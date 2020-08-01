Маттиас Брэндле продлил контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation

Велокоманда Israel Start-Up Nation продлила контракт с Маттиасом Брэндле до конца 2022 года

30-летний австрийский велогонщик Маттиас Брэндле (Matthias Brändle) продолжит выступать в израильской велокоманде Мирового тура Israel Start-Up Nation до конца 2022 года.

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Маттиас – отличный гонщик и человек. Он всегда готов поддержать и подбодрить команду».

Последние две недели для Маттиаса Брэндле выдались непростыми. После предложения двухлетнего контракта от руководства команды Israel Start-Up Nation, встреченного с радостью, Маттиасу Брэдле пришлось пережить тяжёлые моменты в личной жизни. Его отец Арнольд был сбит машиной, когда ехал на мотоцикле. Его поместили в палату интенсивной терапии. К счастью, состояние улучшилось, и хотя Арндольду Брэндле ещё предстоит долгое восстановление после перелома бедра, теперь он в сознании.

Маттиас Брэндле: «Я не мог быть счастливее, когда получил предложение о продлении контракта. Команда верит в меня, и я не мог бы просить большего. Когда в тебя верят, отдаёшь ещё больше. С тех пор, как я присоединился к команде, чувствую это доверие и рад, что продолжу здесь работать.

Конечно, как спортсмен я привык к драматическим поворотам в жизни. Жизнь такая хрупкая. Ты можешь быть на высоте и внезапно упасть, всё потеряв. Но когда такое происходит с твоим отцом, это ещё тяжелее. Я так счастлив, что теперь снова могу с ним говорить. Он заядлый велосипедист и борец, прямо как я. Я сказал ему: «Посмотри, что с тобой было неделю назад, и насколько лучше ты чувствуешь себя теперь».

Я прекрасно чувствую себя в команде, которая беспокоится не только о результатах и судит тебя не только по тому, что ты сделал за последнее время. В Israel Start-Up Nation мы все чувствуем себя в семье. Поэтому мотивация выше некуда, поэтому я могу дать команде намного больше. Мы способны бороться с сильнейшими, хотя у нас нет звёздных гонщиков, как в других командах».

Маттиас Брэндле, которого в команде называют «Австрийским локомотивом», должен начать сезон в Румынии, с гонки Sibiu Cycling Tour, которая стартует 23 июля. Пятикратный чемпион Австрии в разделке готовится побороться за победу на этапах с индивидуальной гонкой на время. Главная цель Маттиаса Брэндле в этом году – этапы с разделкой на Джиро д’Италия-2020.