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Совладелец велокоманды Israel Start-Up Nation о подписании Криса Фрума

Сильван Адамс: «Крис Фрум будет выступать в команде Israel Start-Up Nation до конца карьеры»

 

 

   Велокоманда Israel Start-Up Nation, с 2015 года прошедшая путь от континентальной до команды Мирового тура, заключила один из самых крупных контрактов в пелотоне, подписав четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума.

 

 

  Сильван Адамс (Sylvan Adams), совладелец команды Israel Start-Up Nation, был инициатором проведения старта Джиро д’Италия в Израиле в 2018 году, построил первый в Израиле крытый велодром в 2019 году, в 2020 руководил слиянием с командой Katusha и вывел свою команду на уровень Мирового тура, а теперь планирует одержать победу на Тур де Франс с Крисом Фрумом.

 

  В интервью Cyclingnews и VeloNews Сильван Адамс признался, что не планировал подписывать 35-летнего британского гонщика, пока в мае не появились новости, что Крис Фрум обдумывает уход из команды Ineos.

 

   Сильван Адамс: «Всё началось только несколько недель назад. Не помню, когда точно, но у нас состоялся разговор, который привёл к этому решению. Мы и мечтать не могли, что Крис Фрум может быть доступен, хотя у него и истекал контракт. Это был наш шанс. Мы описали ему философию команды, атмосферу, в которую он попадёт. Полагаю, ему это очень понравилось.

 

  Понятно, что контракт Криса с его нынешней командой закончится 31 декабря, поэтому я не могу давать никаких комментариев. Сказать нечего, потому что Ineos имеет все права выступать в гонках с Крисом, пока действует его контракт. Посмотрим, какие гонки он поедет, как поедет, возьмут ли его в состав на Тур де Франс или на другие Гранд-туры. Они решают, я же в этом случае буду таким же болельщиком, как и все.

 

  В нашем пресс-релизе написано, что Крис останется с нами до конца карьеры. Мы имеем в виду, что он будет выступать в нашей команде до тех пор, пока у него будет желание продолжать карьеру. Он очень и очень спокоен по поводу своих возможностей выступать, так что мы пришли к взаимопониманию.

 

  Не могу раскрывать конкретные условия контракта, потому что это конфиденциальная информация, но продолжительность контракта зависит от желания Криса Фрума выступать в гонках, так что впереди ещё много лет. На этом мы основывали соглашение.

 

Он пришёл в велоспорт довольно поздно, так что фактически он немного моложе, чем другие велогонщики в этом же возрасте.

 

  Мы проверяли все до единого показатели тех кандидатов, с которыми вели переговоры. Изучали мощность каждого. Мы бы поступили точно так же, если бы даже Крис Фрум был моложе и не потерял прошлый сезон из-за травмы. Мы хотим знать, что собой представляет велогонщик и каковы его способности. Потому что ты можешь видеть его в велогонке, но не знать, какой он на самом деле.

 

  У нас потрясающий спортивный директор, отвечающий за выступление. Он изучил все показатели, сравнил Криса с другими спортсменами, показатели которых у нас имелись. Поэтому мы были совершенно спокойны – данные Криса точно такие же, какие должны быть у такого чемпиона».

 

  В интервью VeloNews Сильван Адамс рассказал, что Крис Фрум получит в велокоманде Israel Start-Up Nation всю необходимую поддержку. На данный момент из 30 гонщиков состава команды только 12 имеют контракты на 2021 год. И лишь четверо из них – Дэн Мартин, Андре Грайпель, Мадс Вюрц Шмидт и Маттиас Брэндле прежде выступали на Тур де Франс.

 

  Сильван Адамс: «Мы подпишем много гонщиков, которые будут помогать Крису Фруму. Чтобы выиграть Тур де Франс, нужна очень сильная команда. Мы уже заключили несколько контрактов на следующий сезон, не только с Крисом.

 

  Сейчас мы не можем объявить о новых спонсорах, но они точно будут. Наш фонд заработной платы существенно вырастет. Я бы сказал, что наш бюджет будет «средним» по пелотону и вполне приличным для команды Мирового тура. Но мы не на уровне Ineos.

 

  С производителем велосипедов Factor у нас контракт на один год. Есть вероятность, что мы проведём переговоры с другими производителями велосипедов. С велосипедами Factor всё в полном порядке, просто мы увеличиваем бюджет и будем искать возможность заключить хорошую сделку на 2021 году, будь то Factor или кто-то ещё.

 

  Мы не скрываем, что надеемся и ждём, как Крис Фрум войдёт в историю велоспорта с нашей командой. Этим летом он собирается бороться за пятый титул победителя Тур де Франс, а затем, возможно, за шестой или даже больше. И я так говорю не потому, что только я так оптимистично настроен. Ожидания базируются на его решимости и таланте. Я уверен, что мы выиграем Тур де Франс с Крисом Фрумом, что напишем историю с этой командой».

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Теги к статье: Israel Start-Up Nation Крис Фрум Chris Froome Ineos

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Комментарии

  • uran
    Альберто Контадор установил ре ... (8)
    uran-Фото
    Ого, Конта крут,мог бы с Вальверде ещё гонять. И я сегодня размялся, 70 км со средней 30, но ветер был беспощадный :))
  • uran
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (15)
    uran-Фото
    Да мы все поняли, что Ремко сопляк желторотый, а Винченсо ветеран некоронованный, вот только после 20 этапа тдф как ему трудно далась победа мне вообще с трудом представляется его взятие ГТ. Откровенное лизоблюдство, понятно.
  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор установил ре ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда его, Контадоровский, максимализм при нем)

    950-метровый отрезок подъёма, который называется ‘Silla del Rey’, находится на редко используемой дороге по соседству с перевалом Навасеррада. Средний градиент ‘Silla del Rey’ составляет 13%, максимальный достигает 20%. Подъём и спуск этого сектора  Альберто Контадор преодолевал 78 раз. В общей сложности было пройдено 148 км.

    Что тут сказать - "мы не ищем легких путей.." moil

  • RVL
    Альберто Контадор установил ре ... (8)
    RVL-Фото

    Получается, норм вел, можно брать

  • explosiveua
    Альберто Контадор установил ре ... (8)
    explosiveua-Фото

    Вообще не удивлен. Король:)

  • rude_rider
    Крис Фрум переходит в велокома ... (22)
    rude_rider-Фото
    Круто..хотя я думал что к арабам в бахрейн пойдет
  • rude_rider
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (15)
    rude_rider-Фото
    Аж прослезился.. Столько тут нибали в статье про Ремко
  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (15)
    Sezar-Фото

    Что касается Ремко, то мне главное, чтобы он Польшу невредимым проехал..

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (15)
    Earl57-Фото
    Нежелание Нибали говорить о своих шансах на гонке - это мучительная, болезненная память о Рио. Когда его объявляли главным фаворитом и он был великолепно готов, но все рухнуло за 10 км до финиша. И он все эти годы наотрез отказывается говорить о том, что тогда случилось. Энао говорил, что наехал на бордюр. Нибали в своем падении он не обвинял.
    С тех пор Винченцо сильно не любит, когда его называют фаворитом.
    А вопросы величия его реально не волнуют. Он еще в 2016 году после того кризиса на Джиро сказал: Я понял, что в Италии меня будут любить независимо от того, выигрываю я или проигрываю. И Винченцо обрел душевный покой. Постиг дзен, как выразился один комментатор на сайклигньюс.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (15)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    А что с ней не так? Не вижу повода для такой бурной радости :)).

    Ремко сказал, что не поедет групповую гонку на ЧЕ потому что она слишко быстро после разделки. Всего через день. Чрезмерная нагрузка на организм. Если для него две однодневных гонки через день это "слишком быстро", то как он собирается ехать на победу в трехнедельной гонке, где надо быть на максимуме 21 день всего с двумя выходными? Где всего один плохой день становится роковым для генерала.

    А, вот где собака зарыта:). Это действительно серьезно. Но недельки он уже выигрывал таки. Думаю Лефевр не форсирует события. Ремко равномерно будет прибавлять во всех компонентах. Универсало-раздельщики прогрессируют долго. В отличие от горняков. Может на Джиро и будет несколько джорнатт в этот раз. Дальше их будет меньше и меньше.да и умения распределять силы тоже прибавится. В будущее трехнедельщика Ремко верю, хотя насчет характера сказано верно.

    Насчет Нибали-это все кокетство:). Это самый универсальный и умный гонщик пелотона. Салим Макеев с Группеты вообще ставит его выше Фрума и Конты. Ничего удивительного, если он выиграет Джиро. Он всегда в самом себе находил бездну ресурсов там, где никто из соперников ничего не видел.

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