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Жуан Алмейда подписал 5-летний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Жуан Алмейда будет выступать в команде UAE Team Emirates до 2027 года

 

 

 Чемпион Португалии Жуан Алмейда (João Almeida) заключил контракт с велокомандой UAE Team Emirates, где будет выступать до сезона 2027 года. 23-летний португальский велогонщик, последние два года выступавший в бельгийской команде Deceuninck-Quick Step, финишировавший 4-м на Джиро д’Италия-2020, в этом сезоне входил в топ-10 на каждой гонке, в которой принимал участие.

 

 

Жуан Алмейда подписал 5-летний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

 

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды: «Алмейда – гонщик, которого мы знаем с юниоров. Рады приветствовать его в UAE Team Emirates. Жуан – великолепный велогонщик, не сомневаемся, что он станет большой опорой команды. У него огромный талант, он разносторонний гонщик. Уверен, мы насладимся вместе большими успехами. Наша цель – с каждым годом усиливать команду. Мы убеждены, что Жуан внесёт важный вклад и как спортсмен, и как человек».

 

  Жуан Алмейда: «С нетерпением жду начала новой главы карьеры и жизни. Мне кажется, что сейчас  самое время для перехода в UAE Team Emirates. Счастлив начать новое приключение. Команда растёт с каждым годом, с нетерпением жду, когда стану её частью. По характеру я довольно серьёзный,  уже мечтаю и отчётливо представляю будущее, которое жду с большим восторгом».

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates

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  1. 1587

    Сегодня, 13:01 | Регистрация: 5.07.2021

    Вот это уже серьёзно! Погги и Алмейда сильно!

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 13:17 | Регистрация: 22.09.2020

    жаль)))) Астане не помешал бы он 

  3. Имя: Олег

    Karmatron

    Сегодня, 13:22 | Регистрация: 6.06.2019

    Да они ни одной команде бы не помешал)

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 13:24 | Регистрация: 20.06.2019

    С такими темпами ОАЭ надолго застолбит статус доминатора в многодневках.

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:02 | Регистрация: 22.05.2013

    Интересно, какой календарь у него будет, Джиро-Тур, а Погачар Тур+Вуэльта?  

  6. SportSpirit

    Сегодня, 14:03 | Регистрация: 4.05.2019

    Класс!

     

    UAE, 5-ти летний контракт - что-то мне это напоминает) уверена, что у Алмейды будут и подиумы ГТ и победы на этапах! 

  7. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 14:24 | Регистрация: 8.09.2017

     5 лет, сильный контракт. Ну эмиратам нужен был такой парень, я думаю не скупились. Интересно посмотреть будут ли ещё усиления в этом году. 

  8. Имя: Роман

    AmaAma

    Сегодня, 14:54 | Регистрация: 1.07.2021

    Вероятно Альмейде пообещали капитанство на Джиро с полный набором слуг.. и что бы он покатал Тадея на Туре или Вуэльте. 
    Отличный выбор команды для португальца, где кроме Погачара нет реальных генеральщиков. 

  9. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 7.12.2014

    Куда более вероятно что в следующем году у Алмейды обнаружится какая-то болезнь, из-за которой он не сможет полноценно гоняться. Как это было с Хирши.

  10. Camel

    Сегодня, 15:34 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Earl57
    Куда более вероятно что в следующем году у Алмейды обнаружится какая-то болезнь, из-за которой он не сможет полноценно гоняться. Как это было с Хирши.

    Почему? Чтобы Погачара не возить на Туре?

  11. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 16:06 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Ice
    С такими темпами ОАЭ надолго застолбит статус доминатора в многодневках.
    Ну это громко сказано,пока за два года,а это 6 гранд туров и 18 пьедистальных мест,у них только два первых на Туре Погачара! Это,конечно,круто,но далеко не доминаторы))

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Комментарии

  • sab
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    sab-Фото
    Ждем Усманова в Астане? Сколько можно руду добывать))
  • nightbuster33
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    nightbuster33-Фото
    Для канадских спонсоров до лампочки,кто и как ведет команду к наилучшему результату,главное ,чтобы был возврат вложений в любом виде.Они прекрасно знали о ключевой роли В.А вот внутри республики есть много желающих оттолкнуть от руководства,и нетолько от этого,а стоять рядом с ложкой,чтобы похлебать из большого котла.Не даром,почти ежегодно появлялись статьи на подобии"Крути педали пока не дали"и т.п.И что-то пошло не так, как они хотели,и все вернулось на круги своя.И вновь В.должен начинать сначала.Не даром он ранее сказал"Борьба за команду продолжается".Пожелаем ему успехов в этом.
  • velodoctor
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    velodoctor-Фото

    Нету у команды на долгом контракте сейчас гонщика, который мог бы что-то выиграть крупное, поэтому надо не только со-спонсора искать, но и выстраивать вокруг кого-то команду заново. Как-то всё бесперспективно пока смотрится. 

  • Pinkerton
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Pinkerton-Фото

    в качестве действующего олимпийского чемпиона в групповой гонке

    не в групповой же гонке

  • velodoctor
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    velodoctor-Фото

    Роглич в этом году всего 4 тыс км гонок проехал. 

  • Kay82
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Kay82-Фото

    Хороший составgood

  • Arciv
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (11)
    Arciv-Фото
    Цитата: Ice
    С такими темпами ОАЭ надолго застолбит статус доминатора в многодневках.
    Ну это громко сказано,пока за два года,а это 6 гранд туров и 18 пьедистальных мест,у них только два первых на Туре Погачара! Это,конечно,круто,но далеко не доминаторы))
  • Ернат
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    Ернат-Фото

    очень жаль что отпустили Власова ( не думаючто у него не реальные финансовые аппетиты) 

    Можно было вокруг него, сформировать хороших, доморощеных грегари и на ГТ. Луценко хорош на недельные туры! Вот для начала на след сезон были бы контуры, а там может пандемия чуть отступить, нефть подниметсяя в цене, экономика оживет ))) и тогда и спонсорам чуть проще будет

  • Camel
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (11)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Куда более вероятно что в следующем году у Алмейды обнаружится какая-то болезнь, из-за которой он не сможет полноценно гоняться. Как это было с Хирши.

    Почему? Чтобы Погачара не возить на Туре?

  • Cyrill
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (6)
    Cyrill-Фото
    Да, не только Ару. Тут скорее его "переломанный" соотечественник удивил своим вторым местом. Не зря всё время хаял холод, в тепле очень даже...как я понимаю даже финиш вырезал у испанцев (правда оба испанца далеко не финишёры). Ну и конечно охота видимо продления контракта на будущий год.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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