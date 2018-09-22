VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав команды Quick Step Floors на командную гонку на время чемпионата мира-2018 в Инсбруке

Состав команды Quick Step Floors на командную гонку на время чемпионата мира-2018 в Инсбруке

 

 

  Бельгийская команда Quick Step Floors – единственный трёхкратный чемпион мира в командной гонке на время, которую выигрывала в 2012, 2013 и 2016 годах. Трое гонщиков, побеждавших в прошлые годы, войдут в состав Quick Step Floors для командной гонки чемпионата мира-2018 в Инсбруке. Это 25-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels), 27-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт (Yves Lampaert) и 34-летний нидерландский гонщик Ники Терпстра (Niki Terpstra). К ним присоединятся 23-летний датский гонщик, нео-про Каспер Асгрен (Kasper Asgreen), 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus) и 24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann).

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Том Стилс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «В этом году маршрут бросает вызов. Он начинается с 40 км по равнине, где нужны сильные моторы, чтобы проехать этот сектор с большой скоростью. После такой долгой секции надо преодолеть 5-километровый подъём. А это значит, что ребята должны уметь держаться и в подъёмах.

 

  Наш состав сбалансирован. Есть гонщики, способные быстро  проходить подъёмы на разделочных велосипедах и оставаться сильными на равнине. Есть более тяжёлые ребята, которые хороши на равнине, но в подъёме им будет тяжело. Маршрут не слишком сложен технически, но после подъёма, особенно на финальных пяти – шести километрах на дорогах будут островки безопасности, круговые развязки, что потребует концентрации он гонщиков. Они должны отрабатывать смены в хорошем ритме. После подъёма придётся на максимально возможной скорости ехать до самого финиша.

 

  Командная гонка на время чемпионата мира много значит для Quick Step Floors. Мы трижды побеждали в этой дисциплине, были наверху. Конечно, мы хотим финишировать с сильным результатом, ведь это будет последний чемпионат мира, где в командной гонке поборются профессиональные команды. У нас сильный состав гонщиков, у которых командная гонка чемпионата мира была отмечена как одна из важнейших гонок сезона. Мы готовы бороться изо всех сил. Мы мотивированы на этот финальный выпуск командной гонки чемпионата мира, сделаем всё, что в наших силах».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Quick Step Floors чемпионат мира по велоспорту UCI Road World Championships Road World Championships командная гонка на время TTT командная разделка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

22 - 30 сентября 2018

UCI Road World Championships (Innsbruck-Tirol)


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • paziz
    Трансферные новости пелотона-2 ... (34)
    paziz-Фото
    Цитата: Двс
    Цитата: Cristal
    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Цитата: AzaKonta
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона



    Похоже, всё, так и останется, баг не устраняется.
    В какой то день с телефона все норм отображалось, потом опять название команд пропало.
    20 сентября, названий команд нету
  • Серафим
    Трульс Корсет завершает профес ... (6)
    Серафим-Фото

     Лучше стать хорошим профессионалом в каком-то другом деле, чем посредственным велосипедистом без особых перспектив. Если бы еще зарплата была такой, чтобы можно было обеспечить себя и семью на дальнейшую жизнь, а так...

      За эти ближайшие 5 - 10 лет, потерянные в велопрофи, можно и отучиться и получить профессию и начать карьеру с твердой почвой под ногами.

  • alexort
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (14)
    alexort-Фото

    Цитата: Student
    А чего вторая Вуэльта? Может все акт первая, второй год в профи.

    И всё-таки вторая для Энрика Вуэльта. В прошлом году обратил на Маса внимание, когда он Контадору помогал вместе с Пантано уезжать от пелотона за 12-13 км до финиша на Англиру (20 этап). Тогда ещё Курдюков сказал, что Мас - протеже или крестник Конты. Примерно за 5 км силы у него закончились, и на финише проиграл Конте примерно 3,5 минуты.

  • Серафим
    Трульс Корсет завершает профес ... (6)
    Серафим-Фото
    Вот-вот, совершенно верно. Сам когда-то думал, вот, велоспорт - это всерьез и надолго. Во время перерыва после небольшой травмы друг уговорил пойти в ДОСААФ прыгнуть с парашютом. Две недели подготовки, первый прыжок - и заболел этим настолько, что выбор профессии даже и не возникал.
    Так что не все крутится вокруг велоколеса.
  • Shalam s Urala
    Трульс Корсет завершает профес ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RexDroid
    вот так мне кажется должны заканчиваться выявления допинга теперь
    кругом у вас черти ( .. почему просто не допустить, что парень вправду попал на лечение и рекомендованную паузу в тренях.. после которой вся картина жизни представилась несско в ином цвете?

    ведь совершенно точно не все одержимы в равной мере? кто-то, как белка, попадает на это колесо - и привет, попался. но кому-то случайная пауза может открыть слегка другие горизонты )

  • alexort
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (14)
    alexort-Фото

    Всех приветствую! Давно не писал. По итогам Вуэльты. Похоже всё-таки грядёт смена поколений, и молодёжь наступает. Ейтс всё-таки сделал важнейший шаг в своей карьере, вырос здорово. Хоть братьям (как британцам) и не симпатизирую, но Саймон - молодец!

    Мас и Лопес - свежая кровь, это здорово! Единственное, мне показалось, что на прошлой Вуэльте Лопес был полегче в горах, а на этой немного тяжеловат.

    Кинтана что-то рано сдал. Что с ним происходит?

    Вальверде в 38 лет просто красавец! Ожидаемо, конечно, его в конце не хватило, но это уже и не важно.

    Отдельно упомяну Мовистар - это просто провал. Как и где они готовили к этой Вуэльте своих горняков (Карапас, Амадор), которые не способны были помочь своим капитанам? И что это за непрофессионализм с Ландой. Так они его просто угробят.

  • Walther
    Максимилиан Шахман подписал ко ... (1)
    Walther-Фото
    Логично...
  • DALMAT
    Трульс Корсет завершает профес ... (6)
    DALMAT-Фото

    На весенних классиках смотрелся неплохо 

  • Earl57
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    Earl57-Фото

    Прикольнее было, как Москон и Барде пытались отвязаться от Поццовиво. На подъеме вроде скинули, он перешел на свой темп и на спуске спокойно догнал. Итальянский комментатор аж взвыл: "Грандиссимо профессионале!!!". На равнине сбросить его молодые уже не смогли. Так и доехали втроем до финиша. Спринтерского рывка у Поццовиво нет, поэтому он и не пытался, спокойно заехал третьим.

    Вообще Поццовиво хороший сезон проводит. Побед нет, но несколько "пьяццоменто", как говорят итальянцы. В том числе 3-е место на чемпионате Италии. 25 попаданий в топ-10.

  • Николай Н.
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Хорошая гонка, хорошая подготовка к ЧМ. Многие просто потренировались, а кое-кто поборолся за победу.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 сентября

Stefan Denifl (Aqua Blue Sport)

Justin Jules (WB Veranclassic - Aqua Protect)

21 сентября

Miguel Angel Benito (Caja Rural - Seguros RGA)

Davide Ballerini (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2018 (111)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)