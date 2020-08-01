Совладелец велокоманды Israel Start-Up Nation о подписании Криса Фрума

Сильван Адамс: «Крис Фрум будет выступать в команде Israel Start-Up Nation до конца карьеры»

Велокоманда Israel Start-Up Nation, с 2015 года прошедшая путь от континентальной до команды Мирового тура, заключила один из самых крупных контрактов в пелотоне, подписав четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума.

Сильван Адамс (Sylvan Adams), совладелец команды Israel Start-Up Nation, был инициатором проведения старта Джиро д’Италия в Израиле в 2018 году, построил первый в Израиле крытый велодром в 2019 году, в 2020 руководил слиянием с командой Katusha и вывел свою команду на уровень Мирового тура, а теперь планирует одержать победу на Тур де Франс с Крисом Фрумом.

В интервью Cyclingnews и VeloNews Сильван Адамс признался, что не планировал подписывать 35-летнего британского гонщика, пока в мае не появились новости, что Крис Фрум обдумывает уход из команды Ineos.

Сильван Адамс: «Всё началось только несколько недель назад. Не помню, когда точно, но у нас состоялся разговор, который привёл к этому решению. Мы и мечтать не могли, что Крис Фрум может быть доступен, хотя у него и истекал контракт. Это был наш шанс. Мы описали ему философию команды, атмосферу, в которую он попадёт. Полагаю, ему это очень понравилось.

Понятно, что контракт Криса с его нынешней командой закончится 31 декабря, поэтому я не могу давать никаких комментариев. Сказать нечего, потому что Ineos имеет все права выступать в гонках с Крисом, пока действует его контракт. Посмотрим, какие гонки он поедет, как поедет, возьмут ли его в состав на Тур де Франс или на другие Гранд-туры. Они решают, я же в этом случае буду таким же болельщиком, как и все.

В нашем пресс-релизе написано, что Крис останется с нами до конца карьеры. Мы имеем в виду, что он будет выступать в нашей команде до тех пор, пока у него будет желание продолжать карьеру. Он очень и очень спокоен по поводу своих возможностей выступать, так что мы пришли к взаимопониманию.

Не могу раскрывать конкретные условия контракта, потому что это конфиденциальная информация, но продолжительность контракта зависит от желания Криса Фрума выступать в гонках, так что впереди ещё много лет. На этом мы основывали соглашение.

Он пришёл в велоспорт довольно поздно, так что фактически он немного моложе, чем другие велогонщики в этом же возрасте.

Мы проверяли все до единого показатели тех кандидатов, с которыми вели переговоры. Изучали мощность каждого. Мы бы поступили точно так же, если бы даже Крис Фрум был моложе и не потерял прошлый сезон из-за травмы. Мы хотим знать, что собой представляет велогонщик и каковы его способности. Потому что ты можешь видеть его в велогонке, но не знать, какой он на самом деле.

У нас потрясающий спортивный директор, отвечающий за выступление. Он изучил все показатели, сравнил Криса с другими спортсменами, показатели которых у нас имелись. Поэтому мы были совершенно спокойны – данные Криса точно такие же, какие должны быть у такого чемпиона».

В интервью VeloNews Сильван Адамс рассказал, что Крис Фрум получит в велокоманде Israel Start-Up Nation всю необходимую поддержку. На данный момент из 30 гонщиков состава команды только 12 имеют контракты на 2021 год. И лишь четверо из них – Дэн Мартин, Андре Грайпель, Мадс Вюрц Шмидт и Маттиас Брэндле прежде выступали на Тур де Франс.

Сильван Адамс: «Мы подпишем много гонщиков, которые будут помогать Крису Фруму. Чтобы выиграть Тур де Франс, нужна очень сильная команда. Мы уже заключили несколько контрактов на следующий сезон, не только с Крисом.

Сейчас мы не можем объявить о новых спонсорах, но они точно будут. Наш фонд заработной платы существенно вырастет. Я бы сказал, что наш бюджет будет «средним» по пелотону и вполне приличным для команды Мирового тура. Но мы не на уровне Ineos.

С производителем велосипедов Factor у нас контракт на один год. Есть вероятность, что мы проведём переговоры с другими производителями велосипедов. С велосипедами Factor всё в полном порядке, просто мы увеличиваем бюджет и будем искать возможность заключить хорошую сделку на 2021 году, будь то Factor или кто-то ещё.

Мы не скрываем, что надеемся и ждём, как Крис Фрум войдёт в историю велоспорта с нашей командой. Этим летом он собирается бороться за пятый титул победителя Тур де Франс, а затем, возможно, за шестой или даже больше. И я так говорю не потому, что только я так оптимистично настроен. Ожидания базируются на его решимости и таланте. Я уверен, что мы выиграем Тур де Франс с Крисом Фрумом, что напишем историю с этой командой».