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Официальный старт велокоманды INEOS

Команда INEOS представила велоформу

 

 

   1 мая 2019 года в небольшом городке Линтон (Великобритания) состоялась презентация велокоманды INEOS, где была представлена также новая велоформа, в которой со 2 мая будут выступать гонщики бывшей команды Sky. На пресс-конференции присутствовали глава команды Дэйв Брейлсфорд, основатель и глава компании INEOS Джим Ратклифф, а также четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, который 2 мая стартует на Туре Йоркшира-2019.

 

 

 

  Джим Ратклифф: «INEOS верит, что люди могут добиться успеха, когда им бросают вызов, а сильные команды способны достичь выдающихся результатов. Такие убеждения и ответственное отношение к делу мы видим в команде INEOS. И сэр Дэйв Брейлсфорд и команда разделяют наши взгляды и ценности. Наш интерес к спорту  частично обусловлен тем, что мы хотим вдохновить на ведение здорового образа жизни и поддержание хорошей физической формы детей и взрослых. Велоспорт  - отличный способ поддерживать форму. Мне хочется, чтобы команда INEOS продолжала увлекать велоспортом всё больше людей, и как видом спорта, и как способом проведения досуга».

 

  Дэйв Брейлсфорд: «Это очень важный день для нашей команды, болельщиков и велоспорта в целом. Мы открываем волнующую новую главу и с нетерпением смотрим в будущее под управлением INEOS».

 

  На пресс-конференции Дэйв Брэйлсфорд отверг предположения о том, что политика команды в отношении охраны окружающей среды изменится с приходом компании INEOS, являющейся крупнейшим производителем пластика:

 

  «Если кто-то и сможет что-то сделать с проблемой, то именно эти ребята. Sky привлекла внимание к проблеме пластика. Мы не сдадим позиции по поводу одноразового пластика. Если Sky начали информировать людей о проблеме, то Джим и команда смогут сделать что-то с этой проблемой. Во всяком случае, это шаг в правильном направлении».

 

 

 

 

 

  Крис Фрум: «Я лично очень благодарен компании INEOS за то, что они так быстро пришли в команду. Это придало команде невероятно сильный импульс, позволило каждому сфокусироваться на сезоне, достижении побед на самых крупных и лучших гонках мира».

 

  Герант Томас: «Я очень счастлив. Главное, что команда продолжит работать в текущем составе. Некоторые из нас в этой команде с момента её основания в 2010 году, поэтому так хорошо, что в команде останутся те же принципы работы, та же структура, но с другим именем».

 

 

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Теги к статье: INEOS Крис Фрум

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Комментарии

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velostar
    Три разделки ??????????????????? реально????
     
    Победа Роглича.
     
    Димулен второй.
     
    Горняки в топ-10
     
    ну тогда пусть третий будет Сиваков , а колумбйцам облом .

  • Гонщик
    Тур Романдии-2019. Пролог (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Да Роглич на этом прологе всех сделал одной левой... Упал, спокойно подождал техничку, пересел на запасной байк и - второй с разрывом всего в секунду! Так что "конь" Тратник спокойно курит в стороне...
    если бы упал , минимум 30 сек схватил на такой короткой дистации , фантазёр .

  • ДимаЛел
    Предварительные составы команд ... (21)
    ДимаЛел-Фото
    спринтеры сойдут после 11 этапа, и поедут на ТДФ
  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (21)
    старт-шоссе 82-Фото
    Состав спринтеров конечно впечатляет, но мне интересно с кем тогда будет соперничать Груневеген(на мой взгляд сильнейший спринтер на сегодня) на туре? Саган скорее всего будет собирать зеленую майку по кусочкам на промежутках, а единственный кто бы мог посоперничать с Груневегеном это Вивиани, но после Джиро он на тур врятли поедет.
  • Alya
    Василий Кириенко возвращается ... (9)
    Alya-Фото

    Удачи!

  • velodoctor
    Eschborn-Frankfurt-2019. Резул ... (3)
    velodoctor-Фото

    Бенета он уже с Джиро вытеснил,  следущий Саган. 

  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    kwwk-Фото

    Ильнур сегодня активничал, но больше всех удивил Томас: атаковал, закрывал, держался все время впереди, видать начал гонять всерьез. Ну а Роглич хорош, на Джиро будет не тенью главных генералов.

  • Бакеша
    Предварительные составы команд ... (21)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    В Астане кроме Лопеса, однозначно будут Хирт, Бильбао, Йон Изагирре, Катальдо...
    А Йон точно будет? С начало года он в привязке с Фульсангом
  • Бакеша
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    Бакеша-Фото
    Цитата: GTX
    На горках я уже подумал что Роглич не в лучшей форме, в хвостах сидел постоянно. А нет, специально берег ногу под спринт. (Кошта уже не торт, пару лет назад такой спринт легко взял бы). Порадовали Томас, Гюду, Бетанкур очень неплох также. Евроспорт в своем репертуаре. На скучнейшую Эшборн-Франкфурт ставят Курдюкова, а на вполне интересный этап, хоть и в записи - Брейду..., пол часа в голос размышляет колумбиец ли Бетанкур или нет :)
    Действительно, такие захватывающие этапы с Курдюковым еще интереснее было бы смотреть
  • Николай Н.
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    Николай Н.-Фото

    Этап был красивый. Борьба была и не давала скучать. Ильнур выглядит не плохо. Думаю, в горах он себя покажет.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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