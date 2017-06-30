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Альваро Ходж переходит в команду UAE Team Emirates

Альваро Ходж подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

 

 

  24-летний колумбийский спринтер Альваро Ходж (Alvaro Hodeg) подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года) с велокомандой UAE Team Emirates, куда переходит после четырёх лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step, где в 2018 году начал карьеру профессионального велогонщика. На счету Альваро Ходжа 13 побед, в том числе на классиках  «Sparkassen Münsterland Giro», «Handzame», на этапах Вуэльты Каталонии, Тура Польши, Тура Турции, BinckBank Tour.

 

Альваро Ходж подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Хошеан Мачин Фернандес, менеджер команды UAE Team Emirates: «Ходж очень талантлив. У него много способностей. Он не только одарённый велогонщик, но и великолепный человек, тот самый тип спортсмена, который мы хотим видеть в нашей команде. Убеждены, что он ещё не полностью раскрыл свой потенциал в велоспорте. Хотим, чтобы он показал максимум своих способностей, надеемся, что вместе с нами он проявит свои лучшие стороны».

 

  Альваро Ходж: «С огромным желанием и амбициями присоединяюсь к команде. Похожие ощущения испытывал, когда впервые сел на велосипед. Те, кого я знаю в этой команде, очень высоко её ценят. Я рад стать гонщиком UAE Team Emirates, готов много работать, чтобы вместе добиться высоких результатов».

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Теги к статье: Альваро Ходж Alvaro Hodeg UAE Team Emirates Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 22:56 | Регистрация: 9.03.2019

    Кто же будет возить всех этих звёзд?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Эмираты решили весь цвет пелотона скупить. Шейхи раздухарились не на шутку, а на все бабки, на карманные расходы. И правильно. Но не только же единолично Инеосу колотить понты.

    Вся жизнь это гонка.

  3. MVDP

    Сегодня, 23:34 | Регистрация: 3.10.2020

    Поднадоела эта АУЕ

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Комментарии

  • Astanaforever
    Эстебан Чавес переходит в кома ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. /////////))))))////////////// Понятно теперь что в австралийской команде оказывается не любили велоспорт никак, а просто зарабатывали деньги, пиля бюджет. Сдал их Чавито по полной. Хаха!))))

    Вот честно. Иногда гонщики несут такую пургу когда переходят из команды в другую, смешно от их нелепых дифирамбов будущих команд.
  • MVDP
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    MVDP-Фото
    Поднадоела эта АУЕ
  • Владимир__BLR
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И чем же она его покорила?

    Он же ответил: "CUBE Litening C:68X"...locny

  • Ice
    Тур Польши-2021. Этап 1 (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Ну что за финиш смешной )) подъезд в холм по брусчатке, никакого зрелища ??Баухаус такой просвет выспринтовал, мощь.

    Танк, что тут скажешь, нечасто он может вот так - во всю мощь давить, в силу разных обстоятельств. Но когда получается, то получается на славу)

  • Ice
    Марк Солер подписал двухлетний ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: shoooster
    Солер скорей вольный стрелок, чем слуга

    Этот вольный стрелок тащит лучше бОльшей части стуг, сколько раз это доказывал. Мне импонирует его честность, в памятных событиях, когда скользкий Вальверде с мувиками пытался заработать преимущество в не самых честных условиях, Солер откровенно спорил и не хотел участвовать в этой грязи. Репутация - дело такое, раз вляпался и не отстираешь.

  • Astanaforever
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Эмираты решили весь цвет пелотона скупить. Шейхи раздухарились не на шутку, а на все бабки, на карманные расходы. И правильно. Но не только же единолично Инеосу колотить понты.
  • tds
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    tds-Фото
    Кто же будет возить всех этих звёзд?
  • Victor
    Предварительные составы команд ... (9)
    Victor-Фото

    Очень хотелось бы увидеть красивый этап в исполнении Падуна

  • nightbuster33
    Опытный состав гонщиков Astana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Автор статьи:"....Крути педали,пока не дали."точно знает:Кто,куда уходит.Можете верить.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ну и, что из этого? Все равно Пидкоку майку не взять на первом этапе . Как

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
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10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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