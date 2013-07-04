Тим Деклерк продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step

Тим Деклерк продлил контракт с командой Quick Step до конца 2023 года

32-летний бельгийский велогонщик Тим Деклерк (Tim Declercq) продлил контракт с командой Quick-Step, где продолжит выступать до конца 2023 года. «Эль-Трактор», как называют Тима Деклерка, пришёл в команду в 2017 году. Без устали работая в голове пелотона, проводя мощные смены в голове пелотона и контролируя гонку, Тим Деклерк внёс большой вклад в многочисленные победы товарищей по команде.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Тим Деклерк: «Я очень счастлив, что останусь в любимой команде. Мне очень приятно, что Патрик уверен во мне. Поэтому я так быстро подписал контракт. Когда много работаю в гонке, а она завершается победой «Волчьей стаи», это приносит мне огромную радость. Чувствую себя частью этой победы. Я доволен своей ролью в команде, ценю всё, что делаю. Знаю, что именно так могу проявить свои качества. Это профессиональная команда, но ощущаешь себя как в любящей семье, что помогает выступать, мотивирует вкладывать все силы в работу. Здесь ты не просто гонщик, а что более важно, человек».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Тим – великолепный гонщик команды. Он не из тех, кто много побеждает сам, но вместо этого он влияет на то, как разворачивается гонка, контролируя отрывы. Он всегда выкладывается полностью ради товарищей по команде, всегда там, где он больше всего нужен, очень силён и очень предан делу. Уверен, что он продолжит играть важную роль в команде в следующие два года».