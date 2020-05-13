Диего Улисси продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates продлила контракт с Диего Улисси до конца 2022 года

30-летний итальянский велогонщик Диего Улисси продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2022 года. Победитель шести этапов Джиро д’Италия, Диего Улисси выступает в команде с момента её оснвоания в 2017 году. За эти годы он принёс команде 8 побед, из которых 4 победы – на гонках Мирового тура.

В этом сезоне Диего Улисси стал призёром Тура Даун Андер, а также помог своему товарищу по команде Тадею Погачару одержать победу на этапе Тура ОАЭ-2020 и занять 2-е место в общем зачёте гонки.

В пресс-релизе UAE Team Emirates говорится, что команда универсальность и стабильность выступлений Диего Улисси, который внёс большой вклад в успехи команды в прошлых сезонах и будет ценным гонщиком в следующие.

Мауро Джанетти, глава команды UAE Team Emirates: «Диего – важный велогонщик нашей команды. Он показал, что способен потрясающе стабильно выступать на высочайшем уровне, доказал, что является очень надёжным гонщиком. И на велосипеде и вне соревнований он прекрасный лидер, что важно для роста команды в целом».

Диего Улисси: «Я очень счастлив, что контракт продлён. Уже четвёртый год являюсь часть этой команды, которая стала для меня второй семьёй. Я всегда вкладывал все силы в работу, с нетерпением предвкушаю, как продолжу работать в этой команде следующие несколько лет. Результаты последних лет подтверждают, что мы отлично сработались.

Хочу поблагодарить Мауро Джанетти и Мачина за то, что всегда верили в меня, благодарю весь персонал, который всегда помогает мне выступать как можно лучше».