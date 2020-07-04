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Мори Вансевенан – новый велогонщик команды Deceuninck - Quick Step

Мори Вансевенан подписал контракт с командой Deceuninck - Quick Step

 

 

  21-летний Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant), первый за 36 лет бельгийский победитель   Giro della Valle d’Aosta, с июля этого года начинает профессиональную карьеру. Он подписал контракт с командой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года.

 

  Переговоры с Мори Вансевенаном, сыном бывшего профессионального велогонщика Вима Вансевенана (Wim Vansevenant), команда Deceuninck-Quick Step провела ещё в прошлом году. Было решено, что Мори Вансевенан присоединится к команде только когда закончит обучение и получит степень бакалавра по электромеханике.

 

 

 

 

Photo© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

 

 

  Мори Вансевенан: «Мне сначала хотелось закончить учёбу, которую невозможно совмещать с карьерой профессионального велогонщика. Очень счастлив, что получил диплом. Это было моим условием. Теперь я спокоен, у меня есть уверенность в будущем. Рано или поздно моя специальность мне пригодится».

 

  Мори Вансевенан до официального присоединения к команде уже  встречался с гонщиками Deceininck-Quick Step во время ежегодного тренировочного сбора в Кальпе и недавно, когда вместе с командой проводил разведку Гент-Вевельгем и Тура Фландрии.

 

  «Мне было очень интересно, но я больше горняк, чем классик. В прошлом году вместе с моей андеровской командой  EFC-L&R-Vulsteke выиграл Джиро делла Валле д’Аоста. Хорошо чувствую себя при прохождении подъёмов, мне нравятся трудные горные этапы. Но будущее покажет, какая роль подходит мне больше. Сначала мне ещё многому предстоит научиться».

 

  В тренировочный лагерь на высоте в Валь ди Фасса Мори Вансевенана приедет уже в качестве велогонщика команды Deceuninck-Quick Step: «В ближайшие недели мне надо будет много наблюдать, слушать, учиться. Надо привыкнуть к новому уровню, способу работы профессионалов. Уверен, мои товарищи по команде мне помогут. Я хорошо себя чувствую с ребятами, в «Стае волков» отличная атмосфера. В команде много бельгийских гонщиков, поэтому мне будет легче адаптироваться. Меня приняли в команду, мечта сбылась».

 

 Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мори отлично выступал в андерах, много раз проявлял талант горняка. Счастлив, что он будет в нашей команде. Он ещё очень молод, поэтому сначала дадим ему время без давления вырасти профессионально. В ближайшее время не ждём от него результатов, хотим, чтобы он просто внимательно наблюдал и учился у более опытных гонщиков.

 

  Его будут просить помогать товарищам по команде, когда необходимо. А если на горном этапе представится шанс проявить себя, мы, конечно, не будем его останавливать.

 

За исключением более опытных гонщиков, таких, как Кейссе и Девенинс, у нас очень молодой состав – Алмейда, Баджиоли, Эвенепул, а теперь вот Вансевенан. Надеюсь каждый год присоединять к составу молодых гонщиков. Таким образом мы постепенно омолодим «Стаю волков» и подготовимся на будущее».

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Теги к статье: Мори Вансевенан Mauri Vansevenant Deceuninck - Quick Step

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Комментарии

  • uran
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (20)
    uran-Фото

    Эра "лилипутов" настает. Эвенепул Пидкок Погачар ниже среднестатистического, а в пелотоне самые амбициозные и перспективные. Эти ребята в гору будут сбрасывать всех, а на прямиках оставшихся горняков.

  • paindoc
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (20)
    paindoc-Фото
    а началось все с этого: Виктор Кампенартс пробует воздействие маски, сокращающей поступление кислорода
  • Серафим
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    Серафим-Фото
    Хотелось бы уточнить - 7 зеленых маек у Сагана.
  • VeloVelo
    Трудности с возвращением в Евр ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Карапасу запретят выехать в Европу? )
    Очередная "журналистская бла-блатина".

    Все биги будут на ТДФ.

  • patar
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    patar-Фото
    Не совсем понимаю, чем Петя, так сильно отличается от победителей гран-туров? 5 раз в зелёной майке ТДФ - это ли не показатель?. Он просто за очки борется, а не за время. Да, к тому же, недавно публиковали новости о заработках гонцов в пелотоне. И, если я ничего не путаю, Саган оказался самым высокооплачиваемым гонщиком или больше всего за год заработал. Не помню точно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Итальянцы о медийности в велоспорте

    Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...
    Не только пресса но и зрители, и пишущие форумчане))

    Ролик о иностранцах, англосаксах и выходцах из СССР ?????
  • Astanaforever
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Чего, чего, а харизмы у Пети не занимать. Мало таких в пелотоне. Поэтому и медийности у него на порядок выше, допустим , чем у победителей грантуров и гонцов с миллионными контрактами. Шоумен. Че сказать.
  • Astanaforever
    Велокоманда Deceuninck – Quick ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хоть так как то размочить сезон. Да уж
  • motte
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    motte-Фото

    Что сказать, красавчег!

    Двигай бизнес, когда в масть и молодой-:)

  • sergejdriver
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (20)
    sergejdriver-Фото

    Время вас рассудит) К чему этот бесполезный спор? Кому то нравится Рэмко, кому то нет. А самому Рэмко плевать на мнение и того и другого))

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