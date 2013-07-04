Зденек Штыбар продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

|
- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:35
Зденек Штыбар продлил на 2 года контракт с командой Deceuninck – Quick-Step
33-летний чешский гонщик Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step до конца 2021 года. Таким образом, он сможет отпраздновать 10-летние выступления в команде Патрика Лефевра, куда пришёл в 2011 году. За это время Зденек Штыбар одержал 17 побед, включая этапы на Тур де Франс и Вуэльте Испании, а также победы на классиках Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke и Страде Бьянке.
Но количество побед Зденека Штыбара – это не все его заслуги в команде, где он является одним из незаменимых гонщиков. Он внёс свой вклад в успех команды на многих весенних классиках, играл важную роль в развозящем поезде, благодаря которому было одержано множество побед в спринтах.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images
Зденек Штыбар: «Для меня много значит продление контракта. С каждым в этой команде у меня сложились отличные взаимоотношения. Я счастлив, что здесь всегда в меня верят. Команда для меня как вторая семья. Я с огромным удовольствием останусь здесь ещё на два года. Надеюсь, что это будут лучшие два года моей карьеры. Очень рад, что вместе со «Стаей волков» отмечу десятилетие работы в этой потрясающей команде».
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Нам очень важно сохранить Зденека в команде. Он один из опытных гонщиков, который может сделать всё. Его вклад в результаты команды можно видеть на протяжении всего сезона. Он - победитель, у него есть инстинкт, он знает, как добывать победы, а также всегда рад поделиться этими знаниями с нашими молодыми ребятами. Объём его неутомимой и самоотверженной работы, которую он делает для других, огромен. Такое отношение к работе мы очень ценим».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (170)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
VeloVelo
Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (20)
Ден, Фрум был после Джиро, где он сотворил невероятную Победу.
А Томас да, согласен - был потрясающ, прокачен, не был капитаном на предыдущем ГТ и т.д...
-
-
-
-
Гонщик
Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
Цитата: Anatoli Babkin
Этот тур вообще не под Джи, сильно много крутых гор, да и вообще Фулсанг посильнее смотрится, чем Джи или Берналь. Моё мнение, если и кто-то из инеоса, так это Ваут Пулс, он всегда был на больших горах лутше, тоскал самого Фрума на вуэльте. А так верится, что мувистар и тур заберёт, уж больно сильны они, вот только кто из них, это вопрос, а ведь ловить придётся многих, Кейтану, Валверде,Ланда да и Солер уже не мальчик и кого из них можно отпустить, а ведь ещё двое в списке отсувствуют, ох вышел бы Карапас, верю что он мог бы дубль сделать, трасса под него, да и на Джиро мне показалось что он не всё силы отдал.
а где же Джи добыл преимущество в прошлом году , как раз в крутой горе , иначе Димуля не пожалел бы , если справится с давлением , результат будет , Пулс тоже должен быть при ноге .
-
close2you
Elfstedenronde-2019 (5)
Цитата: uran
Насер шестой, короток век спринтера.
Насер боксер, очень не приятный человек и гонщик тоже.
-
SportSpirit
Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
Отмечу, что представители Боры уже на второй недельной гонке в итоговых призах. Много сильных гонщиков без яркого лидера на генерал ГТ, но от них можно ждать сюрпизов со знаком +.
-
Anatoli Babkin
Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
Этот тур вообще не под Джи, сильно много крутых гор, да и вообще Фулсанг посильнее смотрится, чем Джи или Берналь. Моё мнение, если и кто-то из инеоса, так это Ваут Пулс, он всегда был на больших горах лутше, тоскал самого Фрума на вуэльте. А так верится, что мувистар и тур заберёт, уж больно сильны они, вот только кто из них, это вопрос, а ведь ловить придётся многих, Кейтану, Валверде,Ланда да и Солер уже не мальчик и кого из них можно отпустить, а ведь ещё двое в списке отсувствуют, ох вышел бы Карапас, верю что он мог бы дубль сделать, трасса под него, да и на Джиро мне показалось что он не всё силы отдал.
-
Astanaforever
Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
Джи не возьмет тур. Если тока Берналь.
Не его уровень. Какие он показывал результаты после тура? Ноль. Просто в прошлом году подфортила ему фортуна.Никто на него внимание не обращал всерьез.
Тактику скрытых капитанов эту переняли в этом году мувики с Карапазом. Прошло. Всем командам на заметку. Работает.)))
-
0x5F375A86
Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
Фрум тоже не сразу поехал тур забирать, как и Томас собственно. Есть гонщики, которые раскрываются в очень юном возрасте, как Берналь, есть те, кто как Фрум - ближе к 30ти, есть все основания полагать что Павел из таких.
Брейлсфорд не дурак и не первый день в велоспорте, он знает как развивать гонщиков и чего от них ждать.
Страницы истории велоспорта