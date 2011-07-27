Фернандо Гавирия переходит в команду UAE Team Emirates

Фернандо Гавирия подписал 3-летний контракт с командой UAE Team Emirates

Фернандо Гавирия подписал 3-летний контракт с командой UAE Team Emirates. 24-летний колумбийский гонщик присоединится к команде на первом тренировочном сборе, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах с 26 по 30 октября.

В команду UAE Team Emirates Гавирия перешёл, проработав три года в команде Quick Step Floors. Контракт колумбийского гонщика с командой Патрика Лефевра действовал до конца 2019 года, но был расторгнут досрочно по взаимному согласию.

В интервью Cyclingnews Патрик Лефевр объяснил: «Не хочу удерживать людей против их воли. Я не говорю, что он (Фернандо Гавирия)не хотел остаться, но команда должна была думать о худшем из возможных сценариев прежде, чем начинать переговоры с людьми. Я не мог предлагать долгосрочные контракты, действующие до 2020 и 2021 года. Поэтому некоторые гонщики предпочли провести переговоры с другими командами».

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Фернандо Гавирия начал карьеру профессионального велогонщика в 2015 и к настоящему моменту в его списке достижений 34 победы, включая два этапа и день в жёлтой майке лидера на Тур де Франс-2018 и четыре этапа и майка лучшего в очковой классификации на Джиро д’Италия-2017, а также победа в классике Париж-Тур-2016.

Фернандо Гавирия: «Команда, в которой я выступал, дала мне возможность подняться на более высокий уровень. С новой майкой я не собираюсь скрывать свои желания – мне хочется завоёвывать больше побед. Я счастлив, что смогу выступать в одной команде с моими соотечественниками Энао, Муньосом и Молано. Спасибо команде UAE Team Emirates за то, что верят в меня».