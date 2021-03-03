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Тадей Погачар продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates до конца 2026 года

Тадей Погачар остаётся в велокоманде UAE Team Emirates до конца 2026 года

 

 

  После победы на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2021 Тадей Погачар, 22-летний словенский велогонщик, продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2026 года. Погачар начал в этой команде карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, в первый же сезон поднялся на подиум первого в карьере Гранд-тура – Вуэльты Испании-2019, а в 2020 году принёс команде победу на своём дебютном Тур де Франс. Всего с 2019 года Тадей Погачар одержал 19 побед.

 

Тадей Погачар продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates до конца 2026 года

Photo Credit: LaPresse

 

   Матар Сухейль аль-Ябхуни аль-Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri), президент велокоманды UAE Team Emirates: «Тадей – наше настоящее и будущее. Он велогонщик, который смог выиграть Тур де Франс, несмотря на молодой возраст, и справляется с давлением, которое сопутствует такому великому успеху. Он проявил готовность и решимость выиграть Тур Объединённых Арабских Эмиратов, гонку, которая растёт с каждым годом и очень важна для нас. Уверен, мы продолжим добиваться значительных успехов и вместе двигаться вперёд».

 

  Тадей Погачар: «В этой команде чувствую себя как дома, здесь особая хорошая атмосфера между руководством, велогонщиками и персоналом. Команда очень верит в меня, чему я благодарен. И я много работаю, чтобы выразить эту благодарность, когда выступаю в гонках с товарищами по команде. Надеюсь, в предстоящие годы вместе мы сможем добиться многочисленных успехов».

 

  Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер и исполнительный директор велокоманды UAE Team Emirates: «Мы рады объявить о продлении нашего контракта с Тадеем. Он всецело доверяет нашему проекту так же, как мы верим в его способности. Уже в третий раз мы продлеваем его контракт, что доказывает его преданность проекту, который мы строим здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы создаём сильную сплочённую команду, в которой такая атмосфера, которой не припомню за все годы моей карьеры в велоспорте. Поэтому особенно горжусь этим проектом».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы.
    кмк, тут всё может быть проще. Ремко билет заслужил. к тому же его нужно поддержать. поэтому на публику - такая формулировка. а с глазу на глаз между Свеном и Витей - совсем другие слова, понимание и планы. как он выразился про Ремко? - "теоретически пока"

    человек, пусть феномен, всё-таки полгода не катался

    в мае всё будет ясно

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: "Волки изолиру ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    е знаю с каких пор они стали стаей (может кто напомнит) но в 15ом , они вроде бы ещё так себя не позиционировали. А по сему это и не волки вовсе, и не стая проиграла))

    дада, тогда никаких волков ещё не было. волки то точно втроём не отдали-б добычу чужаку! ))

    на самом деле тогда тут в коментах правильно отмечали - будь они умной командой (где был хитрый лис?) - Терпстра и Вандерберг должны были по очереди раздёргивать Стеннарда, а Бонен (как штатный спринтер) у него на колесе спокойно курить до финиша. но нет - формально действуя правильно, поехали каждый за себя

    Лефевр тогда привычно похныкал на скаевца, но признать свою ошибку - а это всего лишь одна своевременно-правильная команда в наушники - не смог.

  • patar
    Le Samyn-2021 (5)
    patar-Фото
    Интересно, Мерлир на сименсе секундомер ставил или ММС отправлял с финиша))))
  • дрокер
    Приглашения на Тур Страны Баск ... (10)
    дрокер-Фото
    По непроверенной информации Ильнура звали лейтенантом в горный поезд Погачара, он выбрал Газпром. Арабы подписали Майку
  • Серафим
    Падение Адама Йейтса 7-м этапе ... (8)
    Серафим-Фото

      Настоящий железный Яц. 

     

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Непростой выбор для тренера. С одним местом все ясно - Ваут ван Арт.

     

    Эвенпул был последним, кто выиграл Ганну в разделке на Альгарве в прошлом году, + формально он прошел отбор в сборную, а Кампенартс - нет. Но это было так давно)

     

    Реальные возможности Ремко после травмы - большой вопрос для всех. Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы. 

     

     

  • patar
    Le Samyn-2021 (5)
    patar-Фото

    МВДП изолировал волков))

  • MVDP
    Le Samyn-2021 (5)
    MVDP-Фото

    Сдуру можно и руль сломать.

  • close2you
    Le Samyn-2021 (5)
    close2you-Фото
    Не одним Матье едины)) но я больше ждал возвращения СК )
  • RVL
    Le Samyn-2021 (5)
    RVL-Фото

    Стая только и догоняла отрывчики.

    А что кэв?

    Ск ему в заслугу отрыв поставил)))



    Феникс молодцы

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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