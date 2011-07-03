Велокоманда Israel Start-Up Nation, в которой будет выступать Крис Фрум, объявила состав на 2021 год

Велокоманда Мирового тура Israel Start-Up Nation завершила формирование состава на 2021 год. В команде будут выступать 32 гонщика из 16 стран. В числе 9 новых велогонщиков команды – четырёхкратный победитель Тур де Франс, 35-летний британский велогонщик Крис Фрум.

В команду помимо Криса Фрума в 2021 году придут 32-летний бельгийский велогонщик Сеп Ванмарке, 35-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи, 34-летний канадский велогонщик Майкл Вудс, 34-летний итальянский велогонщик Алессандро Де Марки, 29-летний новозеландский велогонщик Патрик Бевин, 29-летний норвежский велогонщик Карл Фредрик Хаген, 20-летний австралийский велогонщик Себастьян Бервик и 20-летний австралийский велогонщик Тадж Джонс, который до конца июня будет выступать в континентальной команде Israel Cycling Academy, а в команду Israel Start-Up Nation перейдёт в июле 2021 года.

Велокоманда Israel Start-Up Nation объявила состав на 2021 год

Первый предсезонный тренировочный лагерь велокоманда Israel Start-Up Nation планирует провести в январе.

Сильван Адамс, совладелец велокоманды Israel Start-Up Nation: «Несмотря на Covid-19, первый сезон команды в Мировом туре прошёл хорошо. На этом уровне мы одержали первые победы, включая этапы Гранд-туров. В следующем году, сохранив ядро команды, мы значительно усилили состав, и планируем быть в высшей степени конкурентоспособными на крупнейших гонках, включая Гранд-туры, Монументы и классики. Наш предсезонный тренировочный лагерь позволит всем собраться вместе, стать единой командой».

Кьелль Карлстрем, менеджер команды: «Будет интересно посмотреть, как мы сможем бороться с сильными командами. В этом смысле наш состав сбалансирован, мы сможем добиваться результатов на всех типах гонок, но многодневные велогонки – наша сильная сторона. Пока что мы аутсайдеры в отношении побед в генеральной классификации, но сможем бороться за подиумы. В ближайшие недели составим план работы».

Состав велокоманды Israel Start-Up Nation на 2021 год:

Rudy Barbier, (Франция)

Sebastian Berwick, (Австралия)

Patrick Bevin, (Новая Зеландия)

Jenthe Biermans, (Бельгия)

Guillaume Boivin, (Канада)

Matthias Brandle, (Австрия)

Alexander Cataford, (Канада)

Davide Cimolai, (Италия)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Alex Dowsett, (Великобритания)

Itmar Einhorn, (Израиль)

Chris Froome, (Великобритания)

Omer Goldstein, (Израиль)

Andre Greipel, (Германия)

Carl Fredrik Hagen, (Норвегия)

Ben Hermans, (Бельгия)

Hugo Hofstetter, (Франция)

Reto Hollenstein, (Швейцария)

Daryl Impey, (ЮАР)

Taj Jones, (Австралия)

Daniel Martin, (Ирландия)

Krists Neilands, (Латвия)

Guy Niv, (Израиль)

James Piccoli, (Канада)

Alexis Renard, (Франция)

Guy Sagiv, (Израиль)

Norman Vahtra, (Эстония)

Tom Van Asbroeck, (Бельгия)

Sep Vanmarcke, (Бельгия)

Michael Woods, (Канада)

Mads Würtz Schmidt, (Дания)

Rick Zabel, (Германия)