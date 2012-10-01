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Андрей Амадор подписал контракт с командой INEOS

Андрей Амадор подписал трёхлетний контракт с командой Ineos

 

 

  Андей Амадор присоединится к британской команде Ineos, с которой подписал трёхлетний контракт. 33-летний велогонщик из Коста-Рики с самого начала профессиональной карьеры выступал в команде Movistar (Caisse d'Epargne).

 

  Он является победителем этапа Джиро д’Италия. За годы работы Андрей Амадор принял участие в 15 Гранд-турах, все их проехал до конца. Он входил в состав команды Movistar на Тур де Франс-2013, где его товарищ по команде Наиро Кинтана занял 2-е место, в состав Джиро д’Италия-2014, когда Наиро Кинтана одержал в гонке победу, в состав команды Movistar на Вуэльте Испании-2014, когда Алехандро Вальверде занял в гонке 3-е место. В 2015 году на Джиро д’Италия Андрей Амадор финишировал 4-м в генеральной классификации.

 

  На Джиро д’Италия-2016 Андрей Амадор был в составе Movistar, когда Алехандро Вальверде занял в гонке 3-е место, на Джиро д’Италия-2017 в составе команды помогал Наиро Кинтане занять 2-е место, на Джиро д’Италия-2019 внёс вклад в победу Ричарда Карапаса.

 

 

 Дебют Андрея Амадора в качестве гонщика команды Ineos состоится уже скоро – на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2020, который стартует 23 февраля.

 

 

  Андрей Амадор: «Кто не был бы воодушевлён и взволнован, подписав контракт с командой Ineos? Я очень счастлив стать частью этой великолепной команды. Всю свою спортивную карьеру я провёл в команде Movistar, многим ей обязан. Но сейчас чувствую, что настало то время, когда для карьеры требуется новая мотивация. Это новый вызов, я приложу все силы в работе на команду Ineos.

 

  Все могут видеть, насколько  в этой команде сильный и сплочённый состав, впечатляющая группа гонщиков и персонала. Я рад стать частью этой команды, присоединиться к ней вместе с Ричардом Карапасом. Рад, что мы продолжим с ним работать вместе после того, что удалось сделать в команде Movistar на Джиро д’Италия-2019.

 

  Моя цель – вкладывать в каждую гонку так много, как только я смогу. Есть многое, чему я ещё могу научиться, совершенствуясь как гонщик, и команда Ineos – идеальное для этого место».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Стабильность выступления Андрея говорит сама за себя. Он гонщик высочайшего калибра, его опыт выступления в самых крупных гонках будет для нас бесценным.

 

  Я сбился со счёта, сколько раз меня восхищало выступление Андрея на протяжении этих лет. Его постоянное ответственное отношение к целям команды, способность выступать на разных рельефах в сочетании с личным оптимизмом – именно то, что мы ищем в гонщики команды Ineos. Каждый в команде счастлив, что Андрей к нам присоединится».

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Теги к статье: Андрей Амадор Andrey Amador Ineos

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:21 | Регистрация: 30.06.2017

    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.
    Опять зависть к чужим деньгам.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:41 | Регистрация: 4.07.2013

    Андрею Удачи! 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Андрей Амадор подписал контрак ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Андрею Удачи! 

  • Mima
    Том Дюмулин откладывает старт ... (10)
    Mima-Фото
    Какое-то неправильное начало сезона. Давай , Том, соберись, и поехали
  • Student
    Андрей Амадор подписал контрак ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.
    Опять зависть к чужим деньгам.
  • Astanaforever
    Андрей Амадор подписал контрак ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (1)
    Earl57-Фото

    Квики еще не раз и не два пожалеют что Ричезе не продлили. Он определенно лучший развозящий в современном пелотоне. То, как он технично вклинился в поезд квиков и посадил Молано на нужное колесо - это высший пилотаж!

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    С учетом этого они просто прекрасны. При отсутствии латинов это просто здорово. Для будущей Джиро, где таких (даже более простых) высокогорных этапов 2, для Тура, где 1. Ну и для Японии.

    А Алафилип поедет в Японию? Пино и Барде скорее всего будут у французов.

  • Sezar
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Sezar-Фото

    С учетом этого они просто прекрасны. При отсутствии латинов это просто здорово. Для будущей Джиро, где таких (даже более простых) высокогорных этапов 2, для Тура, где 1. Ну и для Японии.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото
    Алафилип сразу предупредил, что ни за не борется на этой гонке. Мол европейцу трудно на такой высоте. И очень толсто намекнул, что приехал ради высотной тренировки.
  • Sezar
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Sezar-Фото

    Однако Квики не так уж и плохи на такой высоте. 

  • Sezar
    Том Дюмулин откладывает старт ... (10)
    Sezar-Фото

    У них с Фрумом как будто негласное соревнование - кто больше пропустит. Думаю Том ближе к 100%.

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