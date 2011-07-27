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Фернандо Гавирия переходит в команду UAE Team Emirates

Фернандо Гавирия подписал 3-летний контракт с командой UAE Team Emirates

 

 

  Фернандо Гавирия подписал 3-летний контракт с командой UAE Team Emirates. 24-летний колумбийский гонщик  присоединится  к команде на первом тренировочном сборе, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах с 26 по 30 октября.

 

 

  В команду UAE Team Emirates Гавирия перешёл, проработав три года в команде Quick Step Floors. Контракт колумбийского гонщика с командой Патрика Лефевра действовал до конца 2019 года, но был расторгнут досрочно по взаимному согласию.

 

  В интервью Cyclingnews Патрик Лефевр объяснил: «Не хочу удерживать людей против их воли. Я не говорю, что он (Фернандо Гавирия)не хотел остаться, но команда должна была думать о худшем из возможных сценариев прежде, чем начинать переговоры с людьми. Я не мог предлагать долгосрочные контракты, действующие до 2020 и 2021 года. Поэтому некоторые гонщики предпочли провести переговоры с другими командами».

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image/© Tim De Waele / Getty Images

 

  Фернандо Гавирия начал карьеру профессионального велогонщика в 2015 и к настоящему моменту в его списке достижений 34 победы, включая два этапа и день в жёлтой майке лидера на Тур де Франс-2018 и четыре этапа и майка лучшего в очковой классификации на Джиро д’Италия-2017, а также победа в классике Париж-Тур-2016.

 

  Фернандо Гавирия: «Команда, в которой я выступал, дала мне возможность подняться на более высокий уровень. С новой майкой я не собираюсь скрывать свои желания – мне хочется завоёвывать больше побед. Я счастлив, что смогу выступать в одной команде с моими соотечественниками Энао, Муньосом и Молано. Спасибо команде UAE Team Emirates за то, что верят в меня».

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Теги к статье: Фернандо Гавирия UAE Team Emirates

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  1. Sm1T

    Сегодня, 13:09 | Регистрация: 1.01.2012

    Ду Ра Чи На! 2 года без побед и он подешевеет еще больше, чем ему Квики сейчас предлагают

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 13:39 | Регистрация: 27.07.2011

    бабки бабки бабки)))

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 13:49 | Регистрация: 8.07.2017

    Всё правильно сделал Гавирия - деньги, здесь и сейчас, важнее.

     

    Всё правильно сделал и Патрик Лефевр, отпустив Гавирия до конца контракта.

    Поскольку несколько золотых монет за это упало и в карман широких штанин самого Лефевра.

     

    Так золото побед Quick Step Floors переплавляется в звонкие монеты для гонщика и его мудрого менеджера.

    И это хорошо!

     

     

     

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  4. Имя: Тим

    3NSN

    Сегодня, 13:52 | Регистрация: 15.02.2018

    мда, ну посмотрим, чего он стоит без лучшего развозящего поезда. И как Вивиани будет смотрется с топ спринтерами на Туре

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Комментарии

  • tim147
    В честь Алехандро Вальверде в ... (6)
    tim147-Фото

    Будь я малость помоложе, эдак лет на сорок, обязательно съездил бы в Мурсию и покатался по проспектам имени любимых гонщиков. А вобще-то для полного "близира" не хватает еще хотя бы улочки им.Контадора! 

  • MSG
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    MSG-Фото

    Наконец орги Тура пришли к варианту разделки не после горных этапов, а до них. Это должно добавить остроты и смелости гонщикам на Турмале, да и отмаз гонщиков типа "не атакуем, потому что аккумулируем силы на разделку" мы уже не услышим. 

    А так маршрут как-то серовато выглядит, без какой-то изюминки. Да и финишем на Турмале нас, придирчивых болельщиков, уже не удивишь, все-таки дуэль Конты и Шлека еще свежа в нашей памяти...

    Отчасти радует, что орги ищут новые маршруты, как финишная гора на 15 этапе. Но есть ли смысл в поисках таких вот горок с равномерным градиентом, где Скай опять возьмет все в свои руки и не позволит никому не атаковать. Все-таки не хватает на Туре горы как Англиру или Дзонколана, где каждый едет как может и команда тебе никак не поможет. В 21 веке орги должны забыть о своем консерватизме и отходить от марафонских горок в сторону увеличения финишных градиентов. На таком маршруте Скай с Берналем,Фрумом и Томасом победить почти нереально, одна лишь призрачная надежда на Санвеб с Томом.

  • strmy
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    strmy-Фото

    На презентации сказали, что вроде хотят попробовать запретить измерители мощности. Насколько это реально... 

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    Earl57-Фото
    И булыжник будет (Мюр ван Герардсберген), и грунтовая дорога.
  • porcus91
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    porcus91-Фото
    Хороший маршрут. Только жаль, что нет брусчатки и какого-нибудь суперкороткого с горами. Фрум возьмёт 5 титул))
  • porcus91
    Джанни Москон планирует дебюти ... (5)
    porcus91-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: porcus91
    А когда будет презентация джиро 2019?

    31 октября
     
    Спасибо
  • Yuriy 17
    В честь Алехандро Вальверде в ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    В 2019 году мы станем свидетелями явного увядания карьеры А. Вальверде.

     

    Возможно будут победы только на гонках с составом участников ниже среднего уровня.

  • 3NSN
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (4)
    3NSN-Фото

    мда, ну посмотрим, чего он стоит без лучшего развозящего поезда. И как Вивиани будет смотрется с топ спринтерами на Туре

  • Yuriy 17
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Всё правильно сделал Гавирия - деньги, здесь и сейчас, важнее.

     

    Всё правильно сделал и Патрик Лефевр, отпустив Гавирия до конца контракта.

    Поскольку несколько золотых монет за это упало и в карман широких штанин самого Лефевра.

     

    Так золото побед Quick Step Floors переплавляется в звонкие монеты для гонщика и его мудрого менеджера.

    И это хорошо!

     

     

     

     

     

  • rude_rider
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (4)
    rude_rider-Фото

    бабки бабки бабки)))

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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