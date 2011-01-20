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Велокоманда Ineos с 29 августа станет называться "INEOS Grenadiers"

Велокоманда Ineos выйдет на старт Тур де Франс-2020 как «INEOS Grenadiers»

 

 

 

  Со старта Тур де Франс-2020, с 29 августа, британская велокоманда Ineos будет называться INEOS Grenadiers. Изменение связано с появлением нового полноприводного SUV автомобиля “Grenadier”, спроектированного и производимого компанией INEOS Automotive.

 

Изменится и дизайн велоформы команды Ineos, основной тон которой станет тёмно-синим с надписью Grenadier и красным логотипом “A”.

 

 

 

  Председатель совета директоров Ineos Джим Рэтклифф, большой поклонник автомобилей и опытный путешественник, выявил нишу авторынка, которую решил заполнить данной специально разработанной моделью кроссовера. Дизайн “Grenadier” представлен в июле 2020 года, его производство начнётся в конце 2021 года.

Официально новое название команды и бренд будут представлены на неделе перед стартом Тур де Франс-2020.

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Теги к статье: Ineos INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 17:53 | Регистрация: 4.08.2018

     Команда на Тур де Франс будет сформирована по колесной формуле 8х3? 

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:29 | Регистрация: 31.05.2014

      нет 8х3х8(еще команда Израиля)))

  2. Pixinguinha

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 10.04.2011

    Поезду INEOS Grenadiers посвящается: Марш гренадеров (Marsch vor Paris) https://youtu.be/c6AqMgeIffY  )

  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 4.05.2019

    Как бы неоспоримый факт, что стало слишком много маркетинга не привел к тому, что станет слишком мало побед. 

     

     

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 4.07.2011

    Гренаде?ры[1] (фр. Grenadiers) — отборные части пехоты и/или кавалерии, изначально предназначенные для штурма вражеских укреплений.

    Ничего не меняется...:-)

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 19:41 | Регистрация: 17.05.2015

    Чем-то напоминает легендарный Geländewagen. Может и неслучайно,  INEOS - один из спонсоров чемпиона Формулы-1 команды Mercedes...

  6. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 19:54 | Регистрация: 27.05.2017

    Копия land rover defender, переставший выпускаться в 2016 году.

    1. AAA

      Сегодня, 20:46 | Регистрация: 20.01.2011

      Дефендер 110, но судя по SUV, Упрощенная без мостовая база.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Технический директор команды I ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Все правильно он сказал. Его время ушло. Ничего нет вечного.И даже Фрума.и тем более Томаса. Берналь. .единственный лидер команды на туре. Вот и все. Давайте правде в глаза смотреть. Без лицемерия. Но тур возьмут другие. Однозначно.
  • flugegeheimen
    Томас Де Гендт продлил контрак ... (2)
    flugegeheimen-Фото
    Такие гонщики как Де Гендт украшают пелотон
  • AAA
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (8)
    AAA-Фото
    Дефендер 110, но судя по SUV, Упрощенная без мостовая база.
  • uran
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (8)
    uran-Фото
    Копия land rover defender, переставший выпускаться в 2016 году.
  • Гонщик
    Альберто Контадор о переходе К ... (15)
    Гонщик-Фото

    Если Фрум не наберёт форму к Туру , то его точно не заявят , достаточно вспомнить ситуацию с Вигинсом , старые заслуги не в счёт , тем более что работать на Берналя он точно не будет .



    Цитата: Student
    Цитата: Dmitry55
    Все, кто выигрывал тур более раза, ехали разделку . Эган на разделке минус 2 мин. Будет как Кинтана с Чавесом. Им тоже предрекали большое будущее, но не пошло. Можно раз зацепить, но дальше только великие. Если у Фрума не получится, выиграет Роглич.
    Ну Берналь мягко сказать, не так уж и плох в разделах, особенно на многодневках.
    Скорее не настолько хорош в горах , чтобы проигрывать много в разделках , а таким монстрам как Роглич , Фрум , Дюмолан , на длинных разделках он проиграет очень много .

  • Адриен
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (8)
    Адриен-Фото

    Чем-то напоминает легендарный Geländewagen. Может и неслучайно,  INEOS - один из спонсоров чемпиона Формулы-1 команды Mercedes...

  • Earl57
    Альберто Контадор о переходе К ... (15)
    Earl57-Фото
    В этом списке отсутствует Том Дюмулан, которого не было на ТДФ-2019. А на разделке ТДФ-2018 он привез Берналю 1:58.
    Разделка на Туре в 2019 г. была короче чем будет в 2020. А значит и разрывы будут другими.
  • motte
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (8)
    motte-Фото

    Гренаде?ры[1] (фр. Grenadiers) — отборные части пехоты и/или кавалерии, изначально предназначенные для штурма вражеских укреплений.

    Ничего не меняется...:-)

  • SportSpirit
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Как бы неоспоримый факт, что стало слишком много маркетинга не привел к тому, что станет слишком мало побед. 

     

     

  • kwwk
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (8)
    kwwk-Фото
    нет 8х3х8(еще команда Израиля)))

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