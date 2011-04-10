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Команда Sky с мая 2019 года станет командой INEOS

Команда Sky нашла спонсора и с мая 2019 года станет командой INEOS

 

 

  Британская велокоманда Sky сообщает, что компании Sky и  21st Century Fox пришли к согласию о продаже команды Sky британской химической компании INEOS, которая становится единственным владельцем компании-учредителя команды Tour Racing Limited с 1 мая 2019 года. INEOS продолжит спонсировать команду полностью, выполняя обязательства перед существующим составом гонщиков, персонала и парнтёров.

 

На Туре Йоркшира, который стартует 2 мая, гонщики команды Sky выйдут на старт как гонщики команды INEOS.

 

 

  Джим Ратклифф (Jim Ratcliffe),президент и исполнительный директор INEOS: «Велоспорт требует огромной выносливости и применения тактики, чем завоевал популярность во всём мире. В то же время велоспорт продолжает привлекать общественность пользой для здоровья и возможностью поддерживать хорошую физическую форму, а также тем, что уменьшает загрязнение окружающей среды и облегчает ситуацию с транспортом. INEOS с радостью принимает на себя ответственность за работу такой профессиональной велокоманды».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Сегодняшнее объявление – великолепная новость для команды, для болельщиков, для велоспорта в целом. Окончен период неопределённость о дальнейшей судьбе команды, а скорость, с которой проблема была решена, показывает, что в наше будущее верят. В лице сэра Джима Ратклиффа и компании INEOS, уверен, мы нашли партнёров, с которыми совпадаем в видении будущего, страсти, духе первопроходцев, который приведёт нас к ещё большим успехам как на велосипеде, так и вне его. Начинается новая волнующая глава для нас как для команды INEOS. Я бы хотел лично поблагодарить Джереми Дарроча (Jeremy Darroch), исполнительного директора Sky Group, за то, что более десяти лет назад поддержал нас в   проекте, который другие называли безумным. Его поддержка команды в моменты успеха и неудач была невероятной, каждый в команде Sky благодарен ему за то, что он сделал для нашего спорта».

 

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Теги к статье: Sky INEOS

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  1. Имя: Иван

    StVano

    Вчера, 18:10 | Регистрация: 21.09.2014

    Джим Раткклифф что-то разошёлся, мало того, что купил Скай, так ещё хочет прикупить Челси у Абрамовича...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:20 | Регистрация: 30.06.2017

    Химичили, химичили и нахимичили.

  3. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Вчера, 18:54 | Регистрация: 6.03.2015

    Китов с формы уберут теперь

  4. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 19:17 | Регистрация: 24.12.2017

    Хорошая новость

  5. Имя: Сергей

    Серж

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 26.08.2015

    не путать с японской ENEOS

  6. Имя: Михаил

    ARC

    Вчера, 19:22 | Регистрация: 13.12.2017

    Учитывая, сколько раз за трансляцию комментаторы называют Скай, теперь у них работа заметно усложнится.

  7. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 19:53 | Регистрация: 14.03.2018

    "пришли к согласию о продаже британской химической команды Sky британской химической компании INEOS"

    1. Имя: Валера

      veltus85

      Вчера, 21:13 | Регистрация: 16.05.2013

      очень смешно. у меня даже вата из уха выпала

    2. neso...

      Вчера, 21:22 | Регистрация: 27.09.2013

      Лепо когда идиллия :)

  8. Pixinguinha

    Вчера, 20:52 | Регистрация: 10.04.2011

    Молодцу все к лицу!

  9. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 21:16 | Регистрация: 18.09.2014

    Химической, говорите...

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  10. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 24.12.2017

    За Астану переживать ненадо? А то сегодняшний сюрприз ,хоть бы не аукнулся им

  11. ....

    Вчера, 23:00 | Регистрация: 19.03.2019

    Вообще мне очень нравится SKY, но я не могу это не написать-INEOS–I Need Extra Outlawed Substances, в переводе Мне нужны дополнительные запрещённые вещества.(P.S. взято с комментариев сайта Cyclingnews)

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ОПРОС

Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    M-07-Фото
    А я считаю, что надо давать больше возможностей для проявления именно индивидуального хода, больше разделок, очень длинных разделок вообще нет, хотелось бы хоть редко видеть разделки, близкие по протяжённости к групповым гонкам, ГТ для универсалов, а не только для умеющих ездить тяжёлые горы, и хотя бы пару классических разделок сделали, а то совсем обделяют сильных раздельщиков.
  • ....
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    ....-Фото
    Цитата: Адриен
    В том-то и дело, что в последнее время многодневки, в том числе и ГТ, выигрывают те, кто хорошо ездит разделки и нормально - горы. А на мой взгляд должно быть НАОБОРОТ.
    Лично мне кажется что всё должно быть сбалансированным, иначе мы будем смотреть как гонки выигрывают одни и те же люди.
  • ....
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    ....-Фото
    Вообще мне очень нравится SKY, но я не могу это не написать-INEOS–I Need Extra Outlawed Substances, в переводе Мне нужны дополнительные запрещённые вещества.(P.S. взято с комментариев сайта Cyclingnews)
  • Адриен
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    Адриен-Фото
    В том-то и дело, что в последнее время многодневки, в том числе и ГТ, выигрывают те, кто хорошо ездит разделки и нормально - горы. А на мой взгляд должно быть НАОБОРОТ.
  • neso...
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    neso...-Фото
    Лепо когда идиллия :)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    За Астану переживать ненадо? А то сегодняшний сюрприз ,хоть бы не аукнулся им
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: flugegeheimen
    Примгож молодчина!! ??
    Да
  • Александра
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    Александра-Фото

    Химической, говорите...

  • veltus85
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    veltus85-Фото
    очень смешно. у меня даже вата из уха выпала
  • Pixinguinha
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    Pixinguinha-Фото

    Молодцу все к лицу!

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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