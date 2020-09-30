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Велокоманда Lotto Soudal не стала продлевать контракты с десятью велогонщиками

10 велогонщиков команды Lotto Soudal остались без контрактов

 

  Согласно правилам UCI (статья  9 Совместного соглашения) в случае, если команда не продляет контракт с гонщиком, он должен быть письменно уведомлен об этом до 30 сентября в год истечения контракта.

 

  Такое письмо, по сообщениям бельгийского издания Het Laatste Nieuws, получили 10 гонщиков велокоманды Lotto Soudal – 39-летний австралийский велогонщик Адам Хансен, 36-летний польский велогонщик Томаш Марчински, 34-летний бельгийский велогонщик Сандер Арме, 34-летний бельгийский велогонщик Николас Мас, 31-летнй бельгийский велогонщик Йелле Валлайс, 29-летний бельгийский гонщик Тосх ван дер Санде, 29-летний нидерландский велогонщик Бриан ван Гутем, 26-летий британский велогонщик Джонатан Диббен, 25-летний бельгийский гонщик Реми Мерц и 23-летний норвежский гонщик Расмус Иверсен.

 

  Генеральный менеджер команды Lotto Soudal Джон Леланг в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Дело не в бюджете, а в философии. Когда я стал руководителем команды, сказал, что мы будем выбирать молодых гонщиков. Зачем нам любительская команда, если мы просто будем отпускать тех гонщиков? Все гонщики, которых мы развиваем, получают предложения от других команд Мирового тура. Некоторые, например, Андреас Крон, уже себя проявили. Они не придут ради минимального контракта».

 

  22-летний датский велогонщик Андреас Крон в этом году стал победителем этапа Тура Люксембурга, где занял 5-е место в общем зачёте, а также стал призёром чемпионата Дании в групповой гонке. Он подписал с командой  Lotto Soudal двухлетний контракт и начнёт выступать с 2021 года.

 

Тим Велленс продлил контракт с Lotto Soudal в апреле, у Калеба Юэна и его развозящего Роджера Клюге, а также Яспера Де Бёйста контракты до конца 2022 года, Томас Де Гендт продлил контракт в июле этого года.

 

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Теги к статье: Lotto Soudal

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    velodoctor-Фото

    Стельвио вчера

    Стельвио вчера (

  • patar
    BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4)
    patar-Фото
    здесь тоже катается
  • velodoctor
    Велокоманда Circus-Wanty Gober ... (3)
    velodoctor-Фото

    Как думаете это связано с массовым уходом гонщиков из лотто, возможно часть из них перейдет сюда. 

    Цитата: levonardo
    Интересно, что будет С действующими контактами гонщиков. По идее подписаны они с Континум Спортс, нет? Может знает кто?

       Я думаю у кого действущие контракты с ССС перейдут в новую команду, если конечно по взаимному согласию не разойдутся. Во всяком случае с К-Альпецин так было.

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    В этом году ФВ сразу после после Тура и ЧМ и аккурат перед Джиро. Еще и осенью эта арденская классика состоится раньше северных, так сказать перво_открывающая. Так повезло (ей) или нет? Уй требует ответа))) Рискну поставить на Ричи Порта.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (13)
    M-07-Фото

    Больше всего буду переживать за Власова, конечно. Очень хорош он в этом сезоне, надеюсь, первый свой ГТ он хорошо проедет, если у него провалов не будет, то вполне может за тройку биться.

    Из остальных больше всего симпатизирую Крошвайку, хочеся, чтобы он взял ГТ наконец, и особенно Джиро.

  • Ser Gio
    BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4)
    Ser Gio-Фото

    Цитата: patar

    А где же Кэв?

    Я думаю пора Кэву по-тихоньку заканчивать. Как нам бы этого не хотелось, к сожалению, можно сказать что у спринтеров полностью сменилось поколение. Прошло всего-то 5 лет с тех пор, как доминировала великая тройка Грайпель, Кэв и Киттель, сейчас же на арене молодые львы. Что касается зубров, один уже вовсе закончил, Гориллы и Пушечного ядра также давненько не наблюдали впереди, хотя еще катаются. Хотя тот-же Андре имеет долгострочный контракт. Говорят, спринтеры под конец карьеры могут переродиться в неплохих классиков, но смотря на результаты тех же кроссменов-доминаторов, думается что и там нету шансов.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    Earl57-Фото

    Там еще Турмале на Вуэльте в этот день.
    И помимо мужского Рубэ первый в истории женский будет. Так что не один, два Париж-Рубэ. 25 октября уже окрестили супер-днем в велоспорте.

  • Earl57
    Винченцо Нибали – капитан вело ... (1)
    Earl57-Фото

    Нибали 23-й грантур едет. Из участников этого Джиро больше только у Адама Хансена - 29-й будет. Но Хансен за генерал не боролся. А у Нибали помимо 4-х побед на ГТ, 7 вторых мест и 7 третьих. Вот где опыт! 

     

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    Серафим-Фото

      Не нравится мне, что последний этап на Джиро и Париж-Рубе в один день. Ладно был бы этап дружбы, символический. А так разделка и вполне может быть, что решающая. 

     Что, придется раз-два-яйца?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Состав велокоманды Astana на Д ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Этот феллине Флоп не слабее вилеллы. Дай то бог что бы я ошибался

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4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
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