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Маттиас Брэндле продлил контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation

Велокоманда Israel Start-Up Nation продлила контракт с Маттиасом Брэндле до конца 2022 года

 

 

  30-летний австрийский велогонщик Маттиас Брэндле (Matthias Brändle) продолжит выступать в израильской велокоманде Мирового тура Israel Start-Up Nation до конца 2022 года.

 

Маттиас Брэндле продлил контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Маттиас – отличный гонщик и человек. Он всегда готов поддержать и подбодрить команду».

 

  Последние две недели для Маттиаса Брэндле выдались непростыми. После предложения двухлетнего контракта от руководства команды Israel Start-Up Nation, встреченного с радостью, Маттиасу Брэдле пришлось пережить тяжёлые моменты в личной жизни. Его отец Арнольд был сбит машиной, когда ехал на мотоцикле. Его поместили в палату интенсивной терапии. К счастью, состояние улучшилось, и хотя Арндольду Брэндле ещё предстоит долгое восстановление после перелома бедра, теперь он в сознании.

 

  Маттиас Брэндле: «Я не мог быть счастливее, когда получил предложение о продлении контракта. Команда верит в меня, и я не мог бы просить большего. Когда в тебя верят, отдаёшь ещё больше. С тех пор, как я присоединился к команде, чувствую это доверие и рад, что продолжу здесь работать.

 

  Конечно, как спортсмен я привык к драматическим поворотам в жизни. Жизнь такая хрупкая. Ты можешь быть на высоте и внезапно упасть, всё потеряв. Но когда такое происходит с твоим отцом, это ещё тяжелее. Я так счастлив, что теперь снова могу с ним говорить. Он заядлый велосипедист и борец, прямо как я. Я сказал ему: «Посмотри, что с тобой было неделю назад, и насколько лучше ты чувствуешь себя теперь».

 

  Я прекрасно чувствую себя в команде, которая беспокоится не только о результатах и судит тебя не только по тому, что ты сделал за последнее время. В Israel Start-Up Nation мы все чувствуем себя в семье. Поэтому мотивация выше некуда, поэтому я могу дать команде намного больше. Мы способны бороться с сильнейшими, хотя у нас нет звёздных гонщиков, как в других командах».

 

  Маттиас Брэндле, которого в команде называют «Австрийским локомотивом», должен начать сезон в Румынии, с гонки Sibiu Cycling Tour, которая стартует 23 июля. Пятикратный чемпион Австрии в разделке готовится побороться за победу на этапах с индивидуальной гонкой на время. Главная цель Маттиаса Брэндле в этом году – этапы с разделкой на Джиро д’Италия-2020.

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Теги к статье: Маттиас Брэндле Matthias Brandle Israel Start-Up Nation

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Миккель Оноре продлил контракт ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Миккель красавчик, очень сильный гонщик, рад что его продлили
  • Александра
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Александра-Фото

    Ясно, что все туманно.)

  • Camel
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Том становится образчиком рефлексий, к сожалению. 

    Том становится заложником начальства Юмбо-Висма. Переход из Санвэба должен быть оправдан, поэтому никаких ему чемпионатов. Не потянет лично, будет помогать Рогличу. И никаких лавров! Том на Туре не победит. А вот чемпионат Нидерландов и ЧМ могли бы принести ему дивиденды.

  • SportSpirit
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Том становится образчиком рефлексий, к сожалению. 

  • SportSpirit
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    SportSpirit-Фото

    От интервью сложилось впечатление, что Берналь - добрый парень, но корона ему поддавливает (что в принципе нормально) и скрывать это не очень получается.   

     

    Вот над этими фразами я улыбнулась: "Фрум хорошо знает велоспорт, Тур. Он важный для команды человек." Ну типа дядька-талисман такой)) 

  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: close2you
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
    Улыбнуло.))) Да не бери в голову.
  • close2you
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    close2you-Фото
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Хаха. Походу будет борьба не межкомандная, а внутрикомандная. Берналь+Томас+Фрум против Роглич+Кройшвайк+Дюмолон. А в это время одиночки типа Кинтаны и Лопеса возьмут и разыграют главный трофей под их шумные разборки.))) ?
  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    В 18 м 19 годах у Sky-Ineos было два капитана - и всё завершилось полным успехом.

     

  • Sezar
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Sezar-Фото

    Интересно, что Берналь чувствует именно себя фаворитом. Это читается между строк.

    Насчет тактики все ясно. Если Берналь атакует, Фруму ждать контратаки Роглича либо кого еще и садиться на колесо. И ждать разделки. А Томасу то же самое, но ждать последнего километра и вперед! Три капитана все же многовато, а вот два как по мне вполне нормально.

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