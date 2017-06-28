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Велокоманда Israel Start-Up Nation провела первый тренировочный лагерь

Israel Start-Up Nation стала первой командой, которая провела тренировочный лагерь с момента начала пандемии Covid-19

 

 

  Велокоманда Мирового тура Israel Start-Up Nation стала первой из команд, которая проводит тренировочный лагерь с момента вспышки Covid-19. Три дня интенсивных тренировок проходят на севере Израиля. На данный момент в тренировочный лагерь смогли приехать только спортсмены, живущие в Израиле - это 12 велогонщиков команды Мирового тура и континентальной команды Israel Cycling Academy. Сборы организованы в соответствии со строгими правилами, включая социальное дистанцирование, использованием масок и проверки температуры.

Велокоманда Israel Start-Up Nation провела первый тренировочный лагерь

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation провела первый тренировочный лагерь

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation провела первый тренировочный лагерь

Photo © Ronen Topelberg – Photographer/ Team Israel Start-Up Nation

 

  Проведение тренировочных сборов стало возможно после того, как министерство здравоохранения Израиля ослабило большую часть строгих ограничений, которые в настоящее время ещё действуют во многих странах Европы.

 

  Всем участникам тренировочных сборов часто измеряют температуру, еда доставляется в отдельно в упакованных коробках. Все встречи участников проводятся на открытом воздухе, а массажисты и соньёры во время работы с гонщиками носят маски.

 

  Гай Нив, велогонщик команды: «Команда делает максимум возможного, чтобы защитить нас, я чувствую себя в полной безопасности. Это бесценно. Тренироваться вместе – бесценная возможность. Нельзя отрабатывать спринт или работать на высоких скоростях в одиночку или на домашних тренажёрах. А без этого невозможно достичь желаемого уровня».

 

  Кьелль Карлстрём, менеджер команды: «До того, как сезон стартует, придётся преодолеть несколько препятствий, самое ключевое из которых – ограничение в передвижении между странами. Трудно собрать всю команду в тренировочном лагере, потому что наши велогонщики живут в странах по всему миру. Нам необходимо создать несколько групп в разных местностях, там, где будут проходить гонки. Конечно, это будет сложно».

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Теги к статье: Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 28.06.2017

    Начались хорошие новости. Судя по Страве 130 и 160 км накатали.

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