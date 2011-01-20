Велокоманда Ineos с 29 августа станет называться "INEOS Grenadiers"

Если Фрум не наберёт форму к Туру , то его точно не заявят , достаточно вспомнить ситуацию с Вигинсом , старые заслуги не в счёт , тем более что работать на Берналя он точно не будет .

Цитата: Student

Цитата: Dmitry55 Все, кто выигрывал тур более раза, ехали разделку . Эган на разделке минус 2 мин. Будет как Кинтана с Чавесом. Им тоже предрекали большое будущее, но не пошло. Можно раз зацепить, но дальше только великие. Если у Фрума не получится, выиграет Роглич. Ну Берналь мягко сказать, не так уж и плох в разделах, особенно на многодневках. Ну Берналь мягко сказать, не так уж и плох в разделах, особенно на многодневках.

Скорее не настолько хорош в горах , чтобы проигрывать много в разделках , а таким монстрам как Роглич , Фрум , Дюмолан , на длинных разделках он проиграет очень много .