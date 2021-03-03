Тадей Погачар продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates до конца 2026 года

Тадей Погачар остаётся в велокоманде UAE Team Emirates до конца 2026 года

После победы на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2021 Тадей Погачар, 22-летний словенский велогонщик, продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2026 года. Погачар начал в этой команде карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, в первый же сезон поднялся на подиум первого в карьере Гранд-тура – Вуэльты Испании-2019, а в 2020 году принёс команде победу на своём дебютном Тур де Франс. Всего с 2019 года Тадей Погачар одержал 19 побед.

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Матар Сухейль аль-Ябхуни аль-Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri), президент велокоманды UAE Team Emirates: «Тадей – наше настоящее и будущее. Он велогонщик, который смог выиграть Тур де Франс, несмотря на молодой возраст, и справляется с давлением, которое сопутствует такому великому успеху. Он проявил готовность и решимость выиграть Тур Объединённых Арабских Эмиратов, гонку, которая растёт с каждым годом и очень важна для нас. Уверен, мы продолжим добиваться значительных успехов и вместе двигаться вперёд».

Тадей Погачар: «В этой команде чувствую себя как дома, здесь особая хорошая атмосфера между руководством, велогонщиками и персоналом. Команда очень верит в меня, чему я благодарен. И я много работаю, чтобы выразить эту благодарность, когда выступаю в гонках с товарищами по команде. Надеюсь, в предстоящие годы вместе мы сможем добиться многочисленных успехов».

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер и исполнительный директор велокоманды UAE Team Emirates: «Мы рады объявить о продлении нашего контракта с Тадеем. Он всецело доверяет нашему проекту так же, как мы верим в его способности. Уже в третий раз мы продлеваем его контракт, что доказывает его преданность проекту, который мы строим здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы создаём сильную сплочённую команду, в которой такая атмосфера, которой не припомню за все годы моей карьеры в велоспорте. Поэтому особенно горжусь этим проектом».