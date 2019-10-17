Франк Алафилипп и Василис Анастопулос – новые тренеры команды Deceuninck-Quick Step

Франк Алафилипп и Василис Анастопулос пополнили тренерский состав команды Deceuninck-Quick Step

Со следующего сезона в тренерский состав команды Deceuninck-Quick Step войдут 53-летний Франк Алафилипп (Franck Alaphilippe) и 43-летний Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos).

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Франк Алафилипп – двоюродный брат Жулиана Алафилиппа. Франк был велогонщиком, придя в велоспорт в 13 лет, выступал почти до 30 лет, а затем стал тренером. Он работал в тренировочном центре Сан-Аман-Монтрон (Saint-Amand-Montrond), где отвечал за новичков и юниоров. Под руководством Франка Жулиан Алафилипп тренировался с подросткового возраста.

Франк Алафилипп: «Я буду много работать, чтобы помочь команде остаться лучшей в мире и выиграть большинство прекрасных гонок. Моя мечта – помочь гонщику стать чемпионом мира».

Василис Анастопулос был первым греческим профессиональным велогонщиком, 17-кратным чемпионом Греции. Четыре года он изучал спортивную науку, специализируясь на велоспорте, а затем получил стипендию Международного олимпийского комитета для прохождения обучения на получение высшего сертификата для тренера, существующего в велоспорте – диплома UCI (UCI Cycling Diploma). После получения диплома тренера UCI Василис Анастопулос несколько лет был тренером и генеральным менеджером национальной сборной Греции, после чего перешёл работать континентальную команду SEG Racing Academy, где был наставником андеров, переходящих в профессионалы.

Василис Анастопулос: «Для меня огромная честь работать в лучшей команде в мире. С нетерпением жду, когда начну помогать команде достигать цели и продолжать выигрывать».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы объявляли о подписании контрактов с гонщиками перед стартом нового сезона, но приход в команду Франка и Василиса тоже очень важен. У нас уже есть фантастический тренерский состав, что отражают наши результаты очень успешных сезонов. Но чтобы оставаться побеждающими и конкурировать с сильнейшими соперниками, мы должны продолжать развиваться, совершенствоваться. Оба тренера уже доказали, что могут выводить гонщиков на пик формы в самых важных гонках. С нетерпением ждём начала работы с ними и будущих успехов, которые, мы уверены, Василис Анастопулос и Франк Алафилипп помогут нам добиться».