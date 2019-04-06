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Филипп Жильбер, Боб Юнгельс, Зденек Штыбар о стратегии команды на Туре Фландрии-2019

Гонщики команды Deceuninck-Quick Step о старте на Туре Фландрии-2019

 

 

  В этом сезоне перед одной из крупнейших и важнейших классик, Туром Фландрии, команда Патрика Лефевра Deceuninck – Quick Step одержала победы в 20 гонках, включая Милан-Сан-Ремо, Страде Бьянке, Омлоп Хет Ниусблад и Е3 Харельбеке.

 

 У команды четыре лидера - Филипп  Жильбер. Зденек Штыбар, Ив  Лампарт и Боб Юнгельс.   На пресс-конференции они поделились своими мыслями по поводу предстоящего старта на Туре Фландрии-2019.

 

 

 

 

 

 

Photo (с)  Luc Claessen/Getty Images

 

  Зденек Штыбар: «Я сделал всё, чтобы выйти на старт в воскресенье в полной готовности. Рад, что меня называют одним из серьёзных претендентов, надеюсь, что гонка пройдёт хорошо и удача будет на нашей стороне. Это не только одна из самых важных гонок сезона, но и классика, которую вся наша команда любит больше всего. Мы уверены и решительно настроены продолжать борьбу как «Стая волков».

Даже во времена, когда нашим лидером был Том Боонен, команда никогда не работала только на него. У нас есть четыре гонщика, способных победить в гонке, в этом наше главное преимущество.

 

  Не думаю, что на нас большое давление ожиданий. Возможно, так кажется со стороны, но Патрик Лефевр не приходит перед гонкой в автобус, чтобы сказать нам, что мы должны выиграть. Никогда такого не слышал.

 

  Конечно, выиграть хочет каждый. Но в этом году мы уже победили на многих красивых гонках, благодаря чему перед стартом Тура Фландрии мы находимся в комфортном положении. Если мы не выиграем, то просто скажем, что кто-то был сильнее, или что мы совершили ошибку, из которой надо вынести урок. Всякое случается, это спорт.

 

  И нам точно не важно, кто первым атакует, потому что это было бы слишком просто. Не важно, кто выиграет, сила команды в том, что мы можем работать друг на друга. У нас нет зависти».  

 

  Филипп Жильбер: «Конечно, моя подготовка к Туру Фландрии-2019 была не лучшей. Я заболел перед гонкой, которая является важной целью. Но надеюсь, что мне удастся что-то сделать. Как вы видите, наш состав силён, в нём много талантливых гонщиков, способных атаковать. Мы снова должны с умом провести гонку, чтобы в финале рассчитывать на несколько гонщиков, потому что численное преимущество – это всегда лучшее, что может быть».

 

  Боб Юнгельс: «Мой уровень перед Фландрией даёт уверенность. Я очень хорошо тренировался зимой, отлично подготовился в Колумбии. Я впервые поеду Тур Фландрии, и горжусь, что со мной ребята, чьи имена называются среди фаворитов.

 

  Самое важное, что я выучил из бельгийских классик, что на хорошей позиции необходимо быть как можно раньше. На Омлоп, даже перед Вольвенбергом уже пошла борьба. Невозможно продвинуться вперёд на последних пяти километрах перед подъёмом. То же самое и на других классиках.

У нас никогда не было проблем с тем, кого считать лидером. На Е3 я попытался, а когда понял, что у меня больше нет шансов на победу, то отработал на своего товарища по команде.

 

  У всех в команде есть шанс, другое дело, будем ли мы им пользоваться или нет. Все знают наверняка, что есть один или два товарища по команде, которые сильнее остальных. Поэтому в общении нам надо быть честными друг с другом. Думаю, эта стратегия всегда работает в нашей команде.

 

  Монументы – всегда особенные гонки, не похожие на другие классики. Возможно, их дистанция подходит мне даже больше. Кто-то может быть более внимательным, и это, возможно, даёт мне небольшой шанс начать раньше остальных, особенно при такой команде, которая есть у нас. Но я не слишком задумываюсь о победе. Просто постараюсь поехать свою гонку, в финале за 50 км многое может случиться».

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Теги к статье: Philippe Gilbert Bob Jungels Zdenek Stybar Филипп Жильбер Боб Юнгельс Зденек Штыбар Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Giro di Sicilia

7 апреля 2019

Tour des Flandres

8 - 13 апреля 2019

Itzulia Basque Country

10 апреля 2019

Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • Rokka
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Rokka-Фото
    Ивер опять сидел на колесе за 10м до финиша?
  • Бакеша
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Бакеша-Фото
    Ну скоко можно - как будто второе место вечно закреплено за Лу Лу )) может быть ему надо было чуть раньше до холмика атаковать?
  • opaque
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 4 (3)
    opaque-Фото
    Где результаты со временем?
  • uran
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (6)
    uran-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не слишком ли ему задатком раздали кучу дифирамбов? Свеча яркая быстрее сгорает, однако. А в пелетоне такие лохи, да?
    Почитать не? Адри ван дер Пул закончил интервью шуткой, в которой есть доля правды: «Лучше, если он подождёт до следующего года, а не выиграет всё в этом».
  • Starch27
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (6)
    Starch27-Фото

    Ван Дер Пул хорош, но его переквалификация в брусчаточника выглядит странновато. До этого постоянно трубили, что это новая нидерландская надежда на АГР.

  • Taxa19
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Taxa19-Фото
    Все атаки астаны пасли
  • Николай Н.
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 4 (3)
    Николай Н.-Фото

    Что за дела. Королевский этап и не показали. Вот только здесь увидел результат.

  • Astanaforever
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Хоть астана на пьедестале. Жаль не хватило Лулу. Подготовка этим составом на послезавтра на тур страны Басков, плюс к ним присоединятся Фульсанг и Луценко.
  • levonardo
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 4 (3)
    levonardo-Фото
    Младший братишка посмелее старшого будет. От Власова ожидал большего, но тоже неплохо. Американец вообще молодец, отличная гонка.
  • 0x5F375A86
    Тур Страны Басков-2019. Превью (4)
    0x5F375A86-Фото

    Для универсалов маршрут только до последних двух этапов. На них из универсалов имеют шансы выжить только, Алафилипп, Квято и Томас. Учитывая, что последние два уже сделают себе преймущество на разделке, можно их считать фаворитами, ну и еще братья Изагирре должны показать себя.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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