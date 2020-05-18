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Том Ван Асбрук продлил контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation

Команда Israel Start-Up Nation продлила контракт с Томом Ван Асбруком

 

 

  Велокоманда Мирового тура Israel Start-Up Nation сделала первый шаг по формированию состава на 2021 год, продлив контракт с гонщиком, которого в команде называют «Мистер надёжность». 30-летний бельгийский велогонщик Том Ван Асбрук (Tom Van Asbroeck) продолжит работать в команде Israel Start-Up Nation  до конца 2022 года.

 

  Асбрук пришёл в израильскую команду в 2019 году, когда она являлась проконтинентальной, и в первый же сезон принёс команде победу на классике Binche - Chimay – Binche.

 

  Всего Том Асбрук принёс команде 27 мест в топ-10, включая пять подиумов и победу: призовое место в гонках Paris-Bourges, Grand Prix Cycliste la Marseillaise,  Druivenkoers – Overijse и Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke.

 

Photo © Team Israel Start-Up Nation

 

  Том Ван Асбрук: «Я присоединился к команде, потому что видел, что это растущий проект. Но самым лучшим стало то, что развивается не только команда, но и я. Команда помогла мне продолжать совершенствоваться, что доказал 2019 год. Поэтому когда несколько недель назад в разгар кризиса с коронавирусом пролить контракт, принять решение мне было легко как никогда. Мне сказали, чтобы я подумал, но я сразу согласился. Для меня это предложение – огромная честь и награда!

 

  Сейчас мне 30 лет, и я планирую выступать ещё долго. Даже в 30, имея опыт выступления в крупных велокомандах, я продолжаю учиться. Лучший пример, когда наш директор по выступлению Пауло Салданья (Paulo Saldanha) заметил, что во время спринтов у меня слишком высоко расположена верхняя часть тела. Он проанализировал посадку на видео, предложил поменять, и, разумеется, он был прав. Пауло стал моим наставником, так же, как и для всей команды. Могу не кривя душой сказать, что уровень поддержки велогонщиков в этой команде – 110%. Они верят в нас. Прислушиваются к нашему мнению, поэтому чувствуешь себя как в семье.

 

  Если честно, моя самая большая мечта – провести оставшуюся часть карьеры в команде Israel Start-Up Nation и помогать ей в достижении поставленных целей».

 

  Сильван Адамс, владелец команды Israel Start-Up Nation: «Счастлив видеть, что Том Ван Асбрук вознаграждён двухлетним контрактом за работу. Он великолепный помощник для наших лидеров и сам отличный финишёр, принёсший команде много мест в топ-10 в 2019 году. Наконец, он понимает, в чём заключается миссия нашей команды».

 

Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Том Ван Асбрук всегда на 100% посвящает себя работе. У него великолепная интуиция, он помогал команде добиваться успехов. Он силён и в классиках ,и на Гранд-турах, а также в том, чтобы поддерживать на высоте положительный настрой команды».

 

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Теги к статье: Том Ван Асбрук Tom Van Asbroeck Israel Start-Up Nation

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Серафим
    Герант Томас о подготовке к Ту ... (1)
    Серафим-Фото

    Просто поддержу Томаса, а то как-то абыдно,да? Тут пост о Фруме набрал уже 39 ком-в, а у Томаса - ноль. Прям перекос и игнорация. 

      Это как в самом коротком диалоге в кабинете врача:

    -  Доктор, меня все игнорируют.

    -  Следующий!

  • Гонщик
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    да норм там всё с рычагами
    если команда решит, что нужно всем лечь за яркий камбек и 5кратного, то берналю - или помогаешь или мимо туровского состава и гуляешь гордо за вуэльтой. - а там "случайно" оставят без помощи - поучат мальчика, сам забудет про все контракты
    понятно, что утрирую )
    Цитата: Earl57
    У Берналя контракт с Инеосом до конца 2023 года и он отлично понимает, что у Брейлсфорда нет рычагов давления на него, только уговоры. Поэтому Берналь может позволить себе показать зубки и ему за это ничего не будет.
    Любой контракт можно расторгнуть , либо создать такие условия , что чел сам сбежит , ещё хуже если забанят , таких примеров в спорте полно , досрочное завершение карьеры на пике в лучшем случае .

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тема о КФ однозначно стала самой ТОПовой в этом сезоне на ВелоЛайве: количество коментов и просмотров прям РЕКОРДные)))

    Цитата: RVL
    Вот она конкуренция в чистом виде. Если Фруми куда нибудь уйдет, нет гарантий что команда потянет. Без команды он никто. А в инеосе 3 рта на один кусок.

    Кстати почти такое же мнение высказал в апреле сам директор Мовисатар дон Эусебио Унсуэ когда говорил о том, что Кинтана сильнее Фрума (вспоминая тот ТдФ 2015); но у британца под рукой всегда были комрады которые его и "вытаскивали" вперед(и) Наиро, а так колумбиец если брать "дуэль 1 на 1" сильнее Криса. Спрашивается только, а где же ваши, дон Эусебио, были тогда звёздные други мовистаровцы Наиро Кинтаны? Или де факто на бумаге в испанской команде колумбиец всегда КАПИТАНил, а на деле таким был (и остается) А.Вальверде.

    Цитата: Kitsune-taichou
    а вообще разговорчики знакомые. сэр: я еду тур. фрум: я еду тур. дэйв: да там посмотрим, кто едет.

    Я предполагаю такой ажжиотаж (если этот слово конечно уместное в контексте всех разоворов темы), что главные биги в ИНЭОСе хотят ехать под капитнаским номером Тур де Франс, потому что главный ГТ в году стоит первым в календаре и мало ли шо там будет потом в октябре. Тем более, что все три гонца (КФ, ЭБ, ГТ) являются победителями Большой петли разных выпусков.

     

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    Kitsune-taichou-Фото

    с одной стороны хочется сказать: ну вот, опять я угадала. а с другой стороны, это было настолько предсказуемо...

    а вообще разговорчики знакомые. сэр: я еду тур. фрум: я еду тур. дэйв: да там посмотрим, кто едет.

  • Earl57
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    Earl57-Фото
    Томаса вон уже 2 года подряд не могут заставить ехать Джиро. Никак, ни лаской ни таской. Как только не уговаривали и убеждали, он ни в какую. Уперся рогом - "пока Тур во второй раз не выиграю, Джиро не поеду", и всё тот. А помощников и он, и Берналь сами себе находят. Они на на личном опыте убедились, что о себе и собственных интересах надо заботиться самостоятельно. На команду, а тем более на сэра Дейва рассчитывать не стоит. Посему друзья и личные контакты в команде имеют большее значение нежели приказы руководства.
    К тому же Джи чистокровный британец, и его нельзя просто не взять на Тур. Иначе реакция в британском обществе будет такая, что мало не покажется. Проходили уже, когда Каммингса попытались не взять в сборную на ОИ.
  • Shalam s Urala
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    Shalam s Urala-Фото

    да норм там всё с рычагами

    если команда решит, что нужно всем лечь за яркий камбек и 5кратного, то берналю - или помогаешь или мимо туровского состава и гуляешь гордо за вуэльтой. - а там "случайно" оставят без помощи - поучат мальчика, сам забудет про все контракты

    понятно, что утрирую )

  • Earl57
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    Earl57-Фото
    У Берналя контракт с Инеосом до конца 2023 года и он отлично понимает, что у Брейлсфорда нет рычагов давления на него, только уговоры. Поэтому Берналь может позволить себе показать зубки и ему за это ничего не будет.
  • Александра
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    Александра-Фото
    Это вы мне сейчас лекцию про отработанный материал прочитали? Так я не менеджмент команды, решения не я принимаю.)
  • RVL
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    RVL-Фото
    А Фрум типа не Армстронг;)
    Ну это я так,,, чисто ассоциативно..))
  • Shalam s Urala
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Парень чётко дал всем понять что он ВСЁ понимает, причём огласил в интервью это свое понимание целых 5 раз

    да-да, я всех понимаю, но, типа, и вы меня поймите )

    это в целом всё не оч понятно -  теперь все вольные художники? в контракте так и прописано - "не хозяин, но - барин!" планируют себе всё сами и всякие там командные заморочки - уж как получится? и, если на всё это - реальный болт, то как на старт то попасть?

    да, кунеги получают долю признания и никогда не переведутся. но чтобы это стало вдруг общеприянтой практикой???

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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