Марк Хирши подписал 3-летний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates подписала трёхлетний контракт с Марком Хирши

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о подписании трёхлетнего контракта Марком Хирши (Marc Hirschi). Сейчас 22-летний швейцарский велогонщик присоединился к команде в первом предсезонном тренировочном лагере в Объединённых Арабских Эмиратах.

Photo (c) UAE Team Emirates

Марк Хирши стал профессиональным велогонщиком в команде Sunweb в 2019 году и должен был проработать в команде до конца 2021 года, но в январе 2021 года контракт по взаимному согласию сторон был расторгнут.

В 2020 году на дебютном Тур де Франс Марк Хирши выиграл этап и получил красный номер самого атакующего гонщика. Дебют на классике Флеш Валлонь тоже оказался успешным – Марк Хирши одержал победу. В групповой гонке чемпионата мира по велоспорту швейцарский гонщик завоевал бронзовую медаль, а завершил сезон на второй ступени подиума классики – Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.

Марк Хирши: «Прежде всего, хочу поблагодарить мою предыдущую команду за всё, что они делали для меня на протяжении трёх последних лет.

Счастлив, что смог присоединиться к велокоманде UAE Team Emirates, очень взволнован и рад этому переходу. Мы разделяем тот же подход к работе и цели. Команда UAE Team Emirates двигается в верном направлении, она сильно выросла за последние годы. С нетерпением жду, когда смогу использовать преимущество этой динамики и для блага команды, и для развития своей карьеры.

Сейчас переключу всё своё внимание на работу в тренировочном лагере, на знакомство со всеми, на то, чтобы влиться в команду. Я впервые в Объединённых Арабских Эмиратах, с радостью предвкушаю, как буду открывать для себя эту страну».