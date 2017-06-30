Альваро Ходж переходит в команду UAE Team Emirates

Альваро Ходж подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

24-летний колумбийский спринтер Альваро Ходж (Alvaro Hodeg) подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года) с велокомандой UAE Team Emirates, куда переходит после четырёх лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step, где в 2018 году начал карьеру профессионального велогонщика. На счету Альваро Ходжа 13 побед, в том числе на классиках «Sparkassen Münsterland Giro», «Handzame», на этапах Вуэльты Каталонии, Тура Польши, Тура Турции, BinckBank Tour.

Photo (c) UAE Team Emirates

Хошеан Мачин Фернандес, менеджер команды UAE Team Emirates: «Ходж очень талантлив. У него много способностей. Он не только одарённый велогонщик, но и великолепный человек, тот самый тип спортсмена, который мы хотим видеть в нашей команде. Убеждены, что он ещё не полностью раскрыл свой потенциал в велоспорте. Хотим, чтобы он показал максимум своих способностей, надеемся, что вместе с нами он проявит свои лучшие стороны».

Альваро Ходж: «С огромным желанием и амбициями присоединяюсь к команде. Похожие ощущения испытывал, когда впервые сел на велосипед. Те, кого я знаю в этой команде, очень высоко её ценят. Я рад стать гонщиком UAE Team Emirates, готов много работать, чтобы вместе добиться высоких результатов».