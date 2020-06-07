Deceuninck-Quick Step проведёт тренировочные сборы для всей велокоманды

В Deceuninck-Quick Step не будут делить команду на группы в тренировочном лагере

Велокоманда Deceuninck-Quick Step готовится к проведению тренировочных лагерей. Первый «постковидный» сбор пройдёт в северной Бельгии, во фламандских Арденнах, с 15 по 17 июня. Команда поселится не в отеле, а в большом доме, где риск внешних контактов будет сведён к минимуму. Врачи Deceuninck-Quick Step протестируют на Covid-19 всех гонщиков и персонал команды или до начала поездки на сбор, или сразу после прибытия, а во время тренировочного лагеря будут применяться строгие меры безопасности.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Кун Пилгрим (Koen Pilgrim), главный тренер команды Deceininck-Quick Step: «Лагерь организуется больше для того, чтобы собрать вместе группу, а не для структурированных тренировочных сессий. Большинство ребят уже несколько недель работают по программе, составленной их тренерами. Мы собираем команду, чтобы провести разведку дорог, которые будут на брусчатых классиках, таких, как Тур Фландрии и Гент-Вевельгем. Хотелось бы провести и разведку Париж-Рубэ, но для этого нужно пересекать границу, а сейчас с этим сложности. Но в любом случае мы хорошо потренируемся. Это нужно прежде всего, чтобы получить удовольствие от совместных тренировок после такого долгого перерыва».

В интервью Een генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр рассказал, что ещё один тренировочный лагерь, на который соберётся вся команда, пройдёт на севере Италии с 6 по 23 июля. Было принято решение не делить команду на три группы, а вместо этого отправить 50 гонщиков и персонал в Италию, в тренировочный лагерь на высоте, в Сан-Пеллегрино.

Патрик Лефевр: «Сначала мы, как и другие команды, планировали разделить гонщиков на три группы. Но не будем этого делать. Италия открыта. Если в отелях будут другие люди, и кто-то заболеет, никогда не узнаешь, кто. Но если все приедут исключительно в один отель, и кто-то заболеет, сразу будет понятно, что это случилось у нас.

Мы собираемся протестировать всех до отъезда. Мы уже начинаем тестирование 9 июня в Вевельгеме. У нас большой дом на колёсах. Каждый будет приезжать и уезжать в своё время. Конечно, такая организация требует денег. Но что поделаешь, так надо».