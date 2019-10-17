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Франк Алафилипп и Василис Анастопулос – новые тренеры команды Deceuninck-Quick Step

Франк Алафилипп и Василис Анастопулос пополнили тренерский состав команды Deceuninck-Quick Step   

 

 

  Со следующего сезона в тренерский состав команды Deceuninck-Quick Step войдут 53-летний Франк Алафилипп (Franck Alaphilippe) и 43-летний Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos).

 

Франк Алафилипп и Василис Анастопулос – новые тренеры команды Deceuninck-Quick Step

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

   Франк Алафилипп – двоюродный брат Жулиана Алафилиппа. Франк был велогонщиком, придя в велоспорт в 13 лет, выступал почти до 30 лет, а затем стал тренером. Он работал в тренировочном центре Сан-Аман-Монтрон (Saint-Amand-Montrond), где отвечал за новичков и юниоров. Под руководством Франка Жулиан Алафилипп тренировался с подросткового возраста.

 

  Франк Алафилипп: «Я буду много работать, чтобы помочь команде остаться лучшей в мире и выиграть большинство прекрасных гонок. Моя мечта – помочь гонщику стать чемпионом мира».

 

 

  Василис Анастопулос был первым греческим профессиональным велогонщиком, 17-кратным чемпионом Греции. Четыре года он изучал спортивную науку, специализируясь на велоспорте, а затем получил стипендию Международного олимпийского комитета для прохождения обучения на получение высшего сертификата для тренера, существующего в велоспорте – диплома UCI (UCI Cycling Diploma). После получения диплома тренера UCI Василис Анастопулос несколько лет был тренером и генеральным менеджером национальной сборной Греции, после чего перешёл работать континентальную команду SEG Racing Academy, где был наставником андеров, переходящих в профессионалы.

 

  Василис Анастопулос: «Для меня огромная честь работать в лучшей команде в мире. С нетерпением жду, когда начну помогать команде достигать цели и продолжать выигрывать».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы объявляли о подписании контрактов с гонщиками перед стартом нового сезона, но приход в команду Франка и Василиса тоже очень важен. У нас уже есть фантастический тренерский состав, что отражают наши результаты очень успешных сезонов. Но чтобы оставаться побеждающими и конкурировать с сильнейшими соперниками, мы должны продолжать развиваться, совершенствоваться. Оба тренера уже доказали, что могут выводить гонщиков на пик формы в самых важных гонках. С нетерпением ждём начала работы с ними и будущих успехов, которые, мы уверены, Василис Анастопулос и Франк Алафилипп помогут нам добиться».

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп Франк Алафилипп Василис Анастопулос

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Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Женя вернулся )

    Про Фрум-Берналь:
    "Ну тебя (Фрум) я знаю давно, а этого кота (Берналь) в первый раз вижу" )
    Мы еще не знаем выхлоп Берналя. Посмотрим.

  • VeloVelo
    19-летний Эдо Маас не сможет х ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Водитель, конечно, тоже может быть виноват, если он игнорировал ПДД на гонке (Ему преграждали дорогу, махали, свистели, а он "забил"). 

  • VeloVelo
    19-летний Эдо Маас не сможет х ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, гонка закрывается только после Метлы. Едет последняя машина в караване, которая даёт отмашку "все участники проехали", после этого движение открывается, т.е. маршалы гонки открывают проезд на гоночное шоссе.

    В данном случае произошла накладка. Вина оргов очевидна.

  • VeloVelo
    19-летний Эдо Маас не сможет х ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Зачем ты организуешь гонку,
    если не можешь обеспечить безопасность?
  • SportSpirit
    Тур Гуанси-2019. Этап 2 (2)
    SportSpirit-Фото

    Аккерман-Трентин - под копирочку 2 пьедестала)

     

    Паскалю как-то не очень удаются такие массовые длинные спринты. И сегодня я впервые увидела, как он предъявлял претензии своему фартовому развозящему Зелигу. 

  • Earl57
    19-летний Эдо Маас не сможет х ... (21)
    Earl57-Фото

    Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

    Лучше всего люди знают, что должны делать другие люди. И щедро делятся  своим знанием.

  • Ice
    Тур Гуанси-2019. Этап 2 (2)
    Ice-Фото

    Хороший набор спринтеров, однако) Аккерману майка в утешение за вторые места)))

  • Student
    Маттео Фаббро подписал контрак ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Все пристраиваются катюшевцы кроме российских гонцов. Как это так? Макаров, что ты натворил?
    Если их держали исходя из нац принадлежности, итог очевиден. Думаю, со временем с такой же ситуацией столкнутся и казахские гонщики Астаны.
  • дрокер
    19-летний Эдо Маас не сможет х ... (21)
    дрокер-Фото

    Эта тема стара. Так было с Пантани, он ехал в группетто, его сбила машина, были жуткие переломы. Он вернулся и взял Тур.

    Парню надежды и удачи!

  • Remz
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (39)
    Remz-Фото
    Маршрут ни фига не интересный, где заработать отрыв, если все финишы на первых двух неделях под горой... Так что вся борьба сведется к горной разделке. Можно сразу смотреть 20 й этап. А вот Джиро 2019 была супер, выйграл Карапас... Хотя на него вообще никто не ставил! Вот так интрига! А на ТДФ всё выдумывают и никак не придумали как сделать гонку интересной. Не обязательно чтоб финиш был в супер горе, а надо селективные горы подбирать...

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
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