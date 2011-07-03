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Велокоманда Israel Start-Up Nation объявила состав на 2021 год

Велокоманда Israel Start-Up Nation, в которой будет выступать Крис Фрум, объявила состав на 2021 год

 

 

  Велокоманда Мирового тура Israel Start-Up Nation завершила формирование состава на 2021 год. В команде будут выступать 32 гонщика из 16 стран. В числе 9 новых велогонщиков команды – четырёхкратный победитель Тур де Франс, 35-летний британский велогонщик Крис Фрум.

 

  В команду помимо Криса Фрума в 2021 году придут 32-летний бельгийский велогонщик Сеп Ванмарке, 35-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи, 34-летний канадский велогонщик Майкл Вудс, 34-летний итальянский велогонщик Алессандро Де Марки, 29-летний новозеландский велогонщик Патрик Бевин, 29-летний норвежский велогонщик Карл Фредрик Хаген, 20-летний австралийский велогонщик Себастьян Бервик и 20-летний австралийский велогонщик Тадж Джонс, который до конца июня  будет выступать в континентальной команде Israel Cycling Academy, а в команду Israel Start-Up Nation перейдёт в июле 2021 года.

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation объявила состав на 2021 год Велокоманда Israel Start-Up Nation объявила состав на 2021 год

 

  Первый предсезонный тренировочный лагерь велокоманда Israel Start-Up Nation планирует провести в январе.

 

  Сильван Адамс, совладелец велокоманды Israel Start-Up Nation: «Несмотря на Covid-19, первый сезон команды в Мировом туре прошёл хорошо. На этом уровне мы одержали первые победы, включая этапы Гранд-туров. В следующем году, сохранив ядро команды, мы значительно усилили состав, и планируем быть в высшей степени конкурентоспособными на крупнейших гонках, включая Гранд-туры, Монументы и классики. Наш предсезонный тренировочный лагерь позволит всем собраться вместе, стать единой командой».

 

  Кьелль Карлстрем, менеджер команды: «Будет интересно посмотреть, как мы сможем бороться с сильными командами. В этом смысле наш состав сбалансирован, мы сможем добиваться результатов на всех типах гонок, но многодневные велогонки – наша сильная сторона. Пока что мы аутсайдеры в отношении побед в генеральной классификации, но сможем бороться за подиумы. В ближайшие недели составим план работы».

 

Состав велокоманды Israel Start-Up Nation на 2021 год:

 

Rudy Barbier, (Франция)

Sebastian Berwick, (Австралия)

Patrick Bevin, (Новая Зеландия)

Jenthe Biermans, (Бельгия)

Guillaume Boivin, (Канада)

Matthias Brandle, (Австрия)

Alexander Cataford, (Канада)

Davide Cimolai, (Италия)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Alex Dowsett, (Великобритания)

Itmar Einhorn, (Израиль)

Chris Froome, (Великобритания)

Omer Goldstein, (Израиль)

Andre Greipel, (Германия)

Carl Fredrik Hagen, (Норвегия)

Ben Hermans, (Бельгия)

Hugo Hofstetter, (Франция)

Reto Hollenstein, (Швейцария)

Daryl Impey, (ЮАР)

Taj Jones, (Австралия)

Daniel Martin, (Ирландия)

Krists Neilands, (Латвия)

Guy Niv, (Израиль)

James Piccoli, (Канада)

Alexis Renard, (Франция)

Guy Sagiv, (Израиль)

Norman Vahtra, (Эстония)

Tom Van Asbroeck, (Бельгия)

Sep Vanmarcke, (Бельгия)

Michael Woods, (Канада)

Mads Würtz Schmidt, (Дания)

Rick Zabel, (Германия)

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 15.04.2018

    И всего 4 израильтянина! Маловато,конечно! Ну хоть не как ОАЭ и Бахрейн)))

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:16 | Регистрация: 3.07.2011

    Цитата: Arciv
    И всего 4 израильтянина! Маловато,конечно! Ну хоть не как ОАЭ и Бахрейн)))

    Ну это ж не Нобелевские лауреаты. 4-х хватит:)).

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Tour de la Provence

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Sezar
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (2)
    Sezar-Фото

    Цитата: Arciv
    И всего 4 израильтянина! Маловато,конечно! Ну хоть не как ОАЭ и Бахрейн)))

    Ну это ж не Нобелевские лауреаты. 4-х хватит:)).

  • Arciv
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (2)
    Arciv-Фото
    И всего 4 израильтянина! Маловато,конечно! Ну хоть не как ОАЭ и Бахрейн)))
  • Murat
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Murat-Фото
    Удачи Итальянскому спортсмену
  • Rokka
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Rokka-Фото
    Цитата: Hammill
    ну да, так и есть.
    это чтобы не гадать: https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto
     
    https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto/statistics/wins
    п.с. забавно только, что его там считают швейцарцем)
    Гаспа получил гражданство Швейцарии после того как много лет прожил в Лугано
  • Hammill
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Hammill-Фото

    ну да, так и есть.
    это чтобы не гадать: https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto

     

    https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto/statistics/wins

    п.с. забавно только, что его там считают швейцарцем)
  • dendav
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (10)
    dendav-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Так вот Кусс напоминает мне этого тренера. Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был.

     

    Проигрыш Кусса на разделке ТДФ (36 км) - 7 минут 23 секунды от Погачара и 5 минут 30 секунд от Роглича.

    Шансы на то, что он может оказаться сильнее Роглича на трехнедельной гонке с несколькики ITT - около нуля, по крайней мере с его уровнем подготовки в раздельных гонках. Возможно, на нескольких участках крутых подъемов Кусс выглядел посвежее и порезче Роглы, но нужно учитывать, что Кусс мог отдыхать в некоторых гонках и совсем не тратил силы на финишных участках, где Роглич постоянно пахал. Словенец не мог себе позволить выключиться из борьбы на всём протяжении трех недель, а Кусс вполне мог отдохнуть на отдельных непрофильных этапах.

  • Ice
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Почти все победы в составе Астаны.
    Я помню только этап на Тиррено и 1 Амстел Голд в составе Астаны у Гаспы, второй Амстел точно позже выиграл.

  • sixpack
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (10)
    sixpack-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    далеко не факт, что на горных финишах он навёз бы Бредли аж более 3-х минут, которые тот по делу выкружил себе на 100км ТТ.

     

    очень верно. заявления о превосходстве Фрума на том ТдФ базируются на одном эпизоде, а реально даже Эванс, проблемы у которого возникли очень задолго до последней горы, проиглал только 2 мин. с Виго такого близко б не случилось. И где Фрум мог бы отыграть разделочное отставание, непонятно.

     

    Цитата: Arciv
    И Сепп не умеет ездить проходные равнинные этапы или этапы с ветрами! Основные просветы он там ловит

     

    пероед доместиком стоит задача не остаться в передней группе самому, а оставить там капитана. хотя относительная слабость индивидуального хода на равнине при образовании эшелонов сказывается еще как

  • Arciv
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (10)
    Arciv-Фото
    И Сепп не умеет ездить проходные равнинные этапы или этапы с ветрами! Основные просветы он там ловит
  • Shalam s Urala
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет.

    ну да, "думать" то оно, конечно, интереснее, чем принимать реальные факты )

    Фрум в 2012 был вторым в Париже и тоже сумел всячески продемонстрировать, что был готов выигрывать. но, даже там (если-б команда вдруг отвязала его от "участи") очень далеко не факт, что на горных финишах он навёз бы Бредли аж более 3-х минут, которые тот по делу выкружил себе на 100км ТТ. а уж так смело игнорировать дырищу Роглич-Кусс в 42 минуты.. Сепп здорово тащил, кто спорит. но когда он отваливал "я - всё" - он сразу шёл пешком и никаких амбиций на генерал вообще не показывал. почувствуйте разницу с таким же лейтенантом Фрумом-2012

    ГТ-перспективы на генерал у Кусса, конечно, какие-то есть. но пока они сильно в тумане

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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