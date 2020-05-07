Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2024 года

Команда UAE Team Emirates продлила контракт с Тадеем Погачаром

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контракта с Тадеем Погачаром до конца 2024 года. Нынешний контракт 21-летнего словенского гонщика действовал до конца 2022 года. Тадей Погачар пришёл в команду UAE Team Emirates в 2019 году и принёс команде 12 побед, из которых 6 – на гонках Мирового тура, из них три – на этапах Вуэльты Испании-2019. Также Тадей Погачар на своём дебютном Гранд-туре – Вуэльте Испании вошёл в число призёров общего зачёта, заняв 3-е место.

В начале 2020 года Тадей Погачар одержал четыре победы, в том числе стал победителем многодневной велогонки Вуэльта Валенсии, а также стал призёром Тура ОАЭ-2020.

Тадей Погачар: «Счастлив продолжить сотрудничество с командой UAE Team Emirates. В этой команде я стал профессионалом, в ней со всеми чувствую себя комфортно. Я верю в команду, хочу быть частью этого проекта, ставящего высокие цели. Следующие пять лет будут основополагающими для команды и моей карьеры. Мы надеемся, что для обеих сторон они станут плодотворными».

Матар Сузаил Аль Ябхоуни Аль Дхаери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri), президент команды: «У нашей команды долгосрочные планы. Мы счастливы, что такой талантливый молодой человек как Тадей заинтересован в нашем проекте. Мы молодая, но очень амбициозная команда. Наша цель – не только победы в самых важных велогонках мира, но также пропаганда здорового образа жизни в Объединённых Арабских Эмиратах. Тадей поможет нам в достижении и обеих целей, потому что в ОАЭ безумно любят велокоманду и её гонщиков».

Мауро Джанетти, глава команды UAE Team Emirates: «Желание снова продлить контракт (в первый раз контракт был продлён до конца 2022 года) выразили обе стороны. Погачар представляет тот тип велогонщика, которого хотела бы видеть у себя каждая команда – талантливый, с сильным желанием учиться каждый день. Эти качества помогут ему подняться на вершину мирового велоспорта.

Тадей покоряет всех не только своими результатами, но и своим отношением».