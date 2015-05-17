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Андре Грайпель получил травму плеча во время тренировки

Андре Грайпель может пропустить 3 месяца сезона из-за вывиха плеча

 

 

  Андре Грайпель, тренируясь в окрестностях Кёльна вместе с Риком Цабелем, упал и получил серьёзные травмы левого плеча. 37-летний немецкий велогонщик команды Israel Start-Up Nation не сможет выступать 3 месяца и пропустит весенние классики.

 

 

 

 

  Андре Грайпель: «На узкой дороге нам пришлось поехать друг за другом, так как в нашем направлении двигалась машина. Дорога была мокрой и грязной. Я как-то съехал с дороги и потерял равновесие. Переднее колесо заскользило, я полетел на камни вперёд головой и плечом… Надеялся, что всё будет в порядке».

 

Андре Грайпель вывихнул плечо, смог вправить его на место и вернулся домой на велосипеде. Но последующий осмотр в больнице показал, что помимо вывиха есть перелом плеча и, возможно, потребуется операция, чтобы зафиксировать плечо в его нормальной позиции. Врач команды Ортвин Шафер (Ortwin Schafer), по предварительным данным, считает, что Андре Грайпель сможет вернуться в гонки примерно через 3 месяца.

  

  Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Он так хорошо начал сезон на Туре Даун Андер-2020, показал себя лидером команды. Из-за тяжёлых травм мы уже потеряли двух гонщиков – Рори Сазерленда и Бена Херманса. Так что у нас очень плохие новости. Будет нелегко».

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Теги к статье: Андре Грайпель Andre Greipel Israel Start Up Nation

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 5.05.2018

    Да что же это такое(((( Поправляйся скорее, но так обидно......

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:43 | Регистрация: 17.05.2015

    Что такое "НЕВЕЗЁТ" и как с ним бороться...

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Комментарии

  • Адриен
    Андре Грайпель получил травму ... (2)
    Адриен-Фото

    Что такое "НЕВЕЗЁТ" и как с ним бороться...

  • Mima
    Андре Грайпель получил травму ... (2)
    Mima-Фото
    Да что же это такое(((( Поправляйся скорее, но так обидно......
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Student
    А чего такой большой разрыв?

    В твиттере во время гонки писали что Инеос начали рассыпаться уже на середине гонки. У них боролись только три гонщика, четвертый еле-еле цеплялся за эту тройку. Скорее всего они были вынуждены его поджидать, так как зачет по 4-му гонщику идет. 

    А у квиков просто специалистов ТТТ в этом составе нет, они на спринты ориентированы.

    Нелегальную трансляцию на ютубе быстро прикрыли, официальная трансляция у меня недоступна. Завтра-послезавтра записи все равно появятся, тогда понятнее будет.

     

    P.S. Ну да, у Инеос Нарваес на смены не выходил, еле держался. Да и Ривера немногим лучше. Тянули только Берналь и Карапас. И на финише Инеос тоже распались, не смогли компактно заехать.

    У квиков тянули только Алафилип и Юнгельс, они тоже несколько раз распадались.

  • Student
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (2)
    Student-Фото
    А чего такой большой разрыв?
  • Александра
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Александра-Фото

    Ару, конечно, хочется пожелать успехов и побед, но, думаю, не в удаче тут дело.

  • motte
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    motte-Фото
    С нибали ,lady Luck, так жила...одно время-:)
  • Shalam s Urala
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: motte
    Ох, Фабио, удачу не ищут, она, госпожа Удача, выбирает сама.
    а если не выбирает - за хвост её надо! за хвост!! ))

  • Адриен
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Адриен-Фото
    Знаете, в мировом пелетоне СОТНИ спортсменов. И вряд ли все они - этакие ангелы с крылышками, образцы этики и морали. Но мы - болельщики судим о них именно по СПОРТИВНЫМ результатам. Вот к вам домой приходит сантехник устранить течь в трубе - вы что, будете оценивать его работу по его моральному облику ? Вам ВАЖНО то, как он делает свою РАБОТУ. Точно так же, допустим, и с артистами. Есть, вернее были, настоящие гении, мастера, вызывающие восхищение. А в жизни многие из них были таким, извините, говном ... Мы - ПОТРЕБИТЕЛИ. И для нас самое важное - КАЧЕСТВО продукта. Что бы врач хорошо лечил, учитель - учил, повар - готовил, дворник - убирал. Спортсмен - радовал результатами. А в остальном - не нам судить... Иначе - желтизна и малаховщина.
  • motte
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    motte-Фото

    Ох, Фабио, удачу не ищут, она, госпожа Удача, выбирает сама.

  • SportSpirit
    Спортивный директор команды In ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Нравится мне Порталь и его интервью, особенно в видео-формате смотреть, сколько там потаенной стратегии и хитрости)  

     

    Про Погачара классное сравнение, он и на Вуэльте Испании так уехал на 20-м этапе за своей бронзой в генерале: "Давайте ребята, у меня своя гонка")

     

     

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
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