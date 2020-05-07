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Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2024 года

Команда UAE Team Emirates продлила контракт с Тадеем Погачаром

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контракта с Тадеем Погачаром до конца 2024 года. Нынешний контракт 21-летнего словенского гонщика действовал до конца 2022 года. Тадей Погачар пришёл в команду UAE Team Emirates в 2019 году и принёс команде 12 побед, из которых 6 – на гонках Мирового тура, из них три – на этапах Вуэльты Испании-2019. Также Тадей Погачар на своём дебютном Гранд-туре – Вуэльте Испании вошёл в число призёров общего зачёта, заняв 3-е место.

 

  В начале 2020 года Тадей Погачар одержал четыре победы, в том числе стал победителем многодневной велогонки Вуэльта Валенсии, а также стал призёром Тура ОАЭ-2020.

 

Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2024 года

 

  Тадей Погачар: «Счастлив продолжить сотрудничество с командой UAE Team Emirates. В этой команде я стал профессионалом, в ней со всеми чувствую себя комфортно. Я верю в команду, хочу быть частью этого проекта, ставящего высокие цели. Следующие пять лет будут основополагающими для команды и моей карьеры. Мы надеемся, что для обеих сторон они станут плодотворными».

 

  Матар Сузаил Аль Ябхоуни Аль Дхаери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri), президент команды: «У нашей команды долгосрочные планы. Мы счастливы, что такой талантливый молодой человек как Тадей заинтересован в нашем проекте. Мы молодая, но очень амбициозная команда. Наша цель – не только победы в самых важных велогонках мира, но также пропаганда здорового образа жизни в Объединённых Арабских Эмиратах. Тадей поможет нам в достижении и обеих целей, потому что в ОАЭ безумно любят велокоманду и её гонщиков».

 

  Мауро Джанетти, глава команды UAE Team Emirates: «Желание снова продлить контракт (в первый раз контракт был продлён до конца 2022 года) выразили обе стороны. Погачар представляет тот тип велогонщика, которого хотела бы видеть у себя каждая команда – талантливый, с сильным желанием учиться каждый день. Эти качества помогут ему подняться на вершину мирового велоспорта.

 

Тадей покоряет всех не только своими результатами, но и своим отношением».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Konstantin41
    UCI опубликовал новый календар ... (13)
    Konstantin41-Фото

    Ну зато при таком календаре могут быть неожиданные победители в некоторых гонках

  • DV
    Директор Джиро д’Италия о пере ... (2)
    DV-Фото
    Цитата: Адриен
    Когда один ГТ накладывается на другой, и одновременно проводятся монументы - это не возвращение к нормальной жизни, это - БАРДАК. К чему идти на "жертвы", доводя ситуацию до абсурда ? Если смешать несколько великолепных, вкуснейших деликатесов, на выходе  получится не суперлакомство, а обыкновенная бурда...
    Как будто в монументах бигам что-то светит. Не хотите смотреть не смотрите. Я же уже заждался соревнований.
  • RVL
    "Tour for all" - серия вирт ... (6)
    RVL-Фото

    Сейчас по еврику гонка. Кто эти люди? 



    7 колесо в команде?



    Что ехали и куда?



    Ntt ?

     



    Курдюков...финал сумасшедший...

     



    Не" похоже на реальную жизнь"

  • Адриен
    Директор Джиро д’Италия о пере ... (2)
    Адриен-Фото

    Когда один ГТ накладывается на другой, и одновременно проводятся монументы - это не возвращение к нормальной жизни, это - БАРДАК. К чему идти на "жертвы", доводя ситуацию до абсурда ? Если смешать несколько великолепных, вкуснейших деликатесов, на выходе  получится не суперлакомство, а обыкновенная бурда...

  • sashaney
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    sashaney-Фото
    ИМХО, большого ума не надо вложить из горы денег пачки дев или три туда или сюда. Разницы хозяин горы не заметит, а слово модное на дороге подобрал - диверсификация.
  • Rokka
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    Rokka-Фото
    Скажите арабам спасибо а то с нынешним кризисом Эрнесто Кольнаго был бы вынужден и вовсе прикрыть лавочку
  • EL-Fenomeno
    UCI опубликовал новый календар ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выглядит огонь и даже жесть, но в реальности может быть "вилами по воде наПисано".
    Понимаю, что без накладок никак, но орги и начальство гонок решили однозначно "спасти" как можно больше соревнований.

    Повторюсь, что круче всех пострадала Испания ибо судя по тому что Будет и НЕ будет во второй половине сезона как раз испаснких гонок вышего ранга отменено большенство.

    Цитата: uran
    Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?

    Ну да, отменили, т.е. перенесли на сентябрь 2021.

    The European Road Cycling Championships 2020 (in Italy) this September have been postponed by a year because of the coronavirus pandemic. It was set to take place from 9-13 September in the province of Trentino, which will remain as the host.

    Но судя по картинках еврофорум среди М и Ж таки будет..!?..разве что не в Трентино состоится, но где тогда? Я не верю.

  • Earl57
    Велогонщики команды CCC выступ ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: jerzyk
    Помню у Тинькова были идеи по этому поводу. Футбол на себя зарабатывает? Значит нужно менять(ломать) систему!

    Ломать не строить. 11 команд Мирового Тура объединились в группу под названием "Velon" и хотели создать проект, который приносил бы им денежку. Однако реальность не совпала с ожиданиями. 3 года они раскручивали Hammer Series, однако вопреки ожиданиям телевизионшики так и не пожелали покупать права на трансляцию. В итоге расходы были, а доходы так и не появились. Недостаточно хотеть что-то продать, надо чтобы были желающие это что-то купить. А таковых не нашлось. Ибо телевизионщики не хотят платить за то, на чем не смогут сами заработать. В итоге короновирус окончательно закрыл этот проект.

  • Alya
    Велогонщики команды CCC выступ ... (14)
    Alya-Фото
    Ну начнем с того, что я в Польше))) И учусь на менеджера спорта. Что-то я не вижу никакого конструктива в вашей реплике. Ну тренер сидит, а федерация что расквиталась с долгами? Может быть и судьба трека решена положительна?
    Может быть и чемпинат Польши по кросс-кантри перестал напоминать мою детскую велогонку Обгоняй-ка уровнем трассы?
    Не спорю, велоспорт в Польше лучше российского. Но это не повод для гордости.
    А вы имеете отношение к польскому звёнзку колярскему?
  • drevgen
    UCI опубликовал новый календар ... (13)
    drevgen-Фото

    Знаете, особо радует Тур Гуансьси после всего.

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