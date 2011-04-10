Команда Sky с мая 2019 года станет командой INEOS

Команда Sky нашла спонсора и с мая 2019 года станет командой INEOS

Британская велокоманда Sky сообщает, что компании Sky и 21st Century Fox пришли к согласию о продаже команды Sky британской химической компании INEOS, которая становится единственным владельцем компании-учредителя команды Tour Racing Limited с 1 мая 2019 года. INEOS продолжит спонсировать команду полностью, выполняя обязательства перед существующим составом гонщиков, персонала и парнтёров.

На Туре Йоркшира, который стартует 2 мая, гонщики команды Sky выйдут на старт как гонщики команды INEOS.

Джим Ратклифф (Jim Ratcliffe),президент и исполнительный директор INEOS: «Велоспорт требует огромной выносливости и применения тактики, чем завоевал популярность во всём мире. В то же время велоспорт продолжает привлекать общественность пользой для здоровья и возможностью поддерживать хорошую физическую форму, а также тем, что уменьшает загрязнение окружающей среды и облегчает ситуацию с транспортом. INEOS с радостью принимает на себя ответственность за работу такой профессиональной велокоманды».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Сегодняшнее объявление – великолепная новость для команды, для болельщиков, для велоспорта в целом. Окончен период неопределённость о дальнейшей судьбе команды, а скорость, с которой проблема была решена, показывает, что в наше будущее верят. В лице сэра Джима Ратклиффа и компании INEOS, уверен, мы нашли партнёров, с которыми совпадаем в видении будущего, страсти, духе первопроходцев, который приведёт нас к ещё большим успехам как на велосипеде, так и вне его. Начинается новая волнующая глава для нас как для команды INEOS. Я бы хотел лично поблагодарить Джереми Дарроча (Jeremy Darroch), исполнительного директора Sky Group, за то, что более десяти лет назад поддержал нас в проекте, который другие называли безумным. Его поддержка команды в моменты успеха и неудач была невероятной, каждый в команде Sky благодарен ему за то, что он сделал для нашего спорта».