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Джордж Беннетт переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Джордж Беннетт подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

 

 

  31-летний новозеландский велогонщик Джордж Беннетт (George Bennett) подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года) с велокомандой UAE Team Emirates. Действующий чемпион Новой Зеландии в групповой гонке последние 7 сезонов (с 2015 года) выступал в велокоманде Jumbo-Visma.

 

Джордж Беннетт переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

За это время Джордж Беннетт одержал три победы – на Туре Калифорнии-2017, на классике «Гран-Пьемонте», стал призёром классики Монумента Ломбардии. Новозеландский велогонщик принял участие в 14 Гранд-турах, его лучшим результатом стало 8-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2018. В этом году Джордж Беннетт занял 11-е место в генеральной классификации на итальянском Гранд-туре.

 

На Вуэльте Испании в 2019 и 2020 годах Джордж Беннетт был одним из ключевых помощников Приможа Роглича, одержавшего победы, как и на Тур де Франс-2020, где Роглич финишировал 2-м в общем зачёте.

 

  Джордж Беннетт: «Очень рад переходу в команду UAE Team Emirates. С нетерпением предвкушаю, как буду помогать команде достигать новых высот на гонках. Я видел, что с каждым годом команда делает большие шаги вперёд. Очень хочу быть частью этого прогресса. Также буду рад выступать с Финном Фишером-Блеком, мы оба из одного города в Новой Зеландии. В команде потрясающая группа молодых ребят, будет великолепно присоединиться к такому окружению, поделиться опытом».

 

 Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), исполнительный директор и генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Джордж – один из лучших горняков пелотона. Мы с огромной радостью приветствуем его в команде. У него большой опыт, мы считаем, что он сможет играть ключевую роль в команде и благодаря спортивным качествам и как образец для подражания для наших молодых гонщиков.

 

Он сможет воспользоваться и своими собственными шансами, но также мы надеемся, что он внесёт вклад, работая на команду, когда в этом будет необходимость».

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Теги к статье: Джордж Беннетт George Bennett UAE Team Emirates

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 15:12 | Регистрация: 5.09.2020

     Такое впечатление, что Эмираты собирают гонцов не для себя, а чтобы они конкурентам не помогали...

    1. Имя: Роман

      AmaAma

      Сегодня, 16:04 | Регистрация: 1.07.2021

      Они подписали 2х спринтеров (Кристоф уходит и под вопросом Гавирия);
      1 генеральщика (у них реальных претендентов кроме Погачара нет);
      2 горных слуг очень высокого уровня (для борьбы не только на Туре, но и на Джиро и Вуэльте).
      У меня вопрос.. зачем (кроме денег) переходить спринтерам в ОАЭ, если на Тур их не пустят, а на Джиро и Вуэльту тоже будет команда больше под генеральщиков.

  2. vadi

    Сегодня, 16:54 | Регистрация: 9.08.2020

    Беннет последние два года уже не был похож на себя самого, вываливался одним из первых.  Видать кетоновый корм перестал уже действовать, пришла пора попробовать достижения Востока.

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 17:01 | Регистрация: 15.04.2018

    Блин.......а вот это обидно (((

  4. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 17:12 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: vadi
    Беннет последние два года уже не был похож на себя самого, вываливался одним из первых.  Видать кетоновый корм перестал уже действовать, пришла пора попробовать достижения Востока.
    Эм, как в раз в прошлом году он был в лучшей форме

    1. vadi

      Сегодня, 17:23 | Регистрация: 9.08.2020

      С позапрошлым и раньше не путаете? Чисто субъективно, когда Роглич только начал всерьез ездить, тогда Беннетт всегда на гранд-турах в любую горку был одним из самых последних колес лидера. А уже в прошлом году чаще вызывал сожаление. Хотя по сравнению с нынешним годом конечно и прошлый лучший.

  5. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:17 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: vadi
    С позапрошлым и раньше не путаете? Чисто субъективно, когда Роглич только начал всерьез ездить, тогда Беннетт всегда на гранд-турах в любую горку был одним из самых последних колес лидера. А уже в прошлом году чаще вызывал сожаление. Хотя по сравнению с нынешним годом конечно и прошлый лучший.
    Он провалил стартовую холодную неделю,а потом начал отыгрываться! Итоговое 11е место,как для вечного грегари не так уж и плохо

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Комментарии

  • Earl57
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (10)
    Earl57-Фото

    Надо дождаться пятницы, когда выложат стартовый протокол разделки. По нему уже можно примерно определить расклады в команде. Если у Юмбо и так ясно что Роглич последним должен стартовать, то очередность в Инеосе прояснит у кого какой статус.

  • Arciv
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (10)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Интересно, что будет делать Инеос, если после стартовой разделки Пидкок будет выше всех в команде?
    Для тех, кто не знал или забыл...
    https://www.youtube.com/watch?v=obVvggPAGEI
    Будет как Джиро - Ганна временный носитель,Берналь постоянный)) так и тут

    Есть одно НО - Пидкок значительно легче Ганны и будучи элитным маутинбайкером горы переваривает значительно лучше. Вы уверены, что не получится как с Вингегором? И в отличие от того же Вингегора у Пидкока отличный спринтерский рывок. Ван Арт и Ван дер Пул не дадут соврать))
    Вингегор получился больше вопреки обстоятельств! Будь Роглич,ему пришлось бы возить его как прошлую Вуэльту! Надеюсь сейчас не будет больших завалов и падений)) В моём видение на сегодня самые сильные генеральщики Погачар,Роглич(Вингегор) и Берналь( Мартинес)! Жаль не будет Поги и Мартинеса,который,мне кажется,не хуже Берналя может быть
  • Arciv
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: vadi
    С позапрошлым и раньше не путаете? Чисто субъективно, когда Роглич только начал всерьез ездить, тогда Беннетт всегда на гранд-турах в любую горку был одним из самых последних колес лидера. А уже в прошлом году чаще вызывал сожаление. Хотя по сравнению с нынешним годом конечно и прошлый лучший.
    Он провалил стартовую холодную неделю,а потом начал отыгрываться! Итоговое 11е место,как для вечного грегари не так уж и плохо
  • Arciv
    Тур Дании-2021. Этап 1 (3)
    Arciv-Фото
    Топовый спринт Груни,и топовый развоз Тениссена(как в Париже),и не один поезд не справится
  • Earl57
    Тур Дании-2021. Этап 1 (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Сегодня лишнее подтверждение тому, что Кэв без поезда и Кэв с поездом - совершенно разные вещи!

    Квики же посадили Кэва на колесо Груневегена. Кэв хотел как обычно выскочить на финише. Вроде плотно сидел. За Кэвом пристроился Ниццоло. Однако Груня так рванул, что никто усидеть за ним не смог, ни то что выскочить из под него.

  • BlAr
    Тур Дании-2021. Этап 1 (3)
    BlAr-Фото

    Сегодня лишнее подтверждение тому, что Кэв без поезда и Кэв с поездом - совершенно разные вещи!

  • nightbuster33
    Опытный состав гонщиков Astana ... (17)
    nightbuster33-Фото
    А еще точнее будет-бутылка.Кто еще точнее подскажет?
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2021. Альтимет ... (13)
    sixpack-Фото
    по поводу последней недели этого ТДФ ты примерно так же выражался. ну найди интервью гонщиков, где они были бы недовольны легкостью маршрута, плевались и отказывались ехать. я что-то не помню эмоций в духе "мы хотим по 5 км набора каждый день".
  • vadi
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (7)
    vadi-Фото
    С позапрошлым и раньше не путаете? Чисто субъективно, когда Роглич только начал всерьез ездить, тогда Беннетт всегда на гранд-турах в любую горку был одним из самых последних колес лидера. А уже в прошлом году чаще вызывал сожаление. Хотя по сравнению с нынешним годом конечно и прошлый лучший.
  • levonardo
    Александр Власов подписал конт ... (25)
    levonardo-Фото
    Нет. Просто Алик один из двух самых бесячих комментаторов здесь(Вы второй). Он просто несет дичь, а Вы ещё и с "умным лицом". А Астана хорошая команда, но у всех есть недоброжелатели, и она не исключение.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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