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Зденек Штыбар продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

Зденек Штыбар продлил на 2 года контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

 

 

  33-летний чешский гонщик Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step до конца 2021 года. Таким образом, он сможет отпраздновать 10-летние выступления в команде Патрика Лефевра, куда пришёл в 2011 году.  За это время Зденек Штыбар одержал 17 побед, включая этапы на Тур де Франс и Вуэльте Испании, а также победы на классиках Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke и Страде Бьянке.

 

  Но количество побед Зденека Штыбара – это не все его заслуги в команде, где он является одним из незаменимых гонщиков. Он внёс свой вклад в успех команды на многих весенних классиках, играл важную роль в развозящем поезде, благодаря которому было одержано множество побед в спринтах.

 

 

Зденек Штыбар продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Зденек Штыбар: «Для меня много значит продление контракта. С каждым в этой команде у меня сложились отличные взаимоотношения. Я счастлив, что здесь всегда в меня верят. Команда для меня как вторая семья. Я с огромным удовольствием останусь здесь ещё на два года. Надеюсь, что это будут лучшие два года моей карьеры. Очень рад, что вместе со «Стаей волков» отмечу десятилетие работы в этой потрясающей команде».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Нам очень важно сохранить Зденека в команде. Он один из опытных гонщиков, который может сделать всё. Его вклад в результаты команды можно видеть на протяжении всего сезона. Он - победитель, у него есть инстинкт, он знает, как добывать победы, а также всегда рад поделиться этими знаниями с нашими молодыми ребятами. Объём его неутомимой и самоотверженной работы, которую он делает для других, огромен. Такое отношение к работе мы очень ценим».

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Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Deceuninck – Quick-Step

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:02 | Регистрация: 4.07.2013

    Рад за Зденека! И он еще возьмет монумент, надеюсь.



    Да нет, Верю! 

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (20)
    VeloVelo-Фото

    Ден, Фрум был после Джиро, где он сотворил невероятную Победу.
    А Томас да, согласен - был потрясающ, прокачен, не был капитаном на предыдущем ГТ и т.д...

  • VeloVelo
    Зденек Штыбар продлил контракт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Зденека! И он еще возьмет монумент, надеюсь.



    Да нет, Верю! 

  • SportSpirit
    Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
    SportSpirit-Фото
    Точно, вы правы. 2 гонщика на трех гонках, но на Тур у них формально лидером Шахманн заявлен. В общем жду от Боры этапов помимо спринтерских.
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
    Серафим-Фото
    На третьей. Еще Бухманн 3 на Туре страны Басков.
    Не считая Феликса на Туре Турции (1, но не тот уровень).
  • Гонщик
    Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Anatoli Babkin
    Этот тур вообще не под Джи, сильно много крутых гор, да и вообще Фулсанг посильнее смотрится, чем Джи или Берналь. Моё мнение, если и кто-то из инеоса, так это Ваут Пулс, он всегда был на больших горах лутше, тоскал самого Фрума на вуэльте. А так верится, что мувистар и тур заберёт, уж больно сильны они, вот только кто из них, это вопрос, а ведь ловить придётся многих, Кейтану, Валверде,Ланда да и Солер уже не мальчик и кого из них можно отпустить, а ведь ещё двое в списке отсувствуют, ох вышел бы Карапас, верю что он мог бы дубль сделать, трасса под него, да и на Джиро мне показалось что он не всё силы отдал.
    а где же Джи добыл преимущество в прошлом году , как раз в крутой горе , иначе Димуля не пожалел бы , если справится с давлением , результат будет , Пулс тоже должен быть при ноге .

  • close2you
    Elfstedenronde-2019 (5)
    close2you-Фото
    Цитата: uran
    Насер шестой, короток век спринтера.
    Насер боксер, очень не приятный человек и гонщик тоже.
  • SportSpirit
    Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
    SportSpirit-Фото

    Отмечу, что представители Боры уже на второй недельной гонке в итоговых призах. Много сильных гонщиков без яркого лидера на генерал ГТ, но от них можно ждать сюрпизов со знаком +. 

  • Anatoli Babkin
    Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
    Anatoli Babkin-Фото
    Этот тур вообще не под Джи, сильно много крутых гор, да и вообще Фулсанг посильнее смотрится, чем Джи или Берналь. Моё мнение, если и кто-то из инеоса, так это Ваут Пулс, он всегда был на больших горах лутше, тоскал самого Фрума на вуэльте. А так верится, что мувистар и тур заберёт, уж больно сильны они, вот только кто из них, это вопрос, а ведь ловить придётся многих, Кейтану, Валверде,Ланда да и Солер уже не мальчик и кого из них можно отпустить, а ведь ещё двое в списке отсувствуют, ох вышел бы Карапас, верю что он мог бы дубль сделать, трасса под него, да и на Джиро мне показалось что он не всё силы отдал.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Джи не возьмет тур. Если тока Берналь. Не его уровень. Какие он показывал результаты после тура? Ноль. Просто в прошлом году подфортила ему фортуна.Никто на него внимание не обращал всерьез. Тактику скрытых капитанов эту переняли в этом году мувики с Карапазом. Прошло. Всем командам на заметку. Работает.)))
  • 0x5F375A86
    Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
    0x5F375A86-Фото
    Фрум тоже не сразу поехал тур забирать, как и Томас собственно. Есть гонщики, которые раскрываются в очень юном возрасте, как Берналь, есть те, кто как Фрум - ближе к 30ти, есть все основания полагать что Павел из таких.
    Брейлсфорд не дурак и не первый день в велоспорте, он знает как развивать гонщиков и чего от них ждать.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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