Жулиан Алафилипп провёл разведку маршрута Тура Фландрии

Велокоманда Deceuninck-Quick Step провела первый тренировочный сбор

Сегодня, 18 июня, велокоманда Deceuninck-Quick Step завершает первый «постковидный» трёхдневный тренировочный лагерь, в котором приняли участие Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), Каспер Асгрен (Kasper Asgreen), Давиде Баллерини (Davide Ballerini), Сэм Беннетт (Sam Bennett), Тим Деклерк (Tim Declercq), Дрис Девенинс (Dries Devenyns), Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen), Боб Юнгельс (Bob Jungels), Ильо Кейссе (Iljo Keisse), Ив Лампарт (Yves Lampaert), Михаэль Мёркёв (Michael Mørkøv), Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), Питер Серри (Pieter Serry), Стейн Стеелс (Stijn Steels), Янник Стемле (Jannik Steimle), Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) и Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe).

Во вторник команда провела разведку дистанции классики Гент-Вевельгем, которая состоится 11 октября. Разделившись на две группы, гонщики изучили несколько дорог, которые раньше не входили в маршрут, а также преодолели легендарный Кеммельберг.

Том Стеелс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Давно мы не тренировались вместе. Непривычно, но пора снова начинать. Каждый гонщик работал по индивидуальной программе, некоторые могли выезжать, кто-то крутил педали дома на Tacx. Но теперь можно работать вместе, ощутить командный дух. Хорошо, что ребята смогли собраться, им нужно побыть в группе, это полезно для настроя. Также мы можем проверить, как пройдёт применение некоторых мер безопасности, которые будут введены, когда сезон начнётся. У нас запланирована разведка брусчатых классик, хотя немного странно проводить её летом».

Каспер Асгрен одержал победу на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне до того, как сезон прервался: «Последние несколько месяцев были довольно скучными, с нетерпением ждал этого тренировочного лагеря, хотел снова всех увидеть. Как только приехал сюда, немного покрутил станок и поехал на Ауде Кваремонт. Было очень приятно вернуться туда, вспомнить о Кюрне-Брюссель-Кюрне, где в тот памятный день мы развалили пелотон.

После такого долгого перерыва кажется, что сейчас уже новый сезон. Здорово быть с ребятами и готовиться к августу. Хотя мне не нравится, что нас встретил дождь, погода сейчас такая же, как у нас в Дании. Календарь предстоит очень насыщенный, поэтому надо рассчитать, как вернуться в форму не только ради пары гонок».

Ив Лампарт: «В маршруте многое изменилось. Разведка новых дорог должна помочь нам в октябре. Немного непривычно ехать здесь в июне, но мне нравится!»

Сильный ливень сократил тренировки в среду, а в последний день сборов команда провела разведку дистанции Тура Фландрии, который пройдёт 18 октября. 28-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп в этом году дебютирует на Туре Фландрии.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Жулиан Алафилипп: «Очень рад снова увидеть моих товарищей по команде, спортивных директоров и персонал. Все были счастливы. В конце концов, «Стая волков» остаётся «Стаей волков», это самое главное.

Разведка Тура Фландрии прошла интересно. Я здесь в первый раз - узнал много нового, получил массу советов, например, от Дриса Девенинса, который живёт недалеко от Ауде Кваремонта, который мы сегодня проходили пару раз. Это великолепный шанс проехать по легендарному маршруту! Все знают, что Тур Фландрии – культовая гонка. Ставить её целью – вызов для меня, и это очень мотивирует. С нетерпением жду, когда приеду сюда через четыре месяца. Не могу предсказать, как получится выступить, но знаю, что буду много работать ради достижения формы, чтобы смог проехать здесь как можно лучше».

Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), тренер команды Deceuninck-Quick Step: «Рад, как прошли эти дни. Для гонщиков сбор был полезен. Они радовались встрече, атмосфера «Стаи волков» осталась прежней. Во время тренировки они не всё время ехали друг за другом, но и соревновались. Сбор – долгожданная перемена после прошедших месяцев, когда они тренировались преимущественно по одиночке.

Мы провели большую разведку Гент-Вевельгем, дважды проехали финальную часть Тура Фландрии. В маршруте есть изменения, поэтому хорошо, что мы посмотрели. Разведка важнее структурированных тренировочных сессий. Подъёмы и секции брусчатки, которые мы преодолели, различались по градиенту и трудности, что довольно тяжело.

Мы знаем, что Жулиан очень силён на коротких подъёмах, но брусчатка – не то же самое. Ему было полезно пройти фламандские брусчатые подъёмы вместе с товарищами по команде. Сейчас у ребят будет пара дней отдыха, после чего они снова начнут тренироваться вместе в нашем следующем тренировочном лагере в Валь ди Фасса (Пассо Сан Пеллегрино)».