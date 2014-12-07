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Дэрил Импи и Карл Фредрик Хаген переходят в команду Israel Start-Up Nation

Дэрил Импи и Карл Фредрик Хаген будут выступать в велокоманде Israel Start-Up Nation с 2021 года

 

Дэрил Импи и Карл Фредрик Хаген переходят в команду Israel Start-Up Nation

 

  35-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи (Daryl Impey), 28-летний норвежский гонщик Карл Фредрик Хаген (Carl Fredrik Hagen)  подписали двухлетние контракты (до конца 2022 года) с израильской велокомандой Мирового тура Israel Start-Up Nation. А 28-летний канадский гонщик Джеймс Пикколи (James Piccoli) продлил контракт с израильской командой на два года.

 

  На протяжении почти всей профессиональной карьеры, с 2012 года, Дэрил Импи выступает в австралийской команде Mitchelton-Scott (Orica GreenEDGE). В 2013 году он стал первым велогонщиком из ЮАР, надевшим жёлтую майку лидера, а в 2019 году выиграл этап Тур де Франс. В команде Israel Start-Up Nation Импи будет работать в качестве «супердоместика» и дорожного капитана гонки.

 

  Дэрил Импи: «Я решил начать заново. Чувствую, что мне необходимо выйти из зоны комфорта команды Mitchelton-Scott. С этой командой у меня связаны прекрасные воспоминания, в ней ко мне пришёл большой успех, и появились близкие друзья.  Не хватает слов благодарности за то, что с ними у меня так хорошо сложилась карьера.

 

  Решение далось нелегко, я долго обдумывал его. Но захватывает возможность работы с новой командой, с новой энергией и амбициями. Самая главная причина – вызов, который меня ждёт в Israel Start-Up Nation. Поговорив с руководством команды и её совладельцем Силваном Адамсом, я понял, что они во мне как в гонщики видят другие стороны. Я получу возможность стать лидером, а также дорожным капитаном. На мне будет больше ответственности, это будет важный для меня вызов.

 

  Не так часто получаешь возможность выступать в команде с одним из величайших велогонщиков. Поэтому когда Крис мне позвонил и сказал, что полагается на меня, что хочет видеть меня на своей стороне, я это оценил, потому что он, действительно, так считает. Я давно знаю его, наши карьеры совершили полный круг – мы вместе начинали в Barloworld, а теперь продолжим в Israel Start-Up Nation. Я знаю, что он хочет выиграть ещё один Тур де Франс. Будет великолепно не только стать частью команды, но и сыграть в ней важную роль».

 

  Сильван Адамс, совладелец команды: «Дэрил Импи – сильный гонщик, он выигрывал крупные гонки, дважды побеждал на Туре Даун Андер. Мы также надеемся на опыт, который Дэрил принесёт в нашу команду. Он может быть дорожным капитаном на Тур де Франс. Свою карьеру он начинал вместе с Крисом Фрумом в Barloworld. Надеемся, что Дэрил станет верным союзником Криса, и мы вместе впишем команду в историю Тура».

 

  Карл Фредрик Хаген переходит в команду Israel Start-Up Nation после двух сезонов в команде Lotto Soudal. Карьера Хагена необычна. До 2013 года он занимался лыжными гонками, а затем переключился на маунтин-байк. В шоссейный велоспорт Карл Фредрик Хаген пришёл в 2015 году, когда ему было 23 года, и четыре года выступал в континентальной команде. И только в прошлом году он стал гонщиком команды Мирового тура.

 

  В велокоманде Israel Start-Up Nation Карл Фредрик Хаген будет помогать Криса Фруму на Гранд-турах, а сам поборется за генеральную классификацию на других многодневных гонках. В прошлом году Хаген занял 8-е место в общем зачёте на Вуэльте Испании.

 

  Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «В первый год в команде Мирового тура Карл Фредрик проявил себя как незаурядный гонщик, вошёл в десятку сильнейших на нескольких многодневных гонках, включая Вуэльту Испании. Мы считаем, что у него большой потенциал. Он сможет учиться и набираться опыта, помогая другим нашим гонщикам, а также получит свой шанс в гонках, включая Гранд-туры. Я ценю его отношение – он трезво оценивает свои силы и ставит перед собой чёткие цели на будущее вместе с нами».

 

  Карл Фредрик Хаген: «С нетерпением жду, когда начну выступать в команде с такими амбициями. Будет интересно интегрироваться в новую команду, которая ещё не раскрыла полностью свой потенциал. Жду, когда буду выполнять свои задачи и получу возможность бороться за высокие результаты в генеральной классификации и на этапах, а также буду поддерживать капитанов команды в горах.

 

  Я хорошо чувствую себя на коротких и более взрывных подъёмах. В разделке я выступаю всё лучше, что заставляет продвигаться ещё дальше в этом направлении. Мне 28 лет, но чувствую, что мне ещё многому надо научиться».

 

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Теги к статье: Дэрил Импи Карл Фредрик Хаген Carl Fredrik Hagen Daryl Impey Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 09:45 | Регистрация: 4.01.2018

    Импи - это хорошо. Но когда Порта собираетесь подписывать?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 10:55 | Регистрация: 7.12.2014

      Порт уже отказался.

  2. Camel

    Сегодня, 11:34 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Earl57
    Порт уже отказался.


    Фрум, видимо, был недостаточно убедителен.

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Комментарии

  • levonardo
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Nesh
    Роглич вообще собирается где-то набирать форму?
    Цитата: patar
    А демулан?
    Сегодня начинают.
  • patar
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    patar-Фото
    А демулан?
  • Sezar
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    Sezar-Фото
    Погачар едет 2 подряд однодневку. К чему бы это?
  • Nesh
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    Nesh-Фото
    Роглич вообще собирается где-то набирать форму?
  • RVL
    Первая победа Мадса Педерсена ... (3)
    RVL-Фото

    Опять же , команда сработала на 200%

  • Camel
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    Camel-Фото

    В спискок претендентов вошёл Мохорич. Из каких соображений? В отрыв ему не дадут уйти те, кто из отрывов здесь побеждал, а как спринтер он просто не рассматривается.

  • Camel
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (12)
    Camel-Фото

    Цитата: veloliveuser
    ...приравнивается к нашему "извиняюсь" = признаю за собой + эмоциональный, личный, человеческий момент/окрас. а мы ждем "юридическое" признание?

    "Извиняюсь" всегда звучит как оскорбление, поскольку является безапелляционным. Прощения просят, а не констатируют факт.

  • salomon
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: motte
    Парни, элита мирового спринта, конечно есть голубая кровь пелотона, со своей неординарной психикой, но здесь явное убийство и нет ему оправдания.
    Оправданий нет, а вот обьяснение есть... Деньги и слава ! И ради этого многие готовы на всё. И на подлость в том числе.
  • Camel
    Дэрил Импи и Карл Фредрик Хаге ... (3)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Порт уже отказался.


    Фрум, видимо, был недостаточно убедителен.

  • Серафим
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (12)
    Серафим-Фото
    В 82 году на ЧМ по футболу в полуфинале вратарь сборной Германии Шумахер сломал Баттистона, который выходил к воротам. Когда Баттистон пробил( кстати, мимо, рядом со штангой) Шумахер был в 4 метрах от француза, но выскочил наперерез и прямой ногой шипами врезался ему в лицо. Баттистон упал и отключился. Несколько выбитых зубов, сломанная челюсть, ЧМТ, компр. перелом шейных позвонков.
    Харальду Шумахеру не показали даже желтую карточку. Я смотрел и был в шоке, вся Франция была в шоке.
    И большинство французов считало, что Шумахера нужно судить. По антипатиям Гитлер сильно отставал от Шумахера.
    И ничего не было. Так что успокойтесь - и сейчас ничего не будет.

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