Филипп Жильбер, Боб Юнгельс, Зденек Штыбар о стратегии команды на Туре Фландрии-2019

Гонщики команды Deceuninck-Quick Step о старте на Туре Фландрии-2019

В этом сезоне перед одной из крупнейших и важнейших классик, Туром Фландрии, команда Патрика Лефевра Deceuninck – Quick Step одержала победы в 20 гонках, включая Милан-Сан-Ремо, Страде Бьянке, Омлоп Хет Ниусблад и Е3 Харельбеке.

У команды четыре лидера - Филипп Жильбер. Зденек Штыбар, Ив Лампарт и Боб Юнгельс. На пресс-конференции они поделились своими мыслями по поводу предстоящего старта на Туре Фландрии-2019.

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Зденек Штыбар: «Я сделал всё, чтобы выйти на старт в воскресенье в полной готовности. Рад, что меня называют одним из серьёзных претендентов, надеюсь, что гонка пройдёт хорошо и удача будет на нашей стороне. Это не только одна из самых важных гонок сезона, но и классика, которую вся наша команда любит больше всего. Мы уверены и решительно настроены продолжать борьбу как «Стая волков».

Даже во времена, когда нашим лидером был Том Боонен, команда никогда не работала только на него. У нас есть четыре гонщика, способных победить в гонке, в этом наше главное преимущество.

Не думаю, что на нас большое давление ожиданий. Возможно, так кажется со стороны, но Патрик Лефевр не приходит перед гонкой в автобус, чтобы сказать нам, что мы должны выиграть. Никогда такого не слышал.

Конечно, выиграть хочет каждый. Но в этом году мы уже победили на многих красивых гонках, благодаря чему перед стартом Тура Фландрии мы находимся в комфортном положении. Если мы не выиграем, то просто скажем, что кто-то был сильнее, или что мы совершили ошибку, из которой надо вынести урок. Всякое случается, это спорт.

И нам точно не важно, кто первым атакует, потому что это было бы слишком просто. Не важно, кто выиграет, сила команды в том, что мы можем работать друг на друга. У нас нет зависти».

Филипп Жильбер: «Конечно, моя подготовка к Туру Фландрии-2019 была не лучшей. Я заболел перед гонкой, которая является важной целью. Но надеюсь, что мне удастся что-то сделать. Как вы видите, наш состав силён, в нём много талантливых гонщиков, способных атаковать. Мы снова должны с умом провести гонку, чтобы в финале рассчитывать на несколько гонщиков, потому что численное преимущество – это всегда лучшее, что может быть».

Боб Юнгельс: «Мой уровень перед Фландрией даёт уверенность. Я очень хорошо тренировался зимой, отлично подготовился в Колумбии. Я впервые поеду Тур Фландрии, и горжусь, что со мной ребята, чьи имена называются среди фаворитов.

Самое важное, что я выучил из бельгийских классик, что на хорошей позиции необходимо быть как можно раньше. На Омлоп, даже перед Вольвенбергом уже пошла борьба. Невозможно продвинуться вперёд на последних пяти километрах перед подъёмом. То же самое и на других классиках.

У нас никогда не было проблем с тем, кого считать лидером. На Е3 я попытался, а когда понял, что у меня больше нет шансов на победу, то отработал на своего товарища по команде.

У всех в команде есть шанс, другое дело, будем ли мы им пользоваться или нет. Все знают наверняка, что есть один или два товарища по команде, которые сильнее остальных. Поэтому в общении нам надо быть честными друг с другом. Думаю, эта стратегия всегда работает в нашей команде.

Монументы – всегда особенные гонки, не похожие на другие классики. Возможно, их дистанция подходит мне даже больше. Кто-то может быть более внимательным, и это, возможно, даёт мне небольшой шанс начать раньше остальных, особенно при такой команде, которая есть у нас. Но я не слишком задумываюсь о победе. Просто постараюсь поехать свою гонку, в финале за 50 км многое может случиться».