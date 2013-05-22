Жуан Алмейда подписал 5-летний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Жуан Алмейда будет выступать в команде UAE Team Emirates до 2027 года

Чемпион Португалии Жуан Алмейда (João Almeida) заключил контракт с велокомандой UAE Team Emirates, где будет выступать до сезона 2027 года. 23-летний португальский велогонщик, последние два года выступавший в бельгийской команде Deceuninck-Quick Step, финишировавший 4-м на Джиро д’Италия-2020, в этом сезоне входил в топ-10 на каждой гонке, в которой принимал участие.

Photo (c) UAE Team Emirates

Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды: «Алмейда – гонщик, которого мы знаем с юниоров. Рады приветствовать его в UAE Team Emirates. Жуан – великолепный велогонщик, не сомневаемся, что он станет большой опорой команды. У него огромный талант, он разносторонний гонщик. Уверен, мы насладимся вместе большими успехами. Наша цель – с каждым годом усиливать команду. Мы убеждены, что Жуан внесёт важный вклад и как спортсмен, и как человек».

Жуан Алмейда: «С нетерпением жду начала новой главы карьеры и жизни. Мне кажется, что сейчас самое время для перехода в UAE Team Emirates. Счастлив начать новое приключение. Команда растёт с каждым годом, с нетерпением жду, когда стану её частью. По характеру я довольно серьёзный, уже мечтаю и отчётливо представляю будущее, которое жду с большим восторгом».