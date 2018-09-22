Состав команды Quick Step Floors на командную гонку на время чемпионата мира-2018 в Инсбруке

Бельгийская команда Quick Step Floors – единственный трёхкратный чемпион мира в командной гонке на время, которую выигрывала в 2012, 2013 и 2016 годах. Трое гонщиков, побеждавших в прошлые годы, войдут в состав Quick Step Floors для командной гонки чемпионата мира-2018 в Инсбруке. Это 25-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels), 27-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт (Yves Lampaert) и 34-летний нидерландский гонщик Ники Терпстра (Niki Terpstra). К ним присоединятся 23-летний датский гонщик, нео-про Каспер Асгрен (Kasper Asgreen), 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus) и 24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann).

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Том Стилс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «В этом году маршрут бросает вызов. Он начинается с 40 км по равнине, где нужны сильные моторы, чтобы проехать этот сектор с большой скоростью. После такой долгой секции надо преодолеть 5-километровый подъём. А это значит, что ребята должны уметь держаться и в подъёмах.

Наш состав сбалансирован. Есть гонщики, способные быстро проходить подъёмы на разделочных велосипедах и оставаться сильными на равнине. Есть более тяжёлые ребята, которые хороши на равнине, но в подъёме им будет тяжело. Маршрут не слишком сложен технически, но после подъёма, особенно на финальных пяти – шести километрах на дорогах будут островки безопасности, круговые развязки, что потребует концентрации он гонщиков. Они должны отрабатывать смены в хорошем ритме. После подъёма придётся на максимально возможной скорости ехать до самого финиша.

Командная гонка на время чемпионата мира много значит для Quick Step Floors. Мы трижды побеждали в этой дисциплине, были наверху. Конечно, мы хотим финишировать с сильным результатом, ведь это будет последний чемпионат мира, где в командной гонке поборются профессиональные команды. У нас сильный состав гонщиков, у которых командная гонка чемпионата мира была отмечена как одна из важнейших гонок сезона. Мы готовы бороться изо всех сил. Мы мотивированы на этот финальный выпуск командной гонки чемпионата мира, сделаем всё, что в наших силах».