок, надеюсь, смогу внести вклад и отплатить команде Bora-hansgrohe победами в ближайшие сезоны».

Данни ван Поппель: «С нетерпением жду перехода, это новый вызов, а команда Bora-hansgrohe – очень профессиональная. Для меня начинается новая глава карьеры, потому что до сих пор я всегда был спринтером, а теперь полностью сконцентрируюсь на развозе.

Я буду прилагать все силы, помогая Сэму. Будет интересно. Сэм не только один из самых быстрых спринтеров пелотона, он также отличный парень. В новой роли, наверное, мне придётся многому учиться. С другой стороны, у меня большой опыт спринта, поэтому есть уверенность, что мы сможем быть очень успешными».

Шейн Арчбольд: «Приятно вернуться в команду Bora-hansgrohe, я очень мотивирован, в прошлом мы добивались успехов. У меня прекрасные взаимоотношения с персоналом, очень рад вернуться в команду в 2022. Хочу поблагодарить также команду Deceuninck-Quick Step за сезоны выступления с «Волчьей стаей», которые принесли радость. Желаю команде всего самого лучшего».

Райан Маллен: «В команде Trek-Segafredo я провёл четыре великолепных сезона, но с нетерпением предвкушаю новый вызов с командой Bora-hansgrohe, где начну новую главу моей карьеры. Очень мотивирован добиваться успеха в гонках с командой, где выступают потрясающе талантливые гонщики».