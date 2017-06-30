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Дэйв Брэйлсфорд: «Настало время подумать о следующих пяти годах команды»

Глава велокоманды Ineos Grenadiers: «Пора подумать о новом подходе»

 

  На двух Гранд-турах - Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020, лидеры команды Ineos Grenadiers, стартовавшие в качестве претендентов на борьбу за победу, сошли с гонки по разным причинам. Британская велокоманда доминировала на Тур де Франс последние десять лет, но в этом году ни один из гонщиков Ineos Grenadiers не поднялся на подиум в Париже.

 

  В следующем сезоне Крис Фрум, принёсший команде четыре победы на Тур де Франс, две победы на Вуэльте Испании и победу на Джиро д’Италия, уходит.

 

  Также покидает команду и главный исполнительный директор (CEO) Фрэн Миллар (Fra Millar), проработавшая с Дэйвом Брэйлсфордом 11 лет. Фран Миллар переходит работать CEO в компанию Belstaff, принадлежащую владельцу команды Ineos Джим Рэтклиффу.  

 

   Объявляя о своём уходе, Фран Миллар сказала: «Покидать спорт, в котором я росла, было тяжело. Но оставлять команду, которую я помогала строить, собирать невероятный персонал и гонщиков, которых я искренне люблю, разбивает мне сердце. Однако мне сделали предложение, бросающее мне потрясающий новый вызов. Отказываться от него было бы глупо.

 

  Последние 11 лет со Sky/Ineos были нереальными. Мне приходится щипать себя, чтобы убедиться, что всё это, действительно, случилось. Были взлёты на неописуемую, невероятную высоту, и разрывающие сердце падения. Я бы не стала менять ни дня из прошлого».

 

 

Дэйв Брэйлсфорд: «Настало время подумать о следующих пяти годах команды»  Глава команды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйсфорд в интервью Het Nieuwsblad подчеркнул, что команда должна «заново открыть себя».

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Когда находишь путь к победе, продолжаешь его придерживаться. Мы продолжали работать, опустив головы, и не заметили, как нас обогнали другие команды. Теперь не можем позволить себе дальше работать так, как делали раньше.

 

  Мы должны признать, что нас обошли. Настало время для другого подхода, время сделать шаг назад и подумать о предстоящих пяти годах».

 

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Теги к статье: Дэйв Брэйлсфорд Dave Brailsford INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Теперь они скупят весь пелотон и будут вечными чемпионами на всех гонках мирового тура.

    Вся жизнь это гонка.
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