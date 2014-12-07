Дэрил Импи и Карл Фредрик Хаген переходят в команду Israel Start-Up Nation

Дэрил Импи и Карл Фредрик Хаген будут выступать в велокоманде Israel Start-Up Nation с 2021 года

35-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи (Daryl Impey), 28-летний норвежский гонщик Карл Фредрик Хаген (Carl Fredrik Hagen) подписали двухлетние контракты (до конца 2022 года) с израильской велокомандой Мирового тура Israel Start-Up Nation. А 28-летний канадский гонщик Джеймс Пикколи (James Piccoli) продлил контракт с израильской командой на два года.

На протяжении почти всей профессиональной карьеры, с 2012 года, Дэрил Импи выступает в австралийской команде Mitchelton-Scott (Orica GreenEDGE). В 2013 году он стал первым велогонщиком из ЮАР, надевшим жёлтую майку лидера, а в 2019 году выиграл этап Тур де Франс. В команде Israel Start-Up Nation Импи будет работать в качестве «супердоместика» и дорожного капитана гонки.

Дэрил Импи: «Я решил начать заново. Чувствую, что мне необходимо выйти из зоны комфорта команды Mitchelton-Scott. С этой командой у меня связаны прекрасные воспоминания, в ней ко мне пришёл большой успех, и появились близкие друзья. Не хватает слов благодарности за то, что с ними у меня так хорошо сложилась карьера.

Решение далось нелегко, я долго обдумывал его. Но захватывает возможность работы с новой командой, с новой энергией и амбициями. Самая главная причина – вызов, который меня ждёт в Israel Start-Up Nation. Поговорив с руководством команды и её совладельцем Силваном Адамсом, я понял, что они во мне как в гонщики видят другие стороны. Я получу возможность стать лидером, а также дорожным капитаном. На мне будет больше ответственности, это будет важный для меня вызов.

Не так часто получаешь возможность выступать в команде с одним из величайших велогонщиков. Поэтому когда Крис мне позвонил и сказал, что полагается на меня, что хочет видеть меня на своей стороне, я это оценил, потому что он, действительно, так считает. Я давно знаю его, наши карьеры совершили полный круг – мы вместе начинали в Barloworld, а теперь продолжим в Israel Start-Up Nation. Я знаю, что он хочет выиграть ещё один Тур де Франс. Будет великолепно не только стать частью команды, но и сыграть в ней важную роль».

Сильван Адамс, совладелец команды: «Дэрил Импи – сильный гонщик, он выигрывал крупные гонки, дважды побеждал на Туре Даун Андер. Мы также надеемся на опыт, который Дэрил принесёт в нашу команду. Он может быть дорожным капитаном на Тур де Франс. Свою карьеру он начинал вместе с Крисом Фрумом в Barloworld. Надеемся, что Дэрил станет верным союзником Криса, и мы вместе впишем команду в историю Тура».

Карл Фредрик Хаген переходит в команду Israel Start-Up Nation после двух сезонов в команде Lotto Soudal. Карьера Хагена необычна. До 2013 года он занимался лыжными гонками, а затем переключился на маунтин-байк. В шоссейный велоспорт Карл Фредрик Хаген пришёл в 2015 году, когда ему было 23 года, и четыре года выступал в континентальной команде. И только в прошлом году он стал гонщиком команды Мирового тура.

В велокоманде Israel Start-Up Nation Карл Фредрик Хаген будет помогать Криса Фруму на Гранд-турах, а сам поборется за генеральную классификацию на других многодневных гонках. В прошлом году Хаген занял 8-е место в общем зачёте на Вуэльте Испании.

Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «В первый год в команде Мирового тура Карл Фредрик проявил себя как незаурядный гонщик, вошёл в десятку сильнейших на нескольких многодневных гонках, включая Вуэльту Испании. Мы считаем, что у него большой потенциал. Он сможет учиться и набираться опыта, помогая другим нашим гонщикам, а также получит свой шанс в гонках, включая Гранд-туры. Я ценю его отношение – он трезво оценивает свои силы и ставит перед собой чёткие цели на будущее вместе с нами».

Карл Фредрик Хаген: «С нетерпением жду, когда начну выступать в команде с такими амбициями. Будет интересно интегрироваться в новую команду, которая ещё не раскрыла полностью свой потенциал. Жду, когда буду выполнять свои задачи и получу возможность бороться за высокие результаты в генеральной классификации и на этапах, а также буду поддерживать капитанов команды в горах.

Я хорошо чувствую себя на коротких и более взрывных подъёмах. В разделке я выступаю всё лучше, что заставляет продвигаться ещё дальше в этом направлении. Мне 28 лет, но чувствую, что мне ещё многому надо научиться».