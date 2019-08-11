Максимилиано Ричесе переходит в команду UAE Team Emirates

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- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:59
Максимилиано Ричесе подписал контракт с командой UAE Team Emirates
Чемпион Аргентины, 36-летний велогонщик Максимилиано Ричесе (Maximiliano Richeze) подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates, куда переходит после четырёх лет работы в бельгийской команде Quick Step. Один из самых уважаемых в пелотоне развозящих, Ричесе вновь будет работать с колумбийским спринтером Фернандо Гавирией, с которым три года (2016-2018) выступал в команде Quick Step.
Photo © Bettini
Хошеан Мачин, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «С течением времени важность Ричесе для команд, в которых он выступал, только возрастала. Он обладает мастерством, силой, опытом и умением читать гонку. Утверждаю без тени сомнения, что он является одним из лучших развозящих в мире. В нашем спринтерском поезде для Гавирии он будет последним развозящим, потому что они привыкли слаженно работать вместе».
Максимилиано Ричесе: «На этот переход меня мотивировало желание вновь работать с Фернандо Гавирией, вместе с ним стараться добывать победы. Гавирия больше, чем товарищ по команде. Он близкий друг, с нетерпением жду возможности работать с ним снова. В команде UAE Team Emirates я снова смогу работать со многими из тех, с кем выступал раньше, но также у меня будет возможность поддерживать молодые таланты на пути к их первому успеху».
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M-07
Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
Цитата: Camel
Спасибо вам за ваше сообщение. Читал, правда, с ухмылкой. Отмазываете вы его. Насчет Грега, Квятковского и Нибали согласен на 100%. Но Мохорич как двукратный ЧМ просто обязан показывать больше. И это не он должен спрашивать разрешения у Поццовиво, а Поццовиво у него. Я уже говорил о том, что Мохоричу слишком много авансов выдали, которые он пока так и не оправдал. Он, как вы говорите, хороший парень. Так вот этот хороший парень пусть бачки возит, раз уж побед мало. Целый год без побед! Чемпион мира! Победил, когда ему пелотон разрешил. Эвенпул, Берналь и другие малолетки никого не спрашивают, а берут и побеждают. С умом и без рекомендаций. Роглич вообще с трамплина пришел. И оставляет Мохорича далеко за флагом! А этот сел на раму и крутит, как умалишенный, хотя научно подтверждено - способ проигрышный. А вы говорите - умный. Да пусть он хоть трижды хороший парень, но пока что для команды бесполезен.
Как же вы не любите Мохорича, как же из вас желчь-то прёт, что он вам сделал? А вообще больше всего здесь уместна фраза Аршавина "Ваши ожидания - это ваши проблемы".
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Camel
Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
Я никому рекомендаций не давал. Вы либо читаете по диагонали, либо предвзяты.
Я не люблю чайников. Если Эвенпул является ЧМ, он и показывает свой класс. В 19 лет! Везде. И на разделке, и в группе. Если Берналь подписал контракт с ИНЕОС, он его и оправдывает. Причем на ГТ. А вот Мохорич побеждает только из отрывов (когда ему это позволяют), с разрешения.
Есть будущее у такого гонщика? Выставочного гонщика.
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Ильнур Закарин переходит в ком ... (27)
К сожалению, вы правы. Даже гонщики, которые занимались с теми же тренерами, не смогут подписать контракт ни с инеос, ни с санвеб, ни с квикстепом.
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Ice
Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
Цитата: Camel
Спасибо вам за ваше сообщение. Читал, правда, с ухмылкой. Отмазываете вы его. Насчет Грега, Квятковского и Нибали согласен на 100%. Но Мохорич как двукратный ЧМ просто обязан показывать больше. И это не он должен спрашивать разрешения у Поццовиво, а Поццовиво у него. Я уже говорил о том, что Мохоричу слишком много авансов выдали, которые он пока так и не оправдал. Он, как вы говорите, хороший парень. Так вот этот хороший парень пусть бачки возит, раз уж побед мало. Целый год без побед! Чемпион мира! Победил, когда ему пелотон разрешил. Эвенпул, Берналь и другие малолетки никого не спрашивают, а берут и побеждают. С умом и без рекомендаций. Роглич вообще с трамплина пришел. И оставляет Мохорича далеко за флагом! А этот сел на раму и крутит, как умалишенный, хотя научно подтверждено - способ проигрышный. А вы говорите - умный. Да пусть он хоть трижды хороший парень, но пока что для команды бесполезен.
Ну, Мохоричу ваша ухмылка ни к голове, ни к другим органам) И сравнивать его с другими - стремная затея. Давайте сравним Алафилиппа и Фрума, а может, Пантани и Бонена?) Как сравнить мокрое с шершавым или гладкое с горячим?)))) Мы видим только верхушку айсберга, у всех свои задачи и цели. И если мне нравится Саган, то плевать я хотел на его малое количество побед или то, что Жулиан побеждает больше. Скажите прямо - не нравится вам Матей, вы уже не первый раз заводите это разговор. А между тем, он как гонщик сильнее бОльшей части пелотона. Если исходить из ваших рассуждений, то всем им вообще нечего гоняться, бесславные ублюдки прям, ездят годами и не побеждают)))
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