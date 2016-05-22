Джордж Беннетт переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Джордж Беннетт подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

31-летний новозеландский велогонщик Джордж Беннетт (George Bennett) подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года) с велокомандой UAE Team Emirates. Действующий чемпион Новой Зеландии в групповой гонке последние 7 сезонов (с 2015 года) выступал в велокоманде Jumbo-Visma.

Photo (c) UAE Team Emirates

За это время Джордж Беннетт одержал три победы – на Туре Калифорнии-2017, на классике «Гран-Пьемонте», стал призёром классики Монумента Ломбардии. Новозеландский велогонщик принял участие в 14 Гранд-турах, его лучшим результатом стало 8-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2018. В этом году Джордж Беннетт занял 11-е место в генеральной классификации на итальянском Гранд-туре.

На Вуэльте Испании в 2019 и 2020 годах Джордж Беннетт был одним из ключевых помощников Приможа Роглича, одержавшего победы, как и на Тур де Франс-2020, где Роглич финишировал 2-м в общем зачёте.

Джордж Беннетт: «Очень рад переходу в команду UAE Team Emirates. С нетерпением предвкушаю, как буду помогать команде достигать новых высот на гонках. Я видел, что с каждым годом команда делает большие шаги вперёд. Очень хочу быть частью этого прогресса. Также буду рад выступать с Финном Фишером-Блеком, мы оба из одного города в Новой Зеландии. В команде потрясающая группа молодых ребят, будет великолепно присоединиться к такому окружению, поделиться опытом».

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), исполнительный директор и генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Джордж – один из лучших горняков пелотона. Мы с огромной радостью приветствуем его в команде. У него большой опыт, мы считаем, что он сможет играть ключевую роль в команде и благодаря спортивным качествам и как образец для подражания для наших молодых гонщиков.

Он сможет воспользоваться и своими собственными шансами, но также мы надеемся, что он внесёт вклад, работая на команду, когда в этом будет необходимость».