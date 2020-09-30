Велокоманда Lotto Soudal не стала продлевать контракты с десятью велогонщиками

10 велогонщиков команды Lotto Soudal остались без контрактов

Согласно правилам UCI (статья 9 Совместного соглашения) в случае, если команда не продляет контракт с гонщиком, он должен быть письменно уведомлен об этом до 30 сентября в год истечения контракта.

Такое письмо, по сообщениям бельгийского издания Het Laatste Nieuws, получили 10 гонщиков велокоманды Lotto Soudal – 39-летний австралийский велогонщик Адам Хансен, 36-летний польский велогонщик Томаш Марчински, 34-летний бельгийский велогонщик Сандер Арме, 34-летний бельгийский велогонщик Николас Мас, 31-летнй бельгийский велогонщик Йелле Валлайс, 29-летний бельгийский гонщик Тосх ван дер Санде, 29-летний нидерландский велогонщик Бриан ван Гутем, 26-летий британский велогонщик Джонатан Диббен, 25-летний бельгийский гонщик Реми Мерц и 23-летний норвежский гонщик Расмус Иверсен.

Генеральный менеджер команды Lotto Soudal Джон Леланг в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Дело не в бюджете, а в философии. Когда я стал руководителем команды, сказал, что мы будем выбирать молодых гонщиков. Зачем нам любительская команда, если мы просто будем отпускать тех гонщиков? Все гонщики, которых мы развиваем, получают предложения от других команд Мирового тура. Некоторые, например, Андреас Крон, уже себя проявили. Они не придут ради минимального контракта».

22-летний датский велогонщик Андреас Крон в этом году стал победителем этапа Тура Люксембурга, где занял 5-е место в общем зачёте, а также стал призёром чемпионата Дании в групповой гонке. Он подписал с командой Lotto Soudal двухлетний контракт и начнёт выступать с 2021 года.

Тим Велленс продлил контракт с Lotto Soudal в апреле, у Калеба Юэна и его развозящего Роджера Клюге, а также Яспера Де Бёйста контракты до конца 2022 года, Томас Де Гендт продлил контракт в июле этого года.