Новая велоформа и название команды Ineos перед стартом Тур де Франс-2020

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

Британская велокоманда Мирового тура Ineos с сегодняшнего дня, 26 августа, официально переименована в INEOS Grenadiers перед стартом Тур де Франс-2020. Команда также меняет дизайн велоформы – от тёмно-бордового и чёрного переходит к тёмно-синей гамме.

Также команда INEOS Grenadiers представила новый дизайн велосипедов Pinarello DOGMA F12 и два опытных образца автомобиля Grenadier, давшего второе название команде.

Как часть программы тестирования автомобилей Grenadiers, они будут следовать за командой по всему миру, проходя суровые тесты. На этапе разработки автомобиль в ближайший год должен набрать пробег в 1,8 миллионов километров по дорогам и бездорожью.

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area / © cyclingimages / INEOS Grenadiers

Дэйв Брэйлсфорд, глава велокоманды: «INEOS Grenadiers – новое название, но оно обобщает то, кем мы всегда были. Это новые партнёрские отношения, но они воплощают наши ценности – целеустремлённость, стойкость, решительность, изобретательность, силу воли и страсть. Наши отношения с Ineos стали прочнее, они являются блестящим примером, как партнёрство с группой INEOS даёт множество возможностей нам вместе становиться ещё сильнее.

Как и Grenadiers, мы создали команду, руководствуясь нашей целью. Мы знали, что нам необходимо сделать, какой должна быть команда, чтобы цель была достигнута. Мы здесь с чёткими задачами, которые собираемся выполнить».

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

© cyclingimages / INEOS Grenadiers

Крис Фрум, четырёхкратный победитель Тур де Франс, двукратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия: «Невероятно видеть, как взгляды партнёров и их устремление естественно совпадают. Велоспорт требует стойкости и силы воли, чему я научился в прошлом году больше, чем за все прошлые годы. С нетерпением жду, когда возглавлю команду INEOS Grenadiers в Испании в этом году».

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

© cyclingimages / INEOS Grenadiers

Герант Томас, победитель Тур де Франс-2018: «Помню, как в 2010 году в Лондоне состоялась презентация только что основанной команды. И поэтому присутствовать здесь десять лет спустя, на заре новой эры команды, - нечто особенное. Жду, когда в новых цветах INEOS Grenadiers стартую на Джиро д’Италия и постараюсь принести команде ещё одну победу на Гранд-туре».

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

© cyclingimages / INEOS Grenadiers

Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019: «Это особенное событие – впервые выступать на Тур де Франс как команда Ineos Grenadiers. Для меня, как действующего победителя, этот год будет другим. Но я уже с волнением жду, когда приколю к майке номер «1». У нас сильная команда, в которой есть и молодые гонщики, и очень опытные, что очень важно для Тур де Франс. Мы все решительно настроены, готовы приложить все силы и мощно поехать гонку».

Ричард Карапас, победитель Джиро д’Италия-2019: «Я взволнован перед стартом на этом Гранд-туре. Меня ждёт уникальный опыт. Также я горжусь, что стану первым эквадорским гонщиком, который примет участие в Тур де Франс. Победа на Джиро д’Италия в прошлом году очень много значила лично для меня, но также стала особенным событием для моей страны. Велоспорт никогда не был популярен в Эквадоре, но теперь всё изменилось».