Нильс Политт подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

Ниль Политт переходит в команду Bora-hansgrohe

26-летний немецкий велогонщик, уроженец Кёльна Нильс Политт, подписал трёхлетний контракт с командой Bora-hansgrohe, куда перейдёт в 2021 году после сезона в команде Israel Start-Up Nation. На счету Политта 2-е место на Париж-Рубэ-2019, победа на этапе Тура Германии, призовое место в общем зачёте Тура Германии. Нильс Политт должен усилить команду Bora-hansgrohe на классиках.

Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Великолепно, что всё, наконец, сработало. Не секрет, что мы и раньше интересовались Нильсом. Думаю, последовательность действий нашей команды в конце концов убедила его. Как немецкая команда высшего уровня, мы, конечно, хотели бы видеть в нашем составе всех лучших немецкий велогонщиков, хотя мы также ищем и таланты из других стран.

Мы не ставим целью стать национальной командой Германии, наша задача – выиграть Мировой тур. Нильс, конечно, будет жизненно важен для нашей команды на классики. Но мы также видим, что у него самого большой потенциал. В ближайшие годы мы хотим полностью раскрыть его способности, как уже у нас получилось с такими гонщиками как Паскаль, Эму и Макс».

Нильс Политт: «Я безмерно счастлив. Это как воссоединиться с другом детства. Мне было легко принять решение. Я уже много лет знаком с несколькими гонщиками команды, с нетерпением жду, когда начну вместе с ними выступать.

В следующем году у нас будет невероятно сильная команда на классики. Для меня это непривычно, потому что в последние несколько лет на классиках я был скорее одиноким воином. Тактически у нас будет много вариантов. То, что Ральфу Денку удалось добиться за несколько лет, очень впечатляет. Bora-hansgrohe – одна из сильнейших команд. Надеюсь, смогу в ней продолжать прогрессировать как гонщик».