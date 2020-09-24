Ричи Порт, Том Пидкок, Лауренс Де Плюс, Дани Мартинес переходят в велокоманду Ineos Grenadiers

Ричи Порт, Лауренс Де Плюс, Дани Мартинес и Том Пидкок подписали контракты с велокомандой Ineos Grenadiers

Британская велокоманда Ineos Grenadiers объявила о подписании контрактов с 35-летним австралийским велогонщиком Ричи Портом (Richie Porte), 24-летним колумбийским велогонщиком Дани Мартинесом (Daniel Felipe Martínez), 25-летним бельгийским велогонщиком Лауренсом Де Плюсом (Laurens de Plus) и 21-летним британским велогонщиком Томом Пидкоком (Tom Pidcock).

Ричи Порт, Лауренс Де Плюс, Дани Мартинес и Том Пидкок подписали контракты с велокомандой Ineos Grenadiers

Том Пидкок, недавний победитель андеровской версии Джиро д’Италия (Baby Giro/Giro Ciclistico d'Italia), где выиграл помимо общего зачёта три этапа и горную классификацию, начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers с 1марта 2021 года.

Ричи Порт, призёр недавно завершившегося Тур де Франс-2020, возвращается в британскую команду, где выступал с 2012 по 2015 годы после работы в командах BMC (2016/2018) и Trek-Segafredo (2019/2020).

Лауренс Де Плюс переходит в команду Ineos Grenadiers после двух лет выступления в команде Jumbo-Visma (2019/2020) и трёх лет выступления в команде Quick Step (2016/2018).

Дани Мартинес последние три года выступал в команде EF Pro Cycling, в этом году выиграл этап Тур де Франс, стал победителем Критериума Дофине, чемпионом Колумбии в разделке.

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «В этом сезоне мы увидели, как поменялось и индивидуальное выступление спортсменов, так и общая сила велокоманд. Велогонщики более подготовлены, а команды лучше организованы. Борьба стала более острой, и одержать победу становится всё труднее. Мы отвечаем на это изменениями с намерением стать ещё сильнее. Сердце каждой команды – это велогонщики. Каждый из наших новых гонщиков сыграет важную роль в развитии команды.

Не вызывает сомнений, что Том (Пидкок) – один из самых ярких молодых гонщиков, представитель новой эры невероятных талантов – универсалов. Мы стали свидетелями новой тенденции, когда в велоспорт приходят молодые гонщики с опытом выступления в других дисциплинах. Карьера Тома это подтверждает. Он соревновался на самом высоком уровне в нескольких дисциплинах, невероятно мастерски владеет велосипедом. Он прирождённый велогонщик и победитель.

Том скоро придёт в команду Ineos Grenadiers. Всю команду вдохновляет развивать такого талантливого гонщика.

Мы также особенно рады приходу Лауренса (Де Плюса). Нас восхищает широта его способностей. Мы хотим помочь ему в развитии, в раскрытии его потенциала, как на личном спортивном уровне, так и на уровне команды.

Наша цель – собрать команду, способную выступать на важнейших велогонках мира. Считаем, что Лауренс сыграет в этом ключевую роль. Он целеустремлённый, решительный, со стремлением упорно трудиться ради достижения цели – все эти качества мы ищем, когда подписываем гонщика в команду Ineos Grenadiers.

Ричи (Порт), заслуженно поднявшись на подиум Тур де Франс-2020, снова продемонстрировал ,что является одним из лучших гонщиков пелотона. Он – горняк мирового класса, раздельщик. Когда строишь команду, способную соперничать с лучшими велогонщиками, хочешь, чтобы в ней был такой гонщик как Ричи. Мы работали вместе, он знает, как мы выступаем. Ричи с его богатым опытом может много предложить команде. Мы невероятно рады его возвращению!

Много сезонов мы следили за Дани (Мартинесом), который с первых лет в велоспорте впечатлял нас. Понятно, почему мы так рады его подписать, учитывая его недавние выступления.

Он фантастически проехал Критериум Дофине, и снова проявил себя, одержав победу на суровом этапе Тур де Франс-2020. Он настойчивый, горняк мирового класса, который также умеет ехать разделку. Мы хотим, чтобы Дани продолжал добиваться успехов и стал в будущем ключевым гонщиком команды».

Том Пидкок: «Я невероятно рад и горд подписать контракт с командой Ineos Grenadiers. Как и многие британские велогонщики моего поколения, я всегда стремился выступать в этой команде, для меня – лучшей в мире.

Просто хочу продолжать выступать, учиться, расти как велогонщик. И я получил для этого потрясающий шанс. Мне кажется, я готов к Мировому туру, но также рад, что с поддержкой команды продолжу экспериментировать в разных дисциплинах».

Ричи Порт: «Последние четыре года были фантастическими, они принесли мне одни из самых счастливых воспоминаний. В этом году я оценил все варианты. Очень мотивирован, что смогу завершить карьеру в такой фантастической команде. Я высоко ценю те команды, в которых выступал. Но товарищеские отношения в этой команде просто невероятные. В ней великолепная атмосфера. Будет приятно вернуться и с энтузиазмом продолжить выступление. Здесь отличные люди, друзья, с которыми я работал раньше.

Я мотивирован стать частью ещё большего количества побед, вернуться и выступать с лучшими ребятами в мире. Я знаю, какой будет моя задача, и с нетерпением жду, когда начну работать – я всё ещё могу побеждать, но вижу себя в роли доместика в горах».

Лауренс Де Плюс: «Очень счастлив получить этот шанс. Все в пелотоне говорят об этой команде, том, как они вывели велоспорт на самой высокий уровень. Хочу быть частью команды. Мне было нелегко принять решение. Но, конечно, я давно мечтал выступать в этой команде.

Тур де Франс прошлого года стал для меня прорывом. Я просто хочу и дальше двигаться по этой траектории. С нетерпением жду, когда начну учиться у лучших на Гранд-турах гонщиков, буду развиваться в этом направлении следующие несколько лет. В команде Ineos Grenadiers очень сильная группа молодых гонщиков. Хочу развиваться вместе с ними и стать ещё сильнее».

Дани Мартинес: «Последние несколько сезонов я прогрессирую. Мне очень повезло, что меня поддерживали в моей команде. Но возможность выступать в Ineos Grenadiers слишком хороша, чтобы ей не воспользоваться.

Считаю, что сейчас правильный для меня момент попробовать вывести свою карьеру на следующий уровень. Я очень мотивирован учиться у лучших гонщиков мира. Конечно, я знаком с Эганом, с несколькими другими гонщиками команды. Поэтому мне будет приятно продолжать выступать со своими соотечественниками».