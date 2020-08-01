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Рик Цабель и Александр Катафорд продлили контракты с велокомандой Israel Start-Up Nation

Рик Цабель и Александр Катафорд будут выступать в команде Israel Start-Up Nation до конца 2022 года

 

 

  26-летний немецкий велогонщик Рик Цабель (Rick Zabel) и 26-летний канадский велогонщик Александр Катафорд (Alexander Cataford) продлили контракты с велокомандой Israel Start-Up Nation до конца 2022 года.

 

 

Рик Цабель и Александр Катафорд продлили контракты с велокомандой Israel Start-Up Nation

 

Photo © Instagram @rickzabel

 

  Кьелль Карлстрём, технический директор команды: «Рик с нами всего несколько месяцев, но он великолепно проявил себя и усилил развозящий поезд. Его отношение к работе и способности очень помогут команде добиваться успехов. Прекрасно, что он решил продолжать выступать с нами».

 

  Рик Цабель во время остановки сезона мог тренироваться на дорогах. В его жизни в эти месяцы произошли важные события – он женился и готовится стать отцом.

 

  Рик Цабель: «Конечно, в этом году сложилась безумная ситуация. Я следую всем правилам. Все, с кем я близко общаюсь, семья и друзья, были здоровы, а это самое главное.

 

  Я с нетерпением жду, когда стану отцом. Чувствую, что всё буду воспринимать серьёзнее – всё, что теперь делаю, это не только для себя, а ради семьи.

 

  Когда впервые приехал в Израиль на презентацию команды и в тренировочный лагерь, не знал, чего ожидать. Если честно, думаю, это оказалась одна из лучших поездок в моей жизни. Мне всё понравилось – и ездить на велосипеде по пустыне Негев, и города Тель-Авив и Иерусалим. Самым эмоциональным моментом было посещение «Яд ва-Шем», мемориального комплекса истории Холокоста. Никогда не видел всё это так близко. Было тяжело, особенно для гражданина Германии. В конце концов, это история моей страны, я отношусь к ней очень серьёзно. Думаю, то, что немецкий велогонщик может быть счастливым профессионалом в израильской велокоманде – важный знак.

 

  Я очень много тренировался во время карантина, чтобы к возобновлению сезона быть в хорошей форме. Цели – хорошо выступать и быть важным помощником в ключевых ситуациях. Долгосрочные цели – конечно, я хочу проехать Гранд-тур, классики, побеждать в гонках. В детстве была одна цель – стать профессиональным велосипедистом. Счастлив, что достиг её, мечта исполнилась».

 

 

Рик Цабель и Александр Катафорд продлили контракты с велокомандой Israel Start-Up Nation

 

Photo © Instagram @acataford

 

  Александр Катафорд выступает в команде Israel Start-Up Nation с 2019 года. Он – один из трёх канадских велогонщиков команды вместе с Гийомом Буавеном (Guillaume Boivin) и Джеймсом Пикколи (James Piccoli). В команде сложилось небольшое канадское сообщество, в которое также входят совладелец Israel Start-Up Nation Сильван Адамс, Кевин Хем (Kevin Ham), один из владельцев команды, тренер Пауло Сальандья (Paulo Saldanha) и механик Андреас Век-Ватт (Andreas Beck-Watt).

 

  Кьелль Карлстрём, технический директор команды Israel Start-Up Nation: «Алекс в нашей команде прогрессирует во всех областях. Мы уверены, что его способности помогут команде, что он станет ещё сильнее как велогонщик. Он выкладывается на сто процентов, работая на команду, что для нас очень важно».

 

  Александр Катафорд: «В команде Israel Start-Up Nation чувствую себя как в Канаде, все общаются так, как я привык в Оттаве – все дружелюбны, помогают друг другу, кажется, что все – одна большая семья.

 

  Не так много канадцев выступает на таком уровне. Для меня честь, что я один из немногих. Я всегда за это благодарю большое велосообщество Оттавы, потому что, если честно, без них я бы никогда не достиг уровня, на котором выступаю сейчас. И особенный факт, что в команде Israel Start-Up Nation три канадца. Когда выступаем на канадских Гран-при Монреаля и Квебека, чувствуем себя в «домашней команде». Монреаль всего в двух часах езды от Оттавы, откуда я родом.  

 

  Я хочу быть хорошим помощником для капитанов команды, которые борются за генеральную классификацию. А когда мне предоставят шанс, конечно, использую его на Гран-при Монреаля и Квебека».

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Теги к статье: Рик Цабель Александр Катафорд Rick Zabel Alexander Cataford Israel Start-Up Nation

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