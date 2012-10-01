Андрей Амадор подписал контракт с командой INEOS

Андрей Амадор подписал трёхлетний контракт с командой Ineos

Андей Амадор присоединится к британской команде Ineos, с которой подписал трёхлетний контракт. 33-летний велогонщик из Коста-Рики с самого начала профессиональной карьеры выступал в команде Movistar (Caisse d'Epargne).

Он является победителем этапа Джиро д’Италия. За годы работы Андрей Амадор принял участие в 15 Гранд-турах, все их проехал до конца. Он входил в состав команды Movistar на Тур де Франс-2013, где его товарищ по команде Наиро Кинтана занял 2-е место, в состав Джиро д’Италия-2014, когда Наиро Кинтана одержал в гонке победу, в состав команды Movistar на Вуэльте Испании-2014, когда Алехандро Вальверде занял в гонке 3-е место. В 2015 году на Джиро д’Италия Андрей Амадор финишировал 4-м в генеральной классификации.

На Джиро д’Италия-2016 Андрей Амадор был в составе Movistar, когда Алехандро Вальверде занял в гонке 3-е место, на Джиро д’Италия-2017 в составе команды помогал Наиро Кинтане занять 2-е место, на Джиро д’Италия-2019 внёс вклад в победу Ричарда Карапаса.

Дебют Андрея Амадора в качестве гонщика команды Ineos состоится уже скоро – на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2020, который стартует 23 февраля.

Андрей Амадор: «Кто не был бы воодушевлён и взволнован, подписав контракт с командой Ineos? Я очень счастлив стать частью этой великолепной команды. Всю свою спортивную карьеру я провёл в команде Movistar, многим ей обязан. Но сейчас чувствую, что настало то время, когда для карьеры требуется новая мотивация. Это новый вызов, я приложу все силы в работе на команду Ineos.

Все могут видеть, насколько в этой команде сильный и сплочённый состав, впечатляющая группа гонщиков и персонала. Я рад стать частью этой команды, присоединиться к ней вместе с Ричардом Карапасом. Рад, что мы продолжим с ним работать вместе после того, что удалось сделать в команде Movistar на Джиро д’Италия-2019.

Моя цель – вкладывать в каждую гонку так много, как только я смогу. Есть многое, чему я ещё могу научиться, совершенствуясь как гонщик, и команда Ineos – идеальное для этого место».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Стабильность выступления Андрея говорит сама за себя. Он гонщик высочайшего калибра, его опыт выступления в самых крупных гонках будет для нас бесценным.

Я сбился со счёта, сколько раз меня восхищало выступление Андрея на протяжении этих лет. Его постоянное ответственное отношение к целям команды, способность выступать на разных рельефах в сочетании с личным оптимизмом – именно то, что мы ищем в гонщики команды Ineos. Каждый в команде счастлив, что Андрей к нам присоединится».