Зденек Штыбар продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

Зденек Штыбар продлил на 2 года контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

33-летний чешский гонщик Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step до конца 2021 года. Таким образом, он сможет отпраздновать 10-летние выступления в команде Патрика Лефевра, куда пришёл в 2011 году. За это время Зденек Штыбар одержал 17 побед, включая этапы на Тур де Франс и Вуэльте Испании, а также победы на классиках Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke и Страде Бьянке.

Но количество побед Зденека Штыбара – это не все его заслуги в команде, где он является одним из незаменимых гонщиков. Он внёс свой вклад в успех команды на многих весенних классиках, играл важную роль в развозящем поезде, благодаря которому было одержано множество побед в спринтах.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Зденек Штыбар: «Для меня много значит продление контракта. С каждым в этой команде у меня сложились отличные взаимоотношения. Я счастлив, что здесь всегда в меня верят. Команда для меня как вторая семья. Я с огромным удовольствием останусь здесь ещё на два года. Надеюсь, что это будут лучшие два года моей карьеры. Очень рад, что вместе со «Стаей волков» отмечу десятилетие работы в этой потрясающей команде».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Нам очень важно сохранить Зденека в команде. Он один из опытных гонщиков, который может сделать всё. Его вклад в результаты команды можно видеть на протяжении всего сезона. Он - победитель, у него есть инстинкт, он знает, как добывать победы, а также всегда рад поделиться этими знаниями с нашими молодыми ребятами. Объём его неутомимой и самоотверженной работы, которую он делает для других, огромен. Такое отношение к работе мы очень ценим».