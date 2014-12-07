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Фабио Якобсен продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Фабио Якобсен остаётся в команде Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года

 

 

  Фабио Якобсен продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года.  24-летний нидерландский велогонщик в этом сезоне вернулся в гонки после тяжёлой травмы. Его первой гонкой стал Тур Турции-2021, где он внёс вклад в четыре победы на этапах, одержанные Марком Кэвендишем. Фабио Якобсен начал профессиональную карьеру в команде Патрика Лефевра в 2018 году и за это время принёс команде Deceuninck-Quick Step 18 побед, в том числе выиграл два этапа Вуэльты Испании в 2019 году.

 

 

Фабио Якобсен продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 

  Фабио Якобсен: «Я так рад, что останусь в «Волчьей Стае». Хочу поблагодарить Патрика, персонал, спонсоров за фантастическую поддержку. С нетерпением предвкушаю два года работы в команде и шаг за шагом возвращения к победам в гонках с моими товарищами. Сейчас я в Ливиньо, готовлюсь к следующим целям. Я благодарен за то, где нахожусь сейчас, за то, что рядом со мной такая потрясающая команда, которая помогала мне с тех пор, как в 2018 году стал профессионалом. Продолжу упорно работать для достижения новых целей».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Видеть возвращение Фабио после всего, через что он прошёл, просто чудо. Шаг за шагом он двигался вперёд, мы очень счастливы, что он будет с нами следующие два года. У Фабио огромный талант, мастерство, он ставит высокие цели. Мы продолжим вместе работать по их достижению в следующих гонках. Он прошёл через многое, но команда всегда была рядом, и это никогда не изменится. В прошлом он побеждал одних из самых быстрых спринтеров мира на крупнейших гонках. Мы уверены, что он снова сможет поднять руки, празднуя свою победу».

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Алексей

    AvA

    Вчера, 17:57 | Регистрация: 14.05.2017

    А вы, все, продолжайте поливать Лефевра грязью.

    Только до немногих доходит, что судить людей надо не по словам, а по делам...

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 18:37 | Регистрация: 14.03.2018

    Вот вам и Лефевр! Своих волчат не бросает

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 18:49 | Регистрация: 7.12.2014

    А возможно это означает, что очереди из желающих попасть в команду не наблюдается. Уже июль, а всего 9 человек с контрактами на следующий год. Из 27-ти необходимых и 30-ти возможных. А у Якобсена с учетом его состояния запросы весьма скромные...

    1. Имя: Алексей

      AvA

      Вчера, 20:12 | Регистрация: 14.05.2017

      Вакоча он в своё время по той же причине переподписывал?

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Вчера, 20:14 | Регистрация: 7.12.2014

        А Вакоч где сейчас?

        1. SportSpirit

          Вчера, 20:57 | Регистрация: 4.05.2019

          В Альпесине, вестимо) по-прежнему едет этот Тур, который многих сломал.

  4. Имя: Евгений

    zhekinson

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 30.06.2015

    не нужно Квикам брать Сагана,пусть Груневегена подписывают и ставят развозящим у Якобсенаvictory

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 19:34 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: zhekinson
    не нужно Квикам брать Сагана,пусть Груневегена подписывают и ставят развозящим у Якобсенаvictory

    А Груневегену это зачем нужно? Ему и в Юмбо прекрасно живется. И морально, и материально.

  6. Имя: Евгений

    zhekinson

    Вчера, 19:44 | Регистрация: 30.06.2015

    Цитата: Earl57
    А Груневегену это зачем нужно?

    Вы слишком всерьёз всё воспринимаете,это была просто шутка юмора в свете событий начала августа прошлого года.

  7. SportSpirit

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 4.05.2019

    То, что у Якобсена контракт, - безусловно, хорошо. 

     

    Однако Лефевр столько раз подавал душу медийному дьяволу, что нет больше веры в его бескорыстность.  

     

    1: сумма, вероятно, мизерная (о чем выше написала Ольга).

    2: после высказываний Якобсена в адрес Груневегена перед Джиро, я сделала вывод, что адвокатские терки в самом разграре. Быть может Якобсена выгодней держать при себе и тогда в случае победы в суде претензии команды Лефевра по компенсации ущерба перекроют сумму контракта. 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    _DeKKeR_-Фото
    По текущему сезону он сильнее каждого из них, исключительный сезон проводит. Поэтому, в конкретно этом году, говорить, что они посильнее, весьма сомнительно)
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    budik-Фото
    На Вуэльте и посмотрим насчёт возможного дубля Джиро Тур в исполнении Погачара.
  • ostap89
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    ostap89-Фото

    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?
    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

    Проблемы негров шерифа не еб...т, спорт это шоу, если кто то не попал наТур это егопроблемы значит он слабее 

     

  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш повторил рекорд ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кэв уникален, он как мой ник - просто феноменален! brit

    4 победа на этом Тур де Франс уже и он сравнялся с рекордом великого Мэркса (а ещё месяц назад Марк был ВНЕ заявки на этот Тур). И если Кэвендишъ впишется во все лимиты на оставшихся горных этапах и возмёт 35-ю победу именно в Париже - это будет логично, эпично и незабываемо

     P.S.

    Вот как "прыгала" цепь на велосипеде МК во время его финиша на 13-м этапе ТдФ

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Адриен-Фото

    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

  • BlAr
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    BlAr-Фото
    Не говоря про Сэма...
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    AmaAma-Фото
    Тогда нужно переходить в Скай, но контракт с ОАЭ до 2026 года.
    Стартовать на Джиро - это рискнуть Туром, команда пока что не научилась хорошо катать Тадея.
    Только если в маршруте Джиро будет парочка горных этапов в Словении)
  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Ice-Фото

    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 

    Столько же любит не верить, не предоставив ровным счетом никаких доказательств. Мы и ваше благоразумие верим, но по существу понимаем, что вряд ли это соотвествует действительности. Кухонные критики - они такие, сидя за столом знают обо всем, только вот кроме обоев на своей кухне, засиженных мухами, ничего толком и не видели...

  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    motte-Фото

    Меркс посоветовал Погачару пойти по его стопам, выиграв несколько Гранд-туров и самую большую и сложную классику.  

     

    «Его будет сложно победить в Гранд-турах, и он может собрать пять или шесть туров, обойдя всех», - предсказал Меркс. «Он настоящий райдер, который умеет лазать, гоняет на время, у него нет никаких ограничений для своего таланта. Остальным будет сложно победить его. 

     

    «С правильной подготовкой и правильной командой, я думаю, он может даже сделать дубль на Джиро-Тур, как Пантани, он может побить мой рекорд по количеству дней, которые он носит желтое. 

     

    Меркс ясно понимает, что Погачар жаждет доминировать на Тур де Франс, мало что оставляет своим соперникам и день за днем гоняется за желтой майкой.

     

    «Он не боится быть лидером гонки, мне это нравится», - сказал Меркс. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 
    Ну вот опять начались стенания про теорию закулисного сговора и всемирного мухлежа. Примите уж , что Кэвендиш величайший спринтер мира.

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