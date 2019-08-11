Максимилиано Ричесе переходит в команду UAE Team Emirates

Цитата: Camel

Спасибо вам за ваше сообщение. Читал, правда, с ухмылкой. Отмазываете вы его. Насчет Грега, Квятковского и Нибали согласен на 100%. Но Мохорич как двукратный ЧМ просто обязан показывать больше. И это не он должен спрашивать разрешения у Поццовиво, а Поццовиво у него. Я уже говорил о том, что Мохоричу слишком много авансов выдали, которые он пока так и не оправдал. Он, как вы говорите, хороший парень. Так вот этот хороший парень пусть бачки возит, раз уж побед мало. Целый год без побед! Чемпион мира! Победил, когда ему пелотон разрешил. Эвенпул, Берналь и другие малолетки никого не спрашивают, а берут и побеждают. С умом и без рекомендаций. Роглич вообще с трамплина пришел. И оставляет Мохорича далеко за флагом! А этот сел на раму и крутит, как умалишенный, хотя научно подтверждено - способ проигрышный. А вы говорите - умный. Да пусть он хоть трижды хороший парень, но пока что для команды бесполезен.



Как же вы не любите Мохорича, как же из вас желчь-то прёт, что он вам сделал? А вообще больше всего здесь уместна фраза Аршавина "Ваши ожидания - это ваши проблемы".