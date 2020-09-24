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Ричи Порт, Том Пидкок, Лауренс Де Плюс, Дани Мартинес переходят в велокоманду Ineos Grenadiers

Ричи Порт, Лауренс Де Плюс, Дани Мартинес и Том Пидкок подписали контракты с велокомандой Ineos Grenadiers

 

 

  Британская велокоманда Ineos Grenadiers объявила о подписании контрактов с 35-летним австралийским велогонщиком Ричи Портом (Richie Porte), 24-летним колумбийским велогонщиком Дани Мартинесом (Daniel Felipe Martínez), 25-летним бельгийским велогонщиком Лауренсом Де Плюсом (Laurens de Plus) и 21-летним британским велогонщиком Томом Пидкоком (Tom Pidcock).

 

Ричи Порт, Лауренс Де Плюс, Дани Мартинес и Том Пидкок подписали контракты с велокомандой Ineos GrenadiersРичи Порт, Лауренс Де Плюс, Дани Мартинес и Том Пидкок подписали контракты с велокомандой Ineos Grenadiers

 

  Том Пидкок, недавний победитель андеровской версии Джиро д’Италия (Baby Giro/Giro Ciclistico d'Italia), где выиграл помимо общего зачёта три этапа и горную классификацию, начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers с 1марта 2021 года.

 

  Ричи Порт, призёр недавно завершившегося Тур де Франс-2020, возвращается в британскую команду, где выступал с 2012 по 2015 годы после работы в командах BMC (2016/2018) и Trek-Segafredo (2019/2020).

 

  Лауренс Де Плюс переходит в команду Ineos Grenadiers после двух лет выступления в команде Jumbo-Visma (2019/2020) и трёх лет выступления в команде Quick Step (2016/2018).

 

  Дани Мартинес последние три года выступал в команде EF Pro Cycling, в этом году выиграл этап Тур де Франс, стал победителем Критериума Дофине, чемпионом Колумбии в разделке.

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «В этом сезоне мы увидели, как поменялось и индивидуальное выступление спортсменов, так и общая сила велокоманд. Велогонщики более подготовлены, а команды лучше организованы. Борьба стала более острой, и одержать победу становится всё труднее.  Мы отвечаем на это изменениями с намерением стать ещё сильнее. Сердце каждой команды – это велогонщики. Каждый из наших новых гонщиков сыграет важную роль в развитии команды.

 

  Не вызывает сомнений, что Том (Пидкок) – один из самых ярких молодых гонщиков, представитель новой эры невероятных талантов – универсалов. Мы стали свидетелями новой тенденции, когда в велоспорт приходят молодые гонщики с опытом выступления в других дисциплинах.  Карьера Тома это подтверждает. Он соревновался на самом высоком уровне в нескольких дисциплинах, невероятно мастерски владеет велосипедом. Он прирождённый велогонщик и победитель.

 

Том скоро придёт в команду Ineos Grenadiers. Всю команду вдохновляет развивать такого талантливого гонщика.

 

  Мы также особенно рады приходу Лауренса (Де Плюса). Нас восхищает широта его способностей. Мы хотим помочь ему в развитии, в раскрытии его потенциала, как на личном спортивном уровне, так и на уровне команды.

 

  Наша цель – собрать команду, способную выступать на важнейших велогонках мира. Считаем, что Лауренс сыграет в этом ключевую роль. Он целеустремлённый, решительный, со стремлением упорно трудиться ради достижения цели – все эти качества мы ищем, когда подписываем гонщика в команду Ineos Grenadiers.

 

  Ричи (Порт), заслуженно поднявшись на подиум Тур де Франс-2020, снова продемонстрировал ,что является одним из лучших гонщиков пелотона. Он – горняк мирового класса, раздельщик. Когда строишь команду, способную соперничать с лучшими велогонщиками, хочешь, чтобы в ней был такой гонщик как Ричи. Мы работали вместе, он знает, как мы выступаем. Ричи с его богатым опытом может много предложить команде. Мы невероятно рады его возвращению!

 

  Много сезонов мы следили за Дани (Мартинесом), который с первых лет в велоспорте впечатлял нас. Понятно, почему мы так рады его подписать, учитывая его недавние выступления.

 

  Он фантастически проехал Критериум Дофине, и снова проявил себя, одержав победу на суровом этапе Тур де Франс-2020. Он настойчивый, горняк мирового класса, который также умеет ехать разделку. Мы хотим, чтобы Дани продолжал добиваться успехов и стал в будущем ключевым гонщиком команды».

 

  Том Пидкок: «Я невероятно рад и горд подписать контракт с командой Ineos Grenadiers. Как и многие британские велогонщики моего поколения, я всегда стремился выступать в этой команде, для меня – лучшей в мире.

 

  Просто хочу продолжать выступать, учиться, расти как велогонщик. И я получил для этого потрясающий шанс. Мне кажется, я готов к Мировому туру, но также рад, что с поддержкой команды продолжу экспериментировать в разных дисциплинах».

 

  Ричи Порт: «Последние четыре года были фантастическими, они принесли мне одни из самых счастливых воспоминаний. В этом году я оценил все варианты. Очень мотивирован, что смогу завершить карьеру в такой фантастической команде. Я высоко ценю те команды, в которых выступал. Но товарищеские отношения в этой команде просто невероятные. В ней великолепная атмосфера. Будет приятно вернуться и с энтузиазмом продолжить выступление. Здесь отличные люди, друзья, с которыми я работал раньше.

 

  Я мотивирован стать частью ещё большего количества побед, вернуться и выступать с лучшими ребятами в мире. Я знаю, какой будет моя задача, и с нетерпением жду, когда начну работать – я всё ещё могу побеждать, но вижу себя в роли доместика в горах».

 

  Лауренс Де Плюс: «Очень счастлив получить этот шанс. Все в пелотоне говорят об этой команде, том, как они вывели велоспорт на самой высокий уровень. Хочу быть частью команды. Мне было нелегко принять решение. Но, конечно, я давно мечтал выступать в этой команде.

 

  Тур де Франс прошлого года стал для меня прорывом. Я просто хочу и дальше двигаться по этой траектории. С нетерпением жду, когда начну учиться у лучших на Гранд-турах гонщиков, буду развиваться в этом направлении следующие несколько лет. В команде Ineos Grenadiers очень сильная группа молодых гонщиков. Хочу развиваться вместе с ними и стать ещё сильнее».

 

  Дани Мартинес: «Последние несколько сезонов я прогрессирую. Мне очень повезло, что меня поддерживали в моей команде. Но возможность выступать в Ineos Grenadiers слишком хороша, чтобы ей не воспользоваться.

 

  Считаю, что сейчас правильный для меня момент попробовать вывести свою карьеру на следующий уровень. Я очень мотивирован учиться у лучших гонщиков мира. Конечно, я знаком с Эганом, с несколькими другими гонщиками команды. Поэтому мне будет приятно продолжать выступать со своими соотечественниками».

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Trek-Segafredo INEOS Grenadiers Лауренс Де Плюс Дани Мартинес Том Пидкок Tom Pidcock Laurens de Plus Dani Martinez

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Комментарии

  • AXEL87
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (31)
    AXEL87-Фото

    Ну что поехали!



    Начинает накрапывать дождь...
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо за ссылку,освежил в памяти... я там даже нашел свой коммент, улыбнуло. А к Денису и Ганне я бы добавил Дюмолана и Кампинартса.
  • M-07
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (8)
    M-07-Фото

    Непонятно, почему Власова-то не заявили, лучший из наших в этом году, и профиль ему отлично подходит. Нигде информации по нему нет.

  • rude_rider
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (8)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Альоша Шац
    Цитата: Astanaforever
    Буду за Луценко болеть. Наш все таки.
    Каой он нашю Он казах

    Беттини бы зарешал или Ди Лука

     

    вы наверное ошиблись считая этот сайт только российским и вам видать не понятно что тут вообще то интернационал..

  • velodoctor
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (31)
    velodoctor-Фото

    Я помнил что там гора была за 4км до финиша и то что дождь пошел в конце, а вот сейчас посмотрел результаты на велолайве и выйяснил, что Деннис там падал.
    А по отсечкам он на 3 км проигрывал совсем не много и на подъеме тоже, если б не падение мог бы быть совсем рядом. Вот ссылка

    Многие считают что борьба будет между Деннисом и Ганной за победу. В пользу Ганны то, что дома и то что всего 30км, ну и его результат на Тиррено. В пользу Денниса то что он 2 года до этого подходил в отличной форме к чемпионату.

  • Альоша Шац
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (8)
    Альоша Шац-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Буду за Луценко болеть. Наш все таки.
    Каой он нашю Он казах

    Беттини бы зарешал или Ди Лука
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото
    два? - это кто? ... если честно рельеф 17 года не помню, а своим комментом я хочу сказать что кандидатов не один и не два,а человек пять.
    Фраза = безспорные фавориты = если начать ее обсуждать то это приведет к бесконечным спорам.
    Поэтому скажу что я ее написал просто потому что она мне понравилась.
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (62)
    velodoctor-Фото

    Порт в Скай инеос вернулся, во дела. Наверное хороший контракт ему предложили.

    Нормально так британцы усилились, видимо неудачный тур им только прибавил бюджета. Хотя может уход Фрума прибавил. 

  • Velolive-Team
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (8)
    Velolive-Team-Фото
    уточнили, теперь и в аннотации нет.
  • Shalam s Urala
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (31)
    Shalam s Urala-Фото

    вот ить - и в вело ловятся на воблинг

    шимми

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