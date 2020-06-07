VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Deceuninck-Quick Step проведёт тренировочные сборы для всей велокоманды

В Deceuninck-Quick Step не будут делить команду на группы в тренировочном лагере

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step готовится к проведению тренировочных лагерей. Первый «постковидный» сбор пройдёт в северной Бельгии, во фламандских Арденнах, с 15 по 17 июня. Команда поселится не в отеле, а в большом доме, где риск внешних контактов будет сведён к минимуму. Врачи Deceuninck-Quick Step протестируют на Covid-19 всех гонщиков и персонал команды или до начала поездки на сбор, или сразу после прибытия, а во время тренировочного лагеря будут применяться строгие меры безопасности.

 

 

Deceuninck-Quick Step проведёт тренировочные сборы для всей велокоманды

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

 

  Кун Пилгрим (Koen Pilgrim), главный тренер команды Deceininck-Quick Step: «Лагерь организуется больше для того, чтобы собрать вместе группу, а не для структурированных тренировочных сессий. Большинство ребят уже несколько недель работают по программе, составленной их тренерами. Мы собираем команду, чтобы провести разведку дорог, которые будут на брусчатых классиках, таких, как Тур Фландрии и Гент-Вевельгем. Хотелось бы провести и разведку Париж-Рубэ, но для этого нужно пересекать границу, а сейчас с этим сложности. Но в любом случае мы хорошо потренируемся. Это нужно прежде всего, чтобы получить удовольствие от совместных тренировок после такого долгого перерыва».

 

  В интервью Een генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр рассказал, что ещё один тренировочный лагерь, на который соберётся вся команда, пройдёт на севере Италии с 6 по 23 июля. Было принято решение не делить команду на три группы, а вместо этого отправить 50 гонщиков и персонал в Италию, в тренировочный лагерь на высоте, в Сан-Пеллегрино.

 

  Патрик Лефевр: «Сначала мы, как и другие команды, планировали разделить гонщиков на три группы. Но не будем этого делать. Италия открыта. Если в отелях будут другие люди, и кто-то заболеет, никогда не узнаешь, кто. Но если все приедут исключительно в один отель, и кто-то заболеет, сразу будет понятно, что это случилось у нас.

 

  Мы собираемся протестировать всех до отъезда. Мы уже начинаем тестирование 9 июня в Вевельгеме. У нас большой дом на колёсах. Каждый будет приезжать и уезжать в своё время. Конечно, такая организация требует денег. Но что поделаешь, так надо».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Deceuninck-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (1)
    Адриен-Фото

    Две из ведущих команд УЖЕ выставляют на ТДФ ШЕСТЬ капитанов. И наверное, в других нескольких командах будет что-нибудь подобное... Эпично, трагично или комично ? Ведь Дюмулен СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО говорит - "... мы сможем выиграть Тур ... если все члены команды будут работать сообща". НА КОГО ?! Я уже писал - в первую неделю-полторы кто-то из капитанов может проявить себя лучше других. Значит - остальные со-капитаны в эти дни просто обязаны будут пахать на него, умоляя тем самым собственные шансы. А на десятый день с ним случается то, что было с Пино, Йейтсем, Ару и т.п. - он намертво ВСТАЕТ, и соперники ему привозят минут десять - согласитесь, после перерыва больше, чем в полгода, всякое возможно даже с записными лидерами.  И получается - погнавшись за ТРЕМЯ зайцами , упускаются ВСЕ. Ведь  находящиеся в хорошей форме коллеги по капитанству ПОЖЕРТВОВАЛИ все свои шансы ЛУЧШЕМУ, который в конце концов слился... Что это за тактика ? Чтобы уложить противника, надо бить КУЛАКОМ, а не растопыренной пятерней .

  • Серафим
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    Серафим-Фото

      Если не принимать во внимание всякие конспирологические моменты, то Берналь, конечно с высоким потенциалом. Но вот ведь что получается - настало время, когда появилась целая плеяда молодых и рьяных. Стать доминатором на длительное время, когда тебе наступают на пятки, непросто.

      Не было у Фрума такой конкуренции. Команда командой, но не видел, чтобы лидеры других команд были равны во всем Фруминатору.

  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    paindoc-Фото

    Что-то колумбиец последнее время разговорчив стал насчет своих планов на будущие победы в Гранд Турах. С чего бы это?

     

    Ну Карапас выиграл Джиро, этот - ТДФ. И там, и там победу нельзя было назвать победой бесспорного лидера с потенциалом на будущие ГТ. Да, сложились обстоятельства, но лидер потому и лидер, что побеждает несмотря на обстоятельства, а не благодаря им.

  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    paindoc-Фото
    А что Нибали говорил Ару и почему тот сгорел от любви к деньгам?
  • Earl57
    Питер Веенинг подписал контрак ... (2)
    Earl57-Фото

    Вениг крепкий и здоровый мужик. На лидерство в гонках он не претендует, а возить генеральщиков спокойно может еще 2-3 года как минимум. Плюс богатейший опыт, который может передавать молодым. Ну и капризничать не будет, типа это хочу, это не хочу, буду-не буду... Он же хочет контракт на следующий год, значит будет просто вкалывать на 150%. Сильно подозреваю, что Бауке порадел за родного человечка, с которым гонялся в Рабобанке. И при случае замолвил словечко.

     

  • velodoctor
    Питер Веенинг подписал контрак ... (2)
    velodoctor-Фото

    У трека любовь к угасающим гонщикам прямо. Хотя мне венинг лично нравится, рад за него.

  • rude_rider
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    rude_rider-Фото

    чем круче интервью тем интереснее гонка оно же соперничество на предстоящем туре

    а вдруг весь подиум за ними

  • RVL
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    RVL-Фото

    Ждать не долго

  • Rokka
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    Rokka-Фото
    Или случится Ару 2.0
  • RVL
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    RVL-Фото

    Конта походу вновь легализовал лэнса. Ну и себя отчасти)



    Кстати Берналь взял тур очень рано. И сколько гт за карьеру нащелкает будет интересно наблюдать

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 июня

Steven Kruijswijk (Team Jumbo - Visma)

Victor Langellotti (Burgos - BH)

8 июня

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

Jeremy Bellicaud (Circus - Wanty-Gobert)

9 июня

Guillaume Martin (Cofidis)

Stephen Williams (Bahrain McLaren)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (17)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)