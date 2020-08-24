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Новая велоформа и название команды Ineos перед стартом Тур де Франс-2020

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

 

  Британская велокоманда Мирового тура Ineos с сегодняшнего дня, 26 августа, официально переименована в INEOS Grenadiers перед стартом Тур де Франс-2020. Команда также меняет дизайн велоформы – от тёмно-бордового и чёрного переходит к тёмно-синей гамме.

 

Также команда INEOS Grenadiers представила новый дизайн велосипедов Pinarello DOGMA F12 и два опытных образца автомобиля Grenadier, давшего второе название команде.

 

  Как часть программы тестирования автомобилей Grenadiers, они будут следовать за командой по всему миру, проходя суровые тесты. На этапе разработки автомобиль в ближайший год должен набрать пробег в 1,8 миллионов километров по дорогам и бездорожью.

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area / © cyclingimages / INEOS Grenadiers

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава велокоманды: «INEOS Grenadiers – новое название, но оно обобщает то, кем мы всегда были. Это новые партнёрские отношения, но они воплощают наши ценности – целеустремлённость, стойкость, решительность, изобретательность, силу воли и страсть. Наши отношения с Ineos стали прочнее, они являются блестящим примером, как партнёрство с группой INEOS даёт множество возможностей  нам вместе становиться ещё сильнее.

 

  Как и Grenadiers, мы создали команду, руководствуясь нашей целью. Мы знали, что нам необходимо сделать, какой должна быть команда, чтобы цель была достигнута. Мы здесь с чёткими задачами, которые собираемся выполнить».

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

© cyclingimages / INEOS Grenadiers

 

 

  Крис Фрум, четырёхкратный победитель Тур де Франс, двукратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия: «Невероятно видеть, как взгляды партнёров и  их устремление естественно совпадают. Велоспорт требует стойкости и силы воли, чему я научился в прошлом году больше, чем за все прошлые годы. С нетерпением жду, когда возглавлю команду INEOS Grenadiers в Испании в этом году».

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

© cyclingimages / INEOS Grenadiers

 

 

  Герант Томас, победитель Тур де Франс-2018: «Помню, как в 2010 году в Лондоне состоялась презентация только что основанной команды. И поэтому присутствовать здесь десять лет спустя, на заре новой эры команды, - нечто особенное. Жду, когда в новых цветах INEOS Grenadiers стартую на Джиро д’Италия и постараюсь принести команде ещё одну победу на Гранд-туре».

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

 

Команда Ineos Grenadiers представила новое название команды и форму перед стартом Тур де Франс-2020

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

© cyclingimages / INEOS Grenadiers

 

 

  Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019: «Это особенное событие – впервые выступать на Тур де Франс как команда Ineos Grenadiers. Для меня, как действующего победителя, этот год будет другим. Но я уже с волнением жду, когда приколю к майке номер «1». У нас сильная команда, в которой есть и молодые гонщики, и очень опытные, что очень важно для Тур де Франс. Мы все решительно настроены, готовы приложить все силы и мощно поехать гонку».

 

  Ричард Карапас, победитель Джиро д’Италия-2019: «Я взволнован перед стартом на этом Гранд-туре. Меня ждёт уникальный опыт. Также я горжусь, что стану первым эквадорским гонщиком, который примет участие в Тур де Франс. Победа на Джиро д’Италия в прошлом году очень много значила лично для меня, но также стала особенным событием для моей страны. Велоспорт никогда не был популярен в Эквадоре, но теперь всё изменилось».

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Теги к статье: INEOS Grenadiers Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • Evergreen
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (1)
    Evergreen-Фото

    В горах с Пино сможет оставаться только Годю, реально сильный парнишка. На равнине есть Кюнг. И все, остальные водовозы...

  • Earl57
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    Earl57-Фото

    Том Пидкок на этом чемпионате разделку в андеровской категории проехал, а групповую гонку с элитой. Не знала что так можно.

    В отсутствие кандидатов на победу бритты дали мальчугану возможность порезвиться и прибрести опыт. В велокроссе и МТБ он ездит с элитой, а на шоссе первый раз на моей памяти. 

     

    "4th in the u23 TT Euros. Initially I was pissed I didn’t win, but after reflecting and listening I realised I did a really good ride. I executed it well and my numbers were my best ever.

    Now I’m super looking forward to tomorrows road race. My first since last years worlds in Yorkshire"

    Речь не мальчика но мужа.

     

  • kwwk
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (9)
    kwwk-Фото

    Он то может и на пике, но его задачей будет кэпов возить. Джамбо едет на ТДФ не за зеленой майкой.

  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Я не смотрела, спасибо за описанияbye Судя по ним и по сильному потоколу участников, гонка была преинтересной. В предвкушении Тура) 

  • Серафим
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    Серафим-Фото

     Недолго мучалась старушка...

  • SportSpirit
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    SportSpirit-Фото

    А как красиво все начиналось: мы все за скорость, мы все за красивых "коней" и высокие технологии.

     

    Но сейчас такие времена, что все понятно без долгих объяснений. 

  • Адриен
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    Адриен-Фото

    McLaren можно назвать британским чисто УСЛОВНО - 50% акций принадлежат бахрейнскому холдингу Mumtalaka, владелец 25% - саудит Mansour Ojjeh (Мансур Ойех).  Другое дело, что бахрейнскую долю вроде как выкупают китайцы. Возможно, именно это повлияло на решение компании...

  • velodoctor
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    velodoctor-Фото

    Кто не смотрел Вандерпул рвать начал группу за 50км, потом круга за 3 ещё атаковал раза 3. Ну и на спринт сил хватило, если б место ему оставили мог бы в 3ке быть. 

  • levonardo
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    levonardo-Фото
    Справедливости ради, сборная Италии отработала на совесть, и сами атаки закрывали, и Третин атаковал пару раз, так что может Демар и укатался слегка. Ну и развели, как положено
  • Виктор Сироткин
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    и там, и там арабские деньги. Но, похоже, шейхи поняли, что ни Кэв, ни Ланда не являются инвестициями, приносящими результат.

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