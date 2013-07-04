Состав команды Quick-Step Floors на Тур Фландрии-2018

Филипп Жильбер: «Самое важное, чтобы наша команда одержала победу на Туре Фландрии-2018»

В прошлом году Филипп Жильбер, атаковав за 55 км до финиша, уехал от соперников и впервые в карьере выиграл Тур Фландрии. В этом году 35-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors выйдет на старт под номером 1 и будет защищать свой титул.

Однако у команды Патрика Лефевра всегда есть несколько гонщиков, способных бороться за победу на легендарной классике – Монументе велоспорта. Это и Ники Терпстра, победитель Е3 Харельбеке этого года, и Ив Лампарт, ставший недавно двукратным победителем Дварс дор Фландерен, и Зденек Штыбар, финишировавший в топ-10 на трёх последних брусчатых классиках. Тим Деклерк, Ильо Кейссе и Флориан Сенешаль всегда полностью отдают себя работе на команду и сыграли важную роль во всех семи гонках, выигранных гонщиками команды Quick Step Floors в этом сезоне.

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Филипп Жильбер: «После Гент-Вевельгем я восстановился, и хотя по ощущениям чувствую себя не так, как в прошлом году, форма хорошая, я уверен и готов. Мы всегда брали на себя ответственность в гонке, делали свою работу, вели гонку в том направлении, куда планировали. Конечно, всемером контролировать будет сложно, особенно в первый час, когда напряжение очень велико, но мы уверены в силе нашей команды. В конце концов, самое важное, чтобы наша команда одержала победу».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Не думаю, что есть необходимость повторять, как сильна наша команда, в этом сезоне мы уже доказали, что являемся сплочённой командой, каждый из гонщиков знает, что ему надо делать. У нас есть несколько гонщиков, способных выиграть гонку, и нам нет нужды контролировать других, пусть они контролируют нас. В прошлом году, когда мы атаковали на Мюр ван Герардсберген, люди говорили, что мы сошли с ума. Но мы показали, что атака не была безрассудной. У нас продумано несколько сценариев, все гонщики сфокусированы на своей работе, надеюсь, один из них принесёт нам величайшую радость в конце гонки».

Том Стилс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Все фавориты настолько равны по силам, никто из них не боится атаковать друг друга, поэтому нас ждёт большая битва. Несколько ребят могут ощущать давление от того, что до сих пор не показали результатов, и это часто становится фактором, который влияет на гонку. Если ты уверен в своих силах, то выбираешь свой собственный момент для атаки, но если ты нерешителен, то начинаешь думать, что ещё или слишком рано, или слишком поздно, что играет на руку другим уверенным гонщикам.

С семью гонщиками в составе очень трудно контролировать такую гонку как Тур Фландрии. На других классиках, таких, как Гент-Вевельгем, это было видно, когда отрыв набрал 10-минутное преимущество. Меньше команд хотят брать ответственность, но с другой стороны, из-за узких дорог пелотон ощущает естественное давление, и удерживает высокую скорость всё время, особенно перед секциями брусчатки.

Однако уменьшенный размер команд создаёт вторую проблему – остаётся на одного гонщика меньше для защиты лидеров. Обычно один гонщик защищает каждого одного лидера весь день. Теперь с этим сложнее, поэтому сила команды играет ещё большую роль.

После того, как мы взяли семь побед с шестью разными гонщиками в Бельгии, и, самое главное, когда мы продемонстрировали фантастический командный дух и амбиции, боевой настрой на высоте, мы с нетерпением ждём гонки.

Мы знаем, что будет трудно, потому что это одна из тяжелейших гонок года. Но мы более чем готовы и решительно настроены быть впереди в ключевые моменты и оставить свой след».

Состав команды Quick Step Floors на Тур Фландрии-2018: Tim Declercq, Philippe Gilbert, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar, Niki Terpstra.