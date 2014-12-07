Фабио Якобсен продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

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- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 17:52
Фабио Якобсен остаётся в команде Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года
Фабио Якобсен продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года. 24-летний нидерландский велогонщик в этом сезоне вернулся в гонки после тяжёлой травмы. Его первой гонкой стал Тур Турции-2021, где он внёс вклад в четыре победы на этапах, одержанные Марком Кэвендишем. Фабио Якобсен начал профессиональную карьеру в команде Патрика Лефевра в 2018 году и за это время принёс команде Deceuninck-Quick Step 18 побед, в том числе выиграл два этапа Вуэльты Испании в 2019 году.
Фабио Якобсен: «Я так рад, что останусь в «Волчьей Стае». Хочу поблагодарить Патрика, персонал, спонсоров за фантастическую поддержку. С нетерпением предвкушаю два года работы в команде и шаг за шагом возвращения к победам в гонках с моими товарищами. Сейчас я в Ливиньо, готовлюсь к следующим целям. Я благодарен за то, где нахожусь сейчас, за то, что рядом со мной такая потрясающая команда, которая помогала мне с тех пор, как в 2018 году стал профессионалом. Продолжу упорно работать для достижения новых целей».
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Видеть возвращение Фабио после всего, через что он прошёл, просто чудо. Шаг за шагом он двигался вперёд, мы очень счастливы, что он будет с нами следующие два года. У Фабио огромный талант, мастерство, он ставит высокие цели. Мы продолжим вместе работать по их достижению в следующих гонках. Он прошёл через многое, но команда всегда была рядом, и это никогда не изменится. В прошлом он побеждал одних из самых быстрых спринтеров мира на крупнейших гонках. Мы уверены, что он снова сможет поднять руки, празднуя свою победу».
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_DeKKeR_
Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
По текущему сезону он сильнее каждого из них, исключительный сезон проводит. Поэтому, в конкретно этом году, говорить, что они посильнее, весьма сомнительно)
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ostap89
Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
Цитата: Адриен
Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?
Цитата: Адриен
Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?
Проблемы негров шерифа не еб...т, спорт это шоу, если кто то не попал наТур это егопроблемы значит он слабее
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EL-Fenomeno
Марк Кэвендиш повторил рекорд ... (1)
Кэв уникален, он как мой ник - просто феноменален!
4 победа на этом Тур де Франс уже и он сравнялся с рекордом великого Мэркса (а ещё месяц назад Марк был ВНЕ заявки на этот Тур). И если Кэвендишъ впишется во все лимиты на оставшихся горных этапах и возмёт 35-ю победу именно в Париже - это будет логично, эпично и незабываемо
P.S.
Вот как "прыгала" цепь на велосипеде МК во время его финиша на 13-м этапе ТдФ
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Адриен
Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?
-
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AmaAma
Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
Тогда нужно переходить в Скай, но контракт с ОАЭ до 2026 года.
Стартовать на Джиро - это рискнуть Туром, команда пока что не научилась хорошо катать Тадея.
Только если в маршруте Джиро будет парочка горных этапов в Словении)
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Ice
Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
Цитата: vadi
Надо, же сколько же людей верит в чудеса.
Столько же любит не верить, не предоставив ровным счетом никаких доказательств. Мы и ваше благоразумие верим, но по существу понимаем, что вряд ли это соотвествует действительности. Кухонные критики - они такие, сидя за столом знают обо всем, только вот кроме обоев на своей кухне, засиженных мухами, ничего толком и не видели...
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motte
Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
Меркс посоветовал Погачару пойти по его стопам, выиграв несколько Гранд-туров и самую большую и сложную классику.
«Его будет сложно победить в Гранд-турах, и он может собрать пять или шесть туров, обойдя всех», - предсказал Меркс. «Он настоящий райдер, который умеет лазать, гоняет на время, у него нет никаких ограничений для своего таланта. Остальным будет сложно победить его.
«С правильной подготовкой и правильной командой, я думаю, он может даже сделать дубль на Джиро-Тур, как Пантани, он может побить мой рекорд по количеству дней, которые он носит желтое.
Меркс ясно понимает, что Погачар жаждет доминировать на Тур де Франс, мало что оставляет своим соперникам и день за днем гоняется за желтой майкой.
«Он не боится быть лидером гонки, мне это нравится», - сказал Меркс.
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Astanaforever
Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
Цитата: vadi
Надо, же сколько же людей верит в чудеса.
Ну вот опять начались стенания про теорию закулисного сговора и всемирного мухлежа.
Примите уж , что Кэвендиш величайший спринтер мира.
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