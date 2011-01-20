Велокоманда Ineos с 29 августа станет называться "INEOS Grenadiers"

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 16:35
Велокоманда Ineos выйдет на старт Тур де Франс-2020 как «INEOS Grenadiers»
Со старта Тур де Франс-2020, с 29 августа, британская велокоманда Ineos будет называться INEOS Grenadiers. Изменение связано с появлением нового полноприводного SUV автомобиля “Grenadier”, спроектированного и производимого компанией INEOS Automotive.
Изменится и дизайн велоформы команды Ineos, основной тон которой станет тёмно-синим с надписью Grenadier и красным логотипом “A”.
Председатель совета директоров Ineos Джим Рэтклифф, большой поклонник автомобилей и опытный путешественник, выявил нишу авторынка, которую решил заполнить данной специально разработанной моделью кроссовера. Дизайн “Grenadier” представлен в июле 2020 года, его производство начнётся в конце 2021 года.
Официально новое название команды и бренд будут представлены на неделе перед стартом Тур де Франс-2020.
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