Майкл Вудс и Патрик Бевин переходят в велокоманду Israel Start-Up Nation

Майкл Вудс, Патрик Бевин и Себастьян Бервик – новые велогонщики команды Israel Start-Up Nation

33-летний канадский велогонщик Майкл Вудс (Michael Woods) и 29-летний новозеландский велогонщик Патрик Бевин (Patrick Bevin) подписали контракт с велокомандой Мирового тура Israel Start-Up Nation. Майкл Вудс, который выступает в команде Джонатана Воутерса F Pro Cycling (Cannondale) на уровне Мирового тура пять лет, должен стать правой рукой Криса Фрума и усилить команду в 2021 году.

Свой шанс Майкл Вудс получит на классиках. Канадский гонщик совершил полный цикл в своей карьере, так как в Israel Start-Up Nation вновь будет работать со своим тренером Пауло Сальданья (Paulo Saldanha) и совладельцем команды Israel Start-Up Nation Сильваном Адамсом, которые и привели его в профессиональный шоссейный велоспорт.

За годы выступления в команде Джонатана Воутерса Майкл Вудс одержал 4 победы, в том числе выиграл классику Милан-Турин в 2019 и этап Вуэльты Испании в 2018, а также финишировал на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж, становился бронзовым призёром чемпионата мира в 2018 году.

Майкл Вудс: «Я стал профессиональным велосипедистом благодаря Пауло и Сильвану. Впервые встретился с Пауло в 2013, и он немедленно взял меня под своё крыло. Он убедил меня уйти с обеих моих работ (я был банковским служащим и работал в веломагазине). Он же сказал мне, что у меня есть способности стать профессионалом в велоспорте.

Из-за возраста, а на тот момент мне было 27 лет, я был слишком стар для получения гранта от правительства или для того, чтобы попасть в любительскую команду. Мне было трудно найти оправдания для того, чтобы бросить работу. Но Пауло познакомил меня с Сильваном. Они оба поверили в меня, когда никто не верил, и спонсировали меня. Благодаря их поддержке и вере я смог подняться на профессиональный уровень и добиться результатов.

Я провёл со Slipstream Sports (EF Education First) пять прекрасных лет. Мне было трудно решиться покинуть этот проект. Однако, я перехожу в команду к Пауло и Сильвану, которые верили в меня с первого дня. Я рад, что смогу также поверить в их проект и стать частью команды Israel Start-Up Nation в 2021 году».

Пауло Сальданья: «Я работал с Майклом более шести лет. В лагере в Квебеке заметил его мощность, когда он только начинал становиться велогонщиком. Пока он прогрессировал, его поддерживала и поддерживает B2ten, организация, которая помогает спортсменам высшего уровня из Канады. Майкл будет сильным оружием нашей команды. У него великолепные способности, он может бороться за победы на высшем уровне, а также отлично впишется в культуру команды и окажет на неё положительное влияние».

Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start-Up Nation: «Мне особенно приятно приветствовать Майкла в нашей команде. Я знаю его с тех пор, когда он только становился профессионалом. Я следил за его спортивным развитием. Он будет незаменимым супердоместиком для Криса Фрума на Тур де Франс в следующем году, а также сыграет не менее важную роль как наш лидер на классиках и Монументах велоспорта. Добро пожаловать, Вудси, я с радостью смотрю в наше будущее!»

Патрик Бевин подписал двухлетний контракт с командой Israel Start-Up Nation. Последние три года он выступал в команде Джима Очовича CCC (BMC). Бевин проявил себя сильным раздельщиком, занял 4-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в 2019 году, дважды становился чемпионом Новой Зеландии в разделке, одержал победу на этапе Тура Даун Андер.

Патрик Бевин: «Мне нравится индивидуальная гонка на время. Мне хочется совершенствоваться в этой дисциплине, проявить максимум своих способностей в цветах команды Israel Start-Up Nation. Мне всегда хочется быть полезным команде. С расширенной программой гонок и целей, которые будут у меня в Israel Start-Up Nation, с моими универсальными способностями я смогу помогать команде добиваться как можно более высоких результатов.

У команды высокие цели, желание расти и конкурировать на самых крупных велогонках мира. Это вдохновляет. Они прогрессируют, уделяют внимание культуре команды, создают невероятно приятную атмосферу, поэтому мне хочется стать гонщиком Israel Start-Up Nation».

Кьелль Карлстрём, спортивный директор команды Israel Start-Up Nation: «За последние несколько лет Патрик показал, что обладает потенциалом выступать как на многодневных велогонках, так и в разделках. Мы считаем, что он станет важным гонщиком в построении структуры вокруг Криса Фрума. В то же время у него будет шанс проявить себя в других гонках».

Команда Israel Start-Up Nation также подписала 3-летний контракт с 20-летним австралийским гонщиком Себастьяном Бервиком (Sebastian Berwick), в котором команда видит потенциал горняка уровня Мирового тура и генеральщика. Лёгкий австралиец (59 кг при росте 175 см) не был заметен за два года выступления на континентальном уровне (в команде St George Continental Team), но проявил себя в январе этого года на гонке Herald Sun Tour, где стал 2-м в общем зачёте и лучшим молодым гонщиком.

Кьелль Карлстрём, спортивный директор команды: «Себастьян сможет многому научиться у наших лидеров Криса Фрума и Дэна Мартина. Он будет развиваться с ними, посмотрим, как далеко он сможет пойти в ближайшие годы».