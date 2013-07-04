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Нильс Политт подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

Ниль Политт переходит в команду Bora-hansgrohe

Нильс Политт подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

 

 

  26-летний немецкий велогонщик, уроженец Кёльна Нильс Политт, подписал трёхлетний контракт с командой Bora-hansgrohe, куда перейдёт в 2021 году после сезона в команде Israel Start-Up Nation. На счету Политта 2-е место на Париж-Рубэ-2019, победа на этапе Тура Германии, призовое место в общем зачёте Тура Германии. Нильс Политт должен усилить команду Bora-hansgrohe на классиках.

 

  Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Великолепно, что всё, наконец, сработало. Не секрет, что мы и раньше интересовались Нильсом. Думаю, последовательность действий нашей команды в конце концов убедила его. Как немецкая команда высшего уровня, мы, конечно, хотели бы видеть в нашем составе всех лучших немецкий велогонщиков, хотя мы также ищем и таланты из других стран.

 

  Мы не ставим целью стать национальной командой Германии, наша задача – выиграть Мировой тур. Нильс, конечно, будет жизненно важен для нашей команды на классики. Но мы также видим, что у него самого большой потенциал. В ближайшие годы мы хотим полностью раскрыть его способности, как уже у нас получилось с такими гонщиками как Паскаль, Эму и Макс».

 

  Нильс Политт: «Я безмерно счастлив. Это как воссоединиться с другом детства. Мне было легко принять решение. Я уже много лет знаком с несколькими гонщиками команды, с нетерпением жду, когда начну вместе с ними выступать.

 

  В следующем году у нас будет невероятно сильная команда на классики. Для меня это непривычно, потому что в последние несколько лет на классиках я был скорее одиноким воином. Тактически у нас будет много вариантов. То, что Ральфу Денку удалось добиться за несколько лет, очень впечатляет. Bora-hansgrohe – одна из сильнейших команд. Надеюсь, смогу в ней  продолжать прогрессировать как гонщик».

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Теги к статье: Нильс Политт Nils Politt Israel Start-Up Nation BORA - hansgrohe

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  1. Rokka

    Сегодня, 00:32 | Регистрация: 23.01.2016

    Надеюсь Нильс наконец выстрелит во всю обойму! Бора умеет раскрывать молодые немецкие таланты

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:15 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Нильсу! И пусть у Боры все будет хорошо в ближайшие годы.

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