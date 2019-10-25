Спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step об инциденте с Жулианом Алафилиппом на Туре Фландрии-2020

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:29
Том Стилс: «Мы поняли, что Жулиан может справиться с Туром Фландрии»
Дебют Жулиана Алафилиппа на Туре Фландрии в радужной майке чемпиона мира закончился неудачно – падением и сходом. Но спортивный директор велокоманды Elegant – Quick-Step Том Стилс (Tom Steels) видит и положительный итог выступления 28-летнего французского велогонщика. Команда убедилась, что Тур Фландрии – классика, в которой в будущем Жулиан Алафилипп сможет добиться успеха. После финиша Тура Фландрии-2020 Том Стилс оценил выступление Алафилиппа.
Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images/Deceuninck-Quick Step Team
Том Стилс: «Мы стартовали с большой уверенностью в Жулиане, но и вопрос оставался, потому что он впервые участвовал в Туре Фландрии. Да, он был в очень хорошей форме, что показал, выиграв Brabantse Pijl-2020. Но Фландрия – совсем другая гонка. Нам не терпелось посмотреть, как он справиться с такой тяжёлой дистанцией.
Мы знали, что Ван Арт и Ван дер Пул – фавориты. Поэтому Тим (Деклерк) начал тянуть в голове позже, чем обычно, только перед первым брусчаточным сектором. Ив (Лампарт) и Зденек (Штыбар) тоже подключились, помогая догонять отрыв. Когда отрыв больше не был опасен, мы вернулись к изначальному плану.
Жулиан сегодня был спокоен, впечатлил при первом прохождении Ауде Кваремонта. Даже Ив сказал после гонки, что не верил глазам, видя как проходит подъём Жулиан. Он невероятно атаковал несколько раз на брусчатке, и даже на равнине был активен последние 50 км, старался создать просвет, что и сделал.
К сожалению, он не смог бороться за победу из-за инцидента, случившегося за 35 км до финиша. В велоспорте много рисков, некоторые из которых надо убрать из гонок. Мы не будем указывать пальцем, мы никого не обвиняем. Просто напоминаем, что мотоциклист должен был быть более осторожен. Они должны давать гонщикам больше пространства для манёвра. Из того, что произошло, надо извлечь уроки, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Очень жаль, что мы и гонка вот так потеряли чемпиона мира. Он был в блестящей форме, получилась бы великолепная битва трёх претендентов за победу.
С другой стороны, мы поняли, что Жулиан может справиться с этой выматывающей гонкой, что очень многообещающе. Ещё один итог – команда была на острие событий, всегда впереди. Очень жаль, что мы не сможем проехать Париж-Рубэ.
Мы полностью понимаем ситуацию, но также знаем, что Зденек, Ив, Каспер или Флориан могли бы бороться за победу в следующее воскресенье, если бы классика состоялась».
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