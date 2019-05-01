Официальный старт велокоманды INEOS

Команда INEOS представила велоформу

1 мая 2019 года в небольшом городке Линтон (Великобритания) состоялась презентация велокоманды INEOS, где была представлена также новая велоформа, в которой со 2 мая будут выступать гонщики бывшей команды Sky. На пресс-конференции присутствовали глава команды Дэйв Брейлсфорд, основатель и глава компании INEOS Джим Ратклифф, а также четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, который 2 мая стартует на Туре Йоркшира-2019.

Джим Ратклифф: «INEOS верит, что люди могут добиться успеха, когда им бросают вызов, а сильные команды способны достичь выдающихся результатов. Такие убеждения и ответственное отношение к делу мы видим в команде INEOS. И сэр Дэйв Брейлсфорд и команда разделяют наши взгляды и ценности. Наш интерес к спорту частично обусловлен тем, что мы хотим вдохновить на ведение здорового образа жизни и поддержание хорошей физической формы детей и взрослых. Велоспорт - отличный способ поддерживать форму. Мне хочется, чтобы команда INEOS продолжала увлекать велоспортом всё больше людей, и как видом спорта, и как способом проведения досуга».

Дэйв Брейлсфорд: «Это очень важный день для нашей команды, болельщиков и велоспорта в целом. Мы открываем волнующую новую главу и с нетерпением смотрим в будущее под управлением INEOS».

На пресс-конференции Дэйв Брэйлсфорд отверг предположения о том, что политика команды в отношении охраны окружающей среды изменится с приходом компании INEOS, являющейся крупнейшим производителем пластика:

«Если кто-то и сможет что-то сделать с проблемой, то именно эти ребята. Sky привлекла внимание к проблеме пластика. Мы не сдадим позиции по поводу одноразового пластика. Если Sky начали информировать людей о проблеме, то Джим и команда смогут сделать что-то с этой проблемой. Во всяком случае, это шаг в правильном направлении».

Крис Фрум: «Я лично очень благодарен компании INEOS за то, что они так быстро пришли в команду. Это придало команде невероятно сильный импульс, позволило каждому сфокусироваться на сезоне, достижении побед на самых крупных и лучших гонках мира».

Герант Томас: «Я очень счастлив. Главное, что команда продолжит работать в текущем составе. Некоторые из нас в этой команде с момента её основания в 2010 году, поэтому так хорошо, что в команде останутся те же принципы работы, та же структура, но с другим именем».