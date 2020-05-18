Том Ван Асбрук продлил контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation

Команда Israel Start-Up Nation продлила контракт с Томом Ван Асбруком

Велокоманда Мирового тура Israel Start-Up Nation сделала первый шаг по формированию состава на 2021 год, продлив контракт с гонщиком, которого в команде называют «Мистер надёжность». 30-летний бельгийский велогонщик Том Ван Асбрук (Tom Van Asbroeck) продолжит работать в команде Israel Start-Up Nation до конца 2022 года.

Асбрук пришёл в израильскую команду в 2019 году, когда она являлась проконтинентальной, и в первый же сезон принёс команде победу на классике Binche - Chimay – Binche.

Всего Том Асбрук принёс команде 27 мест в топ-10, включая пять подиумов и победу: призовое место в гонках Paris-Bourges, Grand Prix Cycliste la Marseillaise, Druivenkoers – Overijse и Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke.

Photo © Team Israel Start-Up Nation

Том Ван Асбрук: «Я присоединился к команде, потому что видел, что это растущий проект. Но самым лучшим стало то, что развивается не только команда, но и я. Команда помогла мне продолжать совершенствоваться, что доказал 2019 год. Поэтому когда несколько недель назад в разгар кризиса с коронавирусом пролить контракт, принять решение мне было легко как никогда. Мне сказали, чтобы я подумал, но я сразу согласился. Для меня это предложение – огромная честь и награда!

Сейчас мне 30 лет, и я планирую выступать ещё долго. Даже в 30, имея опыт выступления в крупных велокомандах, я продолжаю учиться. Лучший пример, когда наш директор по выступлению Пауло Салданья (Paulo Saldanha) заметил, что во время спринтов у меня слишком высоко расположена верхняя часть тела. Он проанализировал посадку на видео, предложил поменять, и, разумеется, он был прав. Пауло стал моим наставником, так же, как и для всей команды. Могу не кривя душой сказать, что уровень поддержки велогонщиков в этой команде – 110%. Они верят в нас. Прислушиваются к нашему мнению, поэтому чувствуешь себя как в семье.

Если честно, моя самая большая мечта – провести оставшуюся часть карьеры в команде Israel Start-Up Nation и помогать ей в достижении поставленных целей».

Сильван Адамс, владелец команды Israel Start-Up Nation: «Счастлив видеть, что Том Ван Асбрук вознаграждён двухлетним контрактом за работу. Он великолепный помощник для наших лидеров и сам отличный финишёр, принёсший команде много мест в топ-10 в 2019 году. Наконец, он понимает, в чём заключается миссия нашей команды».

Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Том Ван Асбрук всегда на 100% посвящает себя работе. У него великолепная интуиция, он помогал команде добиваться успехов. Он силён и в классиках ,и на Гранд-турах, а также в том, чтобы поддерживать на высоте положительный настрой команды».