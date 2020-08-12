VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Вудс и Патрик Бевин переходят в велокоманду Israel Start-Up Nation

Майкл Вудс, Патрик Бевин и Себастьян Бервик – новые велогонщики команды Israel Start-Up Nation

 

 

  33-летний канадский велогонщик Майкл Вудс (Michael Woods) и 29-летний новозеландский велогонщик Патрик Бевин (Patrick Bevin) подписали контракт с велокомандой Мирового тура Israel Start-Up Nation. Майкл Вудс, который выступает в команде Джонатана Воутерса F Pro Cycling (Cannondale) на уровне Мирового тура пять лет, должен стать правой рукой Криса Фрума и усилить команду в 2021 году.

 

Майкл Вудс и Патрик Бевин переходят в велокоманду Israel Start-Up Nation

 

  Свой шанс Майкл Вудс получит на классиках. Канадский гонщик совершил полный цикл в своей карьере, так как в Israel Start-Up Nation вновь будет работать со своим тренером Пауло Сальданья (Paulo Saldanha) и совладельцем команды Israel Start-Up Nation Сильваном Адамсом, которые и привели его в профессиональный шоссейный велоспорт.

 

  За годы выступления в команде Джонатана Воутерса Майкл Вудс одержал 4 победы, в том числе выиграл классику Милан-Турин в 2019 и этап Вуэльты Испании в 2018, а также финишировал на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж, становился бронзовым призёром чемпионата мира в 2018 году.

 

  Майкл Вудс: «Я стал профессиональным велосипедистом благодаря Пауло и Сильвану. Впервые встретился с Пауло в 2013, и он немедленно взял меня под своё крыло. Он убедил меня уйти с обеих моих работ (я был банковским служащим и работал в веломагазине). Он же сказал мне, что у меня есть способности стать профессионалом в велоспорте.

 

  Из-за возраста, а на тот момент мне было 27 лет, я был слишком стар для получения гранта от правительства или для того, чтобы попасть в любительскую команду. Мне было трудно найти оправдания для того, чтобы бросить работу. Но Пауло познакомил меня с Сильваном. Они оба поверили в меня, когда никто не верил, и спонсировали меня. Благодаря их поддержке и вере я смог подняться на профессиональный уровень и добиться результатов.

 

  Я провёл со Slipstream Sports (EF Education First) пять прекрасных лет. Мне было трудно решиться покинуть этот проект. Однако, я перехожу в команду к Пауло и Сильвану, которые верили в меня с первого дня. Я рад, что смогу также поверить в их проект и стать частью команды Israel Start-Up Nation в 2021 году».

 

  Пауло Сальданья: «Я работал с Майклом более шести лет. В лагере в Квебеке заметил его мощность, когда он только начинал становиться велогонщиком. Пока он прогрессировал, его поддерживала и поддерживает B2ten, организация, которая помогает спортсменам высшего уровня из Канады. Майкл будет сильным оружием нашей команды. У него великолепные способности, он может бороться за победы на высшем уровне, а также отлично впишется в культуру команды и окажет на неё положительное влияние».

 

  Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start-Up Nation: «Мне особенно приятно приветствовать Майкла в нашей команде. Я знаю его с тех пор, когда он только становился профессионалом. Я следил за его спортивным развитием. Он будет незаменимым супердоместиком для Криса Фрума на Тур де Франс в следующем году, а также сыграет не менее важную роль как наш лидер на классиках и Монументах велоспорта. Добро пожаловать, Вудси, я с радостью смотрю в наше будущее!»

 

  Патрик Бевин подписал двухлетний контракт с  командой Israel Start-Up Nation. Последние три года он выступал в команде Джима Очовича CCC (BMC). Бевин проявил себя сильным раздельщиком, занял 4-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в 2019 году, дважды становился чемпионом Новой Зеландии в разделке, одержал победу на этапе Тура Даун Андер.

 

  Патрик Бевин: «Мне нравится индивидуальная гонка на время. Мне хочется совершенствоваться в этой дисциплине, проявить максимум своих способностей в цветах команды Israel Start-Up Nation. Мне всегда хочется быть полезным команде. С расширенной программой гонок и целей, которые будут у меня в Israel Start-Up Nation, с моими универсальными способностями я смогу помогать команде добиваться как можно более высоких результатов.

 

  У команды высокие цели, желание расти и конкурировать на самых крупных велогонках мира. Это вдохновляет. Они прогрессируют, уделяют внимание культуре команды, создают невероятно приятную атмосферу, поэтому мне хочется стать гонщиком Israel Start-Up Nation».

 

  Кьелль Карлстрём, спортивный директор команды Israel Start-Up Nation: «За последние несколько лет Патрик показал, что обладает потенциалом выступать как на многодневных велогонках, так и в разделках. Мы считаем, что он станет важным гонщиком в построении структуры вокруг Криса Фрума. В то же время у него будет шанс проявить себя в других гонках».

 

  Команда Israel Start-Up Nation также подписала 3-летний контракт с 20-летним австралийским гонщиком Себастьяном Бервиком (Sebastian Berwick), в котором команда видит потенциал горняка уровня Мирового тура и генеральщика. Лёгкий австралиец (59 кг при росте 175 см) не был заметен за два года выступления на континентальном уровне (в команде St George Continental Team), но проявил себя в январе этого года на гонке Herald Sun Tour, где стал 2-м в общем зачёте и лучшим молодым гонщиком.   

 

 Кьелль Карлстрём, спортивный директор команды: «Себастьян сможет многому научиться у наших лидеров Криса Фрума и Дэна Мартина. Он будет развиваться с ними, посмотрим, как далеко он сможет пойти в ближайшие годы».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods EF Pro Cycling Israel Start-Up Nation Патрик Бевин

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    SportSpirit-Фото
    Прикольно, если так. Да-да, какие-то птички в желтом вроде)

    Но хочется наслаждаться сегодняшними гонками, пока они есть.
  • Rokka
    Швейцария не сможет провести ч ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: RVL
    В Беларусь
    стадион простаивает  и вируса нет
    И бесплатный массаж резиновыми валиками
  • Freejazz
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    Freejazz-Фото

    Кроме англоязычных комментаторов, которые его расписали. Просто все привыкли видеть большее от Алафилиппа и Вальверде. Про тренерский разум - что-то там про осень и домашнюю птицу...

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    SportSpirit-Фото

    Кажется, коллективный тренерский разум JV переигрывает аналогичный у Ineos и всех остальных) атаки Ван Арта сегодня на финише не ожидал, пожалуй, никто. 

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Пока не плохо ,чего то похожего и ожидал, хотя ставил на победу Алафилипа Вальверде или Йейтца , совершенно забыв про Ван Арта . завтра начнется квадрология. Что-то мне кажется скорости будут сумасшедшие ... Роглич так =болезненно= реагирует на рывки соперников ... это ни есть здорово... Вообще Джамбо хочеться сравнить с игроком в покер, которому почему-то хочеться играть с открытыми картами.

  • RVL
    Швейцария не сможет провести ч ... (4)
    RVL-Фото

    В Беларусь

    стадион простаивает  и вируса нет

  • GTX
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    GTX-Фото
    Джамбо схитрили немножно, Ван Арт перед финишем шел предпоследним колесом типо развозит Роглича и тут оп и пошел спринтовать
  • Гонщик
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Висма просто издевается на всеми командами. Хаха.Инеос отпад. Не быть им первыми на Туре. Однозначно. Ладно Фрум бедолага..поломанный весь. Но где ваш хваленный Томас? Просто на Туре будет вопрос стоять кто поднимется на первую ступень из состава Джамбо Висма? Вот и все.
    Роглич может улететь куда нибуть так же как и Фрум , вело непредсказуем .

  • Astanaforever
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    Astanaforever-Фото
    Луц молодец..набирает форму. Должен брать этап на туре. Это его цель.
  • drevgen
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    drevgen-Фото

    Тур 3 недели, через 3 недели. Заранее никто не побеждает.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 августа

Tejay Van Garderen (EF Pro Cycling)

Julen Amezqueta (Caja Rural - Seguros RGA)

Romain Cardis (Total Direct Energie)

Nicholas Dlamini (NTT Pro Cycling)

13 августа

Damien Howson (Mitchelton-Scott)

Grega Bole (Bahrain McLaren)

Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation)

Luca Pacioni (Androni Giocattoli)

Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling)

Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (74)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)