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Состав команды Quick-Step Floors на Тур Фландрии-2018

Филипп Жильбер: «Самое важное, чтобы наша команда одержала победу на Туре Фландрии-2018»

 

 

  В прошлом году Филипп Жильбер, атаковав за 55 км до финиша, уехал от соперников и впервые в карьере выиграл Тур Фландрии. В этом году 35-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors выйдет на старт под номером 1 и будет защищать свой титул.

 

  Однако у команды Патрика Лефевра всегда есть несколько гонщиков, способных бороться за победу на легендарной классике – Монументе велоспорта. Это и Ники Терпстра, победитель Е3 Харельбеке этого года, и Ив Лампарт, ставший недавно двукратным победителем Дварс дор Фландерен, и Зденек Штыбар, финишировавший в топ-10 на трёх последних брусчатых классиках. Тим Деклерк, Ильо Кейссе и Флориан Сенешаль всегда полностью отдают себя работе на команду и сыграли важную роль во всех семи гонках, выигранных гонщиками команды Quick Step Floors в этом сезоне.

 

 

Состав команды Quick-Step Floors на Тур Фландрии-2018

 

Состав команды Quick-Step Floors на Тур Фландрии-2018

 

Photo ©  Getty Images

 

 

  Филипп Жильбер: «После Гент-Вевельгем я восстановился, и хотя по ощущениям чувствую себя не так, как в прошлом году, форма хорошая, я уверен и готов. Мы всегда брали на себя ответственность в гонке, делали свою работу, вели гонку в том направлении, куда планировали. Конечно, всемером контролировать будет сложно, особенно в первый час, когда напряжение очень велико, но мы уверены в силе нашей команды. В конце концов, самое важное, чтобы наша команда одержала победу».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Не думаю, что есть необходимость повторять, как сильна наша команда, в этом сезоне мы уже доказали, что являемся сплочённой командой, каждый из гонщиков знает, что ему надо делать. У нас есть несколько гонщиков, способных выиграть гонку, и нам нет нужды контролировать других, пусть они контролируют нас. В прошлом году, когда мы атаковали на Мюр ван Герардсберген, люди говорили, что мы сошли с ума. Но мы показали, что атака не была безрассудной. У нас продумано несколько сценариев, все гонщики сфокусированы на своей работе, надеюсь, один из них принесёт нам величайшую радость в конце гонки».

 

 

  Том Стилс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Все фавориты настолько равны по силам, никто из них не боится атаковать друг друга, поэтому нас ждёт большая битва. Несколько ребят могут ощущать давление от того, что до сих пор не показали результатов, и это часто становится фактором, который  влияет на гонку. Если ты уверен в своих силах, то выбираешь свой собственный момент для атаки, но если ты нерешителен, то начинаешь думать, что ещё или слишком рано, или слишком поздно, что играет на руку другим уверенным гонщикам.

 

  С семью гонщиками в составе очень трудно контролировать такую гонку как Тур Фландрии. На других классиках, таких, как Гент-Вевельгем, это было видно, когда отрыв набрал 10-минутное преимущество. Меньше команд хотят брать ответственность, но с другой стороны, из-за узких дорог пелотон ощущает естественное давление, и удерживает высокую скорость всё время, особенно перед секциями брусчатки.

 

  Однако уменьшенный размер команд создаёт вторую проблему – остаётся на одного гонщика меньше для защиты лидеров. Обычно один гонщик защищает каждого одного лидера весь день. Теперь с этим сложнее, поэтому сила команды играет ещё большую роль.

 

  После того, как мы взяли семь побед с шестью разными гонщиками в Бельгии, и, самое главное, когда мы продемонстрировали фантастический командный дух и амбиции, боевой настрой на высоте, мы с нетерпением ждём гонки.

 

  Мы знаем, что будет трудно, потому что это одна из тяжелейших гонок года. Но мы более чем готовы и решительно настроены быть впереди в ключевые моменты и оставить свой след».

 

Состав команды Quick Step Floors на Тур Фландрии-2018: Tim Declercq, Philippe Gilbert, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar, Niki Terpstra.

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 4.07.2013

    Замечательный состав. Кажется, что кто-то из квиков обязан выиграть. 

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8 апреля 2018

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2018?

Комментарии

  • Адриен
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Адриен-Фото

    Возможно, я ошибаюсь - поправьте - но вроде   решение о дисквалификации принимает федерация на основании заключения WADA. Во всяком случае в других видах спорта. И если спортсмен с ним НЕ СОГЛАСЕН , то тогда он обращается в CAS...  А в этой ситуации  складывается впечатление, что  UCI не желает брать на себя ответственность и принять тведое и единоличное решение, УМЫВАЕТ РУКИ, а WADA и вовсе в стороне, мол, мы предоставили вам результат анализов, а дальше - решайте сами.

  • Адриен
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Адриен-Фото

    Надеюсь, что Нибали повторит успех Милан - Сан Ремо, а Луценко - развеет выраженные в его адрес сомнения...

  • VeloVelo
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Вот интересно - в отношении одних спортсменов "презумпция невиновности"
    действует, в отношении других - нет.


  • VeloVelo
    Состав команды Quick-Step Floo ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Замечательный состав. Кажется, что кто-то из квиков обязан выиграть. 

  • VeloVelo
    Тьеш Бенот – капитан команды L ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Беноот перспективный парень. Ему по зубам Большие Победы.

  • AzaKonta
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    AzaKonta-Фото
    Луценко вообще не торт на северных классиках. На дорогах Фландрии в этом году ничего не показал
  • DIM
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    DIM-Фото
    А васька слушает и ест)))
  • Николай Степаныч
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Для меня загадка, почему Луценко упорно записывают в фавориты северных классик. Нет, было, конечно 3 место на Dwars door Vlaanderen в 2017, но там 200 км всего и состав не настолько звездный.

  • marketbk
    Фабиан Канчелара: "Саган и Ва ... (3)
    marketbk-Фото
    Михаил не надо говорит за всех. Мне например, все равно на его мнение. Как там Ленс написал,привет Луиджи.
  • Brodyazhnik
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Brodyazhnik-Фото

    А что, довод: "Мне надо было, а то проиграл бы" нынче не канает? О времена, о нравы" (с) Как сложно жить (по правилам).

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